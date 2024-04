Yulimar Rojas se perderá los Juegos Olímpicos de París 2024 #12Abr

- Publicidad -

Una noticia triste para el deporte mundial. La campeona olímpica venezolana, Yulimar Rojas, se perderá la gran cita de los Juegos Olímpicos de París 2024, por una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Ha sido la misma triplista quien con el «corazón roto» ha informado sobre su ausencia en la máxima cita del deporte.

«Quiero informarles que no podré participar en los Juegos Olímpicos de París 2024», así ha comenzado su comunicado la deportista criolla, donde ha detallado que tras un salto en un entrenamiento ha sentido un «dolor intenso» que terminó en la mencionada lesión que margina a Rojas de defender su medalla de oro en salto triple conquistada en Tokio 2020.

La plusmarquista mundial de triple se ha disculpado con el país por «no poder representarlos en París 2024» y ha confesado que se encuentra «muy afectada emocionalmente» por la situación.

«Han sido horas muy complejas, en las que me he cuestionado y he analizado el porqué

ha sucedido esto, sin embargo entiendo que, en los designios de Dios, nosotros solo

somos instrumentos de su voluntad», ha manifestado en sus redes sociales.

⚠️ ¡COMUNICADO! 📢



Nos vemos pronto, con los mismos sueños y ganas.



Con amor: Yulimar Rojas 💙 pic.twitter.com/sOzRLjmfun — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) April 12, 2024 - Publicidad -

Yulimar ha mandado sus buenos deseos a la delegación de Venezuela en los Juegos Olímpicos. «Ya estoy muy orgullosa de ustedes, y mis compañeros de pista, que den el máximo por alcanzar también la gloria».

Sobre su lesión, ha informado que ya se encuentra en recuperación, después de su operación, que se ha realizado el pasado jueves 11 de abril en la Clínica CEMTRO en Madrid, España.

Yulimar Rojas, una leyenda viva del salto triple

La venezolana ha dominado el panorama del salto triple durante los últimos años, conquistando campeonatos y quebrando récords por doquier. Aquí una lista de los logros de Yulimar en su periplo por esta disciplina:

Juegos Olímpicos:

Medalla de plata en Río 2016.

Medalla de oro en Tokio 2020, convirtiéndose en la primera mujer venezolana en ser campeona olímpica.

Campeonatos del Mundo al aire libre:

Oro en Londres 2017.

Oro en Qatar 2019.

Oro en Eugene 2022.

Oro en Budapest 2023².

Campeonatos del Mundo de pista cubierta:

Oro en Portland 2016.

Oro en Birmingham 2018.

Oro en Belgrado 2022, siendo la primera atleta en la historia en ganar tres títulos consecutivos en triple salto en los Mundiales de pista cubierta¹.

Récords de Yulimar Rojas en triple salto:

Récord del mundo de triple salto: 15.74 metros (logrado en pista cubierta, en marzo de 2022, en el Mundial de Belgrado).

Récord del mundo de triple salto al aire libre: 15.67 metros (logrado en agosto de 2021, en Tokio 2020).

Récord olímpico: 15.67 metros (logrado en agosto de 2021, Tokio 2020)¹.

