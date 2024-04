Autismo: Entender la diversidad para construir una sociedad inclusiva #15Abr

- Publicidad -

El autismo, también conocido como trastorno del espectro autista (TEA), es un trastorno de neurodesarrollo que afecta principalmente la comunicación y la integración social. En el marco del Mes de Concienciación del Autismo, conversamos la psicóloga infantil María Antonieta de Oliveira, quien nos brinda una valiosa perspectiva sobre este trastorno de neurodesarrollo.

María Antonieta De Oliveira, especialista en desarrollo infantil, cuenta con una amplia experiencia en el trabajo con niños y adolescentes con autismo, explica que es fundamental entender la diversidad para construir una sociedad inclusiva donde todos tengan oportunidades.

Características típicas del autismo

El autismo, también conocido como trastorno del espectro autista (TEA), se caracteriza por una variedad de condiciones que afectan la comunicación y la interacción social, en algunos de los casos se presentan diversas dificultades, que según Oliveira, no son siempre las mismas.

Las personas con autismo pueden presentar dificultades para comprender y utilizar el lenguaje verbal, Oliveira destaca que la falta de comunicación verbal no significa que no haya comunicación, sino que esta ocurre de forma no verbal.

En el mismo sentido, señala los compromisos en la interacción social, tanto para establecer como para mantener las relaciones sociales, relacionado con el apego a sus intereses, las actividades repetitivas y el comportamiento rígido que le dificulta la adaptación a los cambios.

Es importante destacar que cada persona con autismo es única y presenta diferentes características e intereses, por este motivo se habla de un «espectro».

Detección temprana del espectro autista

Oliveira explica que el autismo se define como un espectro, es decir, una variedad de condiciones que afectan la comunicación y la interacción social, señala que «no hay una causa única para el autismo» y aunque «los estudios apuntan a factores genéticos, no existe una explicación definitiva».

La especialista enfatiza la importancia de la detección temprana y la intervención oportuna para brindar las herramientas necesarias a temprana edad, generar un sistema de apoyo y las condiciones para que el niño pueda desarrollarse con menos compromisos.

«Recomiendo a los padres que no esperen», señaló. «Cuanto más temprano arranquemos un proceso de estimulación, mucho mejor» indicó que es preciso acudir al especialista en cuanto se empiezan a observar signos de alerta en los niños.

Construir una sociedad inclusiva

Oliveira hace hincapié en la necesidad de fortalecer los mecanismos de inclusión para las personas con autismo. «Es fundamental no ir con prejuicios y tratarlos con completa normalidad», afirma. «Ellos tienen fortalezas en áreas como la música, la pintura o la tecnología que podemos aprovechar para su integración laboral y social«.

La especialista subraya la importancia de la empatía y la comprensión para construir una sociedad más inclusiva. «Es fundamental no etiquetar ni tener prejuicios, sino simplemente entenderlo y preguntar qué en qué te puedo ayudar», afirma.

Las personas con autismo deben tener las mismas oportunidades que el resto de la población para desarrollarse en todos los ámbitos de la vida. Fomentar la inclusión en el ámbito educativo, laboral y social es un desafío que requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad.

