La pesadilla de Leomaida: 5 años de ahorro para un negocio que se esfuma por la falta de luz en La Mata #22Abr

Un mes sin servicio eléctrico padecen los habitantes del sector La Mata en Cabudare, municipio Palavecino, debido a un transformador dañado, situación que ha generado pérdidas económicas y molestias entre los residentes, quienes exigen soluciones urgentes a las autoridades.

Leomaida Méndez, comerciante del sector, ha sido una de las más afectadas por la falta de luz. Su negocio, una charcutería que abrió hace menos de un año, ha sufrido daños en sus productos y ha visto reducidas sus ventas.

«Soy comerciante y estoy afectada. Tengo menos de un año con mi negocio. Un negocio que me ha llevado muchos sacrificios porque fui víctima de la crisis en Venezuela y me tocó emigrar por cinco años donde literalmente fui cachifa. Trabajé limpiando paredes y pisos. Sacrifiqué el hecho de no tener a mi hijo conmigo para reunir poder venir y montar mi pequeño negocio que con tanto esfuerzo he luchado para mantenerlo en pie», relata Méndez.

Comerciantes afectados por la falta de luz

La comerciante explica que la falta de luz le ha impedido utilizar sus neveras y otros equipos eléctricos, lo que ha ocasionado el deterioro de algunos productos. Además, ha tenido que aumentar sus gastos para comprar hielo y velas.

«He tenido que correr como loca en tener productos aquí, en tener productos allá, tratando de sobrevivir. Mi negocio es pequeño y se me dañaron varios productos», lamenta.

La jóven también critica la falta de respuesta por parte de Corpoelec, la empresa eléctrica estatal, señalando que el organismo «se tiene que ver obligado a reparar porque yo pago la luz. Tuve que cancelar mi luz porque había un retraso. A mí se me venció la renta de la luz el 13 del mes pasado y ya me están cobrando la mensualidad cuando tengo un mes sin luz, donde ni se imaginan todo lo que yo he tratado de lidiar para mantener mi local en pie porque soy sustento de dos niños en mi casa», señala.

Leomaida Méndez no es la única afectada por la falta de luz. Otros residentes del sector también han expresado su molestia por la situación y han pedido a las autoridades que tomen medidas para solucionarla lo antes posible.

