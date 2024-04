Parque Eólico Paraguaná: una promesa incumplida que explica el calamitoso servicio eléctrico #10Abr

- Publicidad -

El Parque Eólico de Paraguaná, es un “elefante rojo” –como lo llaman los pobladores de la región– que permanece como inútiles “ventiladores” gigantes, ante la mirada indiferente de quienes ostentan el poder, y se trata de un monumento a la demagogia que reposa en el estado Falcón.



“Hoy la nación ha perdido una cuantiosa inversión cifrada en cientos de millones de dólares, y solo tenemos un cementerio de mástiles y aspas. Algunas aún giran, pero la mayoría ha sucumbido a las condiciones climáticas adversas y a la falta de mantenimiento”, expresó el presidente de la Fundación Construyen País, Richard Casanova, en el marco del Taller de Organización Social y Gestión Comunitaria de los Servicios Públicos celebrado en el estado Falcón.

- Publicidad -



La actividad, organizada con el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), tiene como propósito dotar al liderazgo municipal de conocimientos y herramientas para abordar los problemas generados con los servicios, promover la participación ciudadana y hacer contraloría social.



Vale destacar que el Parque Eólico fue una promesa del entonces candidato presidencial Hugo Chávez durante la campaña electoral de 2006. Entonces colocó la primera piedra y anunció que entraría en funcionamiento en 2011. Dicho complejo tendría 76 aerogeneradores y aportaría unos 100 MW, pero han transcurrido 18 años de aquella falsa promesa y la península sigue padeciendo un calamitoso servicio eléctrico.



Problemas afectan a todos sin distinción



Durante su visita a Falcón, los integrantes de la Fundación Construyen País también conversaron con dirigentes del partido oficialista (PSUV), y con comerciantes y empresarios del sector turismo, reafirmando que “el tema de los servicios públicos nos convoca a todos, sin distinción alguna”.

- Publicidad -



“Asumiendo que los servicios públicos no son un tema para la diatriba oposición Vs gobierno, en esta jornada se dieron cita líderes de diversas fuerzas políticas, activistas de organizaciones no gubernamentales y gremiales, así como dirigentes independientes o del ámbito comunitario”, agregó Casanova.



En la actividad participaron Jorge Luis Ruiz (PJ), Roraima Atacho (VP) y Héctor Hernández (AD), concejales del municipio Carirubana; así como los dirigentes Neil Miquilena (Vente), Carmen López (UNT), Miguel Primera (AD), Harold Guerrero (Convergencia), Hernán Gotopo, (Copei), Carlos Miquilena (FV), Jimmy Salinas (LCR), Graciela Bravo (Rumbo Propio), Yasunari Leidenz, (Gente Independiente), el ex parlamentario Hugo Arias, Nelson Medina (representante de la intergremial) y Alpidio Marín (Colegio de Ingenieros – seccional Paraguaná), entre otros.



La Fundación Construyen País agradece a Jaime González, Dilia Delgado y Cristian Sánchez, también dirigentes de Primero Justicia, cuyo apoyo organizativo y logístico hizo posible este evento que se desarrolló en un ambiente positivo, reafirmando el espíritu unitario y la pluralidad.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí