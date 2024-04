Desmienten que embarcaciones del rey Luis XIV de Francia están en aguas venezolanas #11Abr

- Publicidad -

A través de un comunicado, académicos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) desmintieron que las 12 embarcaciones pertenecientes a la flota del rey Luis XIV de Francia estén en aguas venezolanas.

En el documento, señalaron que esta afirmación es falsa y puntualizaron que esta información es “sensacionalistas, sin sustento documental y carentes de rigurosidad académica”.

“Pueden desvirtuar nuestra memoria histórica y menospreciar los esfuerzos de aquellos que, en su momento, contribuyeron a la divulgación de nuestra historia naval, del conocimiento del importante y poco valorado patrimonio cultural subacuático existente en nuestras costas, así como el menoscabo de los esfuerzos realizados para el desarrollo formal de la arqueología subacuática en Venezuela”, manifestaron.

La misiva recordaron que “la primera expedición a la zona del naufragio, tuvo lugar pocos meses después del incidente, la cual estuvo bajo la dirección y ejecución del contralmirante francés Job Forant, designado por el rey Luis XIV para recuperar los valiosos cañones de bronce de los buques varados en los arrecifes de Aves de Sotavento”.

“Al mando de una pequeña escuadra conformada por cinco buques, entre ellos los navíos «Le Fendant», «L’Etoile» y «Le Brillant»; Forant zarpó del puerto de Brest el 28 de octubre de 1678. Esta operación de salvamento duró cinco meses, durante los cuales se levantaron varias cartas náuticas y planos, precisando la ubicación de los restos de los navíos, logrado también, rescatar la mayoría de los cañones de bronce y otros objetos de valor de los buques siniestrados, retornando a Francia el día cinco de abril de 1679.”, refieren.

Detalle del espejo dede popa de un navío de línea de tres puentes, dotado con 70 cañones francés del siglo XVII ( 1670-1690) Fuente: Museo y Archivo de la Marina acional de Francia.



A continuación el documento explícito sobre embarcaciones del rey Luis XIV de Francia:

A partir del día ocho de marzo del presente año, varios medios de prensa y comunicación social, han estado difundiendo a través de las redes sociales, la noticia del supuesto «sensacional e inédito descubrimiento» del naufragio de 12 buques de la escuadra francesa comandada por el vicealmirante y conde Jean d’ Estrées, que tuvo lugar en el arrecife oriental de la isla de Aves de Sotavento, ubicada a 93 millas náuticas al Noroeste del puerto de la Guaira, entre el Archipiélago Los Roques y la isla de Bonaire durante la noche del 11 de mayo de 1678.

Sin embargo, ¡esta afirmación es falsa! El naufragio y la posición de las naves varadas del Conde Jean d’ Estrées siempre han estado ubicadas y han sido de conocimiento público.

Es importante destacar que las afirmaciones sensacionalistas, sin sustento documental y carentes de rigurosidad académica, pueden desvirtuar nuestra memoria histórica y menospreciar los esfuerzos de aquellos que, en su momento, contribuyeron a la divulgación de nuestra historia naval, del conocimiento del importante y poco valorado patrimonio cultural subacuático existente en nuestras costas, así como el menoscabo de los esfuerzos realizados para el desarrollo formal de la arqueología subacuática en Venezuela.

Es preciso recordar que la primera expedición a la zona del naufragio, tuvo lugar pocos meses después del incidente, la cual estuvo bajo la dirección y ejecución del contralmirante francés Job Forant, designado por el rey Luis XIV para recuperar los valiosos cañones de bronce de los buques varados en los arrecifes de Aves de Sotavento. Al mando de una pequeña escuadra conformada por cinco buques, entre ellos los navíos «Le Fendant», «L’Etoile» y «Le Brillant»; Forant zarpó del puerto de Brest el 28 de octubre de 1678. Esta operación de salvamento duró cinco meses, durante los cuales se levantaron varias cartas náuticas y planos, precisando la ubicación de los restos de los navíos, logrado también, rescatar la mayoría de los cañones de bronce y otros objetos de valor de los buques siniestrados, retornando a Francia el día cinco de abril de 1679.

PROYECTO: ESTUDIO DEL NAUFRAGIO EN EL ARCHIPIÉLAGO LAS AVES DE SOTAVENTO Planificando con imágenes del Satélite Landsat y Google Earth. Fuente. Sociedad de Estudios de Arqueología Sub Acuatica (S.E.A.S.) Ing Rodrigo Lazo / CN. Luis Farage Dangel

La información detallada sobre estas expediciones, está disponible en el Museo y Archivo de la Marina Nacional de Francia, ubicado en el «Trocadéro» en la ciudad de París, así como también reseñadas en diversas publicaciones históricas, como la obra de cinco tomos de Eugéne Sue «Histoire de la Marine Francaise, «donde se dedica un capítulo completo a las campañas de Jean d ‘Estrées en las Antillas.

También, en varias publicaciones contemporáneas de autores venezolanos, se reseña este naufragio y su ubicación, citando entre otros, el libro de William Trujillo «Las Maravillosas Islas venezolanas» publicado en 1980, como también en “Demonios del Mar». Piratas y Corsarios en Venezuela 1528-1727″ del historiador Luis Brito García, editado en 1998, como también en la publicación del ingeniero, investigador y buzo Donald Goddard, “Naufragios y tesoros a lo largo de la costa Caribe de Venezuela «de 1999.

Numerosas han sido las exploraciones y visitas a la zona de este naufragio durante el Siglo XX, siendo significativo señalar que, entre 1967-1970 el capitán de navío, experto buzo y sacerdote católico Gino Bernardi, capellán de la Base Naval Agustín Armario de Puerto Cabello, junto con el investigador Gonzalo Rodríguez del Villar a bordo de buques de la armada venezolana, reubicaron el sitio del naufragio rescatando varios cañones de hierro que fueron llevados al museo de la Escuela Naval de Venezuela en La Meseta de Mamo para su preservación y exposición. En el año 1973, una excursión de fin de semana que partió desde el Club Náutico Playa Grande en el velero “Siboney”, visitó el área del naufragio expoliando un cañón que fue llevado a las instalaciones del referido club.

Plano general del naufragio de la escuadra francesa del vicealmirante conde Jean d’Estrées ocurrida el 11 de mayo de 1678 en las islas Aves (Venezuela). Fuente: División N° 9 del archivo 154 del Servicio Hidrográfico Naval dedicada a la isla de Aves/ Museo y Archivo de la Marina Nacional de Francia.

Entre los años 1992 y 1993, Aves de Sotavento fue visitado por varios investigadores, científicos y documentalistas, (Grupo conformado por USB-CINESUB-AQUATEC, participando entre otros, el arqueólogo subacuático Alejandro Selmi y los arqueólogos Marlena y Andrzej Antczak de la USB), con el fin de producir un documental sobre la historia y riqueza arqueológica de este archipiélago. Durante esta exploración, los arqueólogos Antczak junto con el Buzo Mike Osborne, inspeccionaron y filmaron parte del naufragio francés, haciendo referencia de esta inspección en el documental titulado «Islas del Olvido» dirigido por Carlos Wilkerman y televisado por Radio Caracas Televisión (RCTV) en la serie «Expedición” en el año 1993.

En el año 1998, el arqueólogo y cazador de tesoros norteamericano Barry Clifford junto con el explorador venezolano Charles Brewer Carias, realizaron una exploración al sitio del naufragio, donde corroboraron la ubicación de los buques, pero sin obtener resultados arqueológicos significativos. Clifford publicó en 2003 el libro «The Lost Fleet», donde reseña su exploración, coproduciendo también un documental presentado por la BBC-PRIME en su serie «Journeys to The Bottom of the Sea».

En tal sentido y en virtud de lo anteriormente planteado, mal se puede afirmar que este naufragio fue «descubierto en el año 2018», aseveración que representa una gran burla y engaño a la comunidad académica y colectividad en general, por lo que se exhorta al cuidado y revisión de la información que es divulgada en los medios de comunicación, a fin de evitar confusión y desinformación en la opinión pública.

Profesor Luis Farage Dangel. Doctor en Historia. Historiador naval, oficial de la armada venezolana en situación de retiro. Investigador Docente de la Escuela de Historia de la (FHE-UCV). Presidente de la Sociedad de Estudios de Arqueología Sub Acuática (S.E.A.S.) [email protected].

Profesor Carlos Martín La Riva. Antropólogo/Arqueólogo. Investigador Docente del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (I.I.E.S.) y de la Escuela de Antropología (E.A.), Sub director de la Escuela de Antropología(FaCES-UCV). [email protected].

