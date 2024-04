OPINIÓN Picapedrero: Personalidades larenses del siglo XX vistas en el XXI #29Abr

- Publicidad -

Alexis Arraez (El Correcamino)

Nació en Aguada Grande, municipio Urdaneta el 29 de febrero (1944) y fallecido el 18 de abril (2024) proveniente de un modesta familia, desde muy joven incursionó en el comercio informal, que lo convertiría en el primer vendedor ambulante de Barquisimeto, caracterizado por el talante de hombría de bien. No hubo locales abiertos al público, bares, hoteles, restaurantes, que por más de veinte años no llegara para ofrecer su variada mercancía, incluyendo de poco uso como cremas para las arrugas, hojillas, desodorantes, mentol chino, chino, condones «Sultán» polvos de alumbre para estimular la vagina que no se conseguían en boticas o farmacia

Su recorrido era a lo largo y ancho de la ciudad. En el centro, visitando prestigiosos comercios como calzados «Marchory», la «Casa Mundus,» de Rodríguez Oropeza, Muebleria «La Coromoto» de César Couput, las radios de los hermanos Segura, El Pabellón Rojo y en el oeste, Impresos «Namur» de los hermanos Parra y hacia el este, la Fuente de Soda «Tiuna»… llegándose a llamar «Correcamino» nombre de una serie de dibujos creado por el animador norteamericano Chuck Jones en 1949, inspirado por un libro de Mark Twain, (Pasando fatigas) en el que señala que los coyotes hambrientos podrían cazar un correcaminos. Este último es un ave muy veloz que en sus historias enloquece al coyote en su cacería, burlándose del mismo. A 75 años de su aparición el Correcamino y el Coyote, han sido visto por generaciones no sólo de niños, sino adultos. Con los años, Alexis Arraez abandonaría la buhoneria ambulante, para montar su propia empresa de confecciones, que bautizaria con el canto del pájaro » Big, Big» no sin antes, vivir el desarrollo de la económia informal en Barquisimeto, más allá de la pujante avenida 20, los alrededores del Terminal de Pasajeros frente al antiguo cementerio municipal como nuevo asiento de la buhoneria, por la afluencia de pasajeros de ida o regreso, todo lo cual, introdujo un inevitable conflicto entre comerciantes establecidos, pagando impuestos, generando empleos, frente a evidentes competencias, en cuanto a precios, que obligaba al entonces Concejo Municipal, a tomar medidas que satisfaciera las partes, surgiendo un interesante liderazgo natural en principio, por Mervin Rodríguez que intrpretara las aspiraciones de centenares de personas desempleadas, dispuestas a incursionar en la económia informal que es otra historia.

- Publicidad -

La Venezuela de Alexis Arraez (El Correcamino) fue la del trabajo, sin recurrir a créditos gubernamentales que nadie paga, porque tampoco los cobra, cultivando amistades desde los más humildes hasta los pudientes y ya empresario manufacturero, no disminuyó aquella hombría de bien que siempre le distinguió.

Los últimos sábados de los meses de 2023 a 2024, Alexis Arraez los paso en la Peña Musical «Rafael Miguel Lopez» en la casa del melómano Manuel Lima Graterol, que reúne entre otras, lo más granado del pentagrama larense y se recuerdan pasajes histórico del Barquisimeto de ayer. No se sentía bien, agobiado por problemas cardiologicos, sentía que se le agotaba la vida y con paciencia lo acepto.

80 años de vida, fueron suficiente para haberse sentido en el acontecer barquisimetano, que no en vano, la historia local le recogera, porque el sentido de la vida, además de amar y ser amado, es ganarse el pan como lo dispusiera Dios » con el sudor de la frente» y Alexis Arraez «El Correcamino» lo supo transitar, y en los mundos infinitos del «Gran Arquitecto del Universo» lo sabrá hacer.

- Publicidad -

Jorge Ramos Guerra

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí