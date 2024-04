VIDEO | Plataforma Unitaria inicia sesiones de trabajo con representantes políticos #17Abr

- Publicidad -

La mañana de este miércoles, 17 de abril, inició el ciclo de sesiones de trabajo convocada por la Plataforma Unitaria el martes, para dirimir el candidato unitario que representará a la coalición en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El martes, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) emitió un comunicado en el que se declara en sesión permanente y convoca al negociador Gerardo Blyde, la líder María Corina Machado, y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales a una reunión.

Plataforma Unitaria sostiene reunión con Manuel Rosales

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales se reunió este miércoles con representantes de la Plataforma Unitaria, el periodista Fernando Tineo reportó que en este encuentro también participa el exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y candidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez.

Asimismo, se espera que este jueves se produzca la esperada reunión entre la candidata electa en las Primarias del 22 de octubre, María Corina Machado y el candidato Manuel Rosales junto a los factores que integran la Plataforma Unitaria Democrática.

Sesiones de trabajo con representantes políticos

La diputada María Beatriz Martínez, presidente del partido Primero Justicia, declaró a VPI que en las próximas horas podría ocurrir la reunión entre los integrantes de la Plataforma Unitaria con Manuel Rosales y María Corina Machado.

Martínez destacó que “tenemos muy claro a quien tenemos enfrente, ellos están haciendo desde esa posición cualquier cantidad de obstáculos para no medirse y para no cumplir las reglas. Disponemos de una oferta limitada pero no exclusiva, sino que puede ser construida entre todos para sorprenderlos”.

Con relación a las declaraciones de Manuel Rosales durante una entrevista con el periodista Fernando Tineo, en las que pudo desacreditar a María Corina Machado y su equipo, Martínez explicó que el candidato “reconoció que ayer quizás habían habido palabras completamente desacertadas”.

La presidente de Primero Justicia hizo énfasis en que la designación de un candidato unitario no es un tema exclusivo de “María Corina o de Rosales”, sino de todos los factores políticos que tienen incidencia respecto a la decisión, destacando que es un compromiso histórico, que es «unitario y con Venezuela», que asumen con responsabilidad.

