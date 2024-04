Exesposa de Kaká explica que se divorciaron porque él era «demasiado perfecto» #13Abr

- Publicidad -

La influencer brasileña Caroline Celico, quien estuvo casada con el futbolista brasileño, Ricardo Izecson dos Santos Leite (Kaká), durante 10 años, ha revelado por primera vez los motivos de su separación.

La expareja de la estrella del fútbol brasileño, Kaká, ha revelado en una entrevista reciente que la razón principal de su divorcio en 2015 fue que él era «demasiado perfecto», Celico afirmó que, a pesar de que Kaká era un esposo perfecto y la trataba muy bien, ella no era feliz en el matrimonio.

«Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí«, confesó Celico.

Separación de Kaká y Celico

La pareja, que tiene dos hijos en común, anunció su separación en 2015 de manera inesperada para muchos. En ese momento, ambos emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo y que seguirían manteniendo una relación cordial por el bien de sus hijos.

Las declaraciones de Celico han generado revuelo en las redes sociales, donde muchos se han mostrado sorprendidos por las razones de la separación. Algunos usuarios han expresado su apoyo a Celico, mientras que otros han cuestionado sus motivos y simpatizan con el astro brasileño.

