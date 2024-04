Luis Vicente León: El país merece un candidato unitario por el que pueda y quiere votar, pero no el 18 de julio, sino que es ahora #11Abr

- Publicidad -

Es peligrosisimo que apenas a tres meses de la elección presidencial la oposición institucional no tenga un candidato unitario claro que pueda participar en la elección y capitalizar el deseo de voto y cambio mayoritario de la población venezolana, asegura el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León al fijar posición sobre el escenario actual.

Explica que la candidata elegida en primarias está inhabilitada. A su sustituta no se le permitió inscribirse. El candidato presentado en la tarjeta de la MUD es una tapa para guardar el puesto, hasta que haya una decisión unitaria de sustituirlo con alguien definitivo, que sólo podrá provenir de la lista interna de candidatos inscritos y no hay acuerdo al respecto.

- Publicidad -

Señala igualmente, que el candidato de UNT cuenta con apoyos internos, pero no suficientes todavía para ser el candidato unitario de la Plataforma y mucho menos con el respaldo de MCM, que probablemente no lo tiene en su lista de opciones.

Los otros candidatos corren solos y para consolidarse necesitan apoyos institucionales o, al revés, que las tarjetas vinculadas a la Plataforma queden vacías y la gente se mueva sola a apoyarlos.

¿Hasta cuándo creen que eso puede alargarse, sin comprometer dramáticamente la capacidad de consolidar un candidato?,se pregunta.

- Publicidad -

¿Están, en serio, seguros de que el endoso de alguien, que va perdiendo fuerza por inhabilitación, puede llegar a última hora y hacer que todo el mundo se mueva a votar masivamente por quién diga, sin abstención por cansancio y fractura?

Pero además, ¿están seguros que la candidata inhabilitada no cumplirá su palabra de no pedir el voto por ningún otro candidato alternativo distinto a ella y su sustituta, quienes es más que obvio que no podrán participar?

¿Cuánto tiempo más pueden estar los candidatos activos castrados de hacer una campaña racional sobre su figura, pendientes de que pueden ser sustituidos?

“Hemos criticado muchas veces la razón original del problema, que tiene que ver con el abuso de poder oficial, pero en este momento, cuando la mayoría contundente de los venezolanos quiere votar, pase lo que pase, la responsabilidad es del sector político opositor y están a la vista de toda la población”.

Sí son capaces de dejar esta elección vacía, independientemente de la excusa que luego se intente usar, ahí no va a quedar ni el rastro de la oposición, y no importa si es la tradicional o la nueva.

El país merece un candidato unitario por el que pueda y quiera votar. Y no es el 18 de julio, atropellado y sin equipos estructurados, ni maquinaria, ni testigos activos y motivados…es ahora.

Esa es su responsabilidad histórica.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí