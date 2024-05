VIDEO | «Betty la fea, la historia continúa», se estrena el 19 de julio #8May 

- Publicidad -

La telenovela colombiana «Betty la fea, la historia continúa», creada por Fernando Gaitán, y que se estrenó en 1999, regresa. La producción que en los años 90 rápidamente se convirtió en un fenómeno global, adaptada en numerosos países, tendrá una secuela producida y transmitida por la plataforma de streaming Prime Video.

Después de una dinámica a través de las redes sociales, la plataforma publicó oficialmente la fecha de lanzamiento. Betty la fea: la historia continúa estará disponible a partir del 19 de julio de 2024.

- Publicidad -

Los actores de la producción, en colaboración con la plataforma de streaming, hicieron una dinámica para que los fieles fanáticos pudieran conocer la fecha de lanzamiento, pero para ello debían lograr el millón de me gustas: ”Chicos, chicos, la embarré […] Se acuerdan de que los fans de Betty que estaban diciendo que para cuándo iba a salir […] Bueno, miren cómo va esto (…) Resulta que le mandé el correo y se me fue un cero de más, o sea que ya no son 100.000 likes, sino un millón para saber cuándo sale Betty la fea”, expresaron las estrellas de la novela.

Publicación de Betty La Fea alcanzó un millón de me gustas

La publicación alcanzó rápidamente un millón de me gustas y más 20 mil comentarios, así que Prime Video cumplió a los seguidores de la producción y escribió en sus redes sociales: “¡Tan divina! 💙 #BettyLaFea llega más Betty que nunca este 19 de julio.

Los fanáticos de la novela creada por Fernando Gaitán celebraron a través de las plataformas digitales al conocer finalmente la fecha de estreno.

- Publicidad -

La trama original se trata de la vida de Beatriz Pinzón Solano, una mujer inteligente y capaz pero poco atractiva, que consigue trabajo en Ecomoda, una empresa de modas. Allí, se enfrenta a los prejuicios y burlas por su apariencia, pero su talento y ética laboral la destacan, generando un cambio en la percepción de quienes la rodean.

La relación entre Betty y Armando Mendoza, el presidente de Ecomoda, es central para la trama, evolucionando de un vínculo profesional a un complejo romance.

Comienza con 19 y termina con julio, así es amig@s, el 19 de julio se estrena #BettyLaFea La Historia Continúa 🤓💙 pic.twitter.com/RThF0OyPdu — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) May 8, 2024

¡Tan divina! 💙 #BettyLaFea llega más Betty que nunca este 19 de julio 🤓 pic.twitter.com/bscN2s4L2S — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) May 8, 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí