«El 90% de Venezuela clama por una transformación», exclamó María Corina en Valera #9May

En una nueva jornada en Trujillo, la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, fue recibida con entusiasmo por los habitantes de Valera, quienes se han volcado en apoyo a su llamado por un cambio político significativo en la nación.

Durante su visita, Machado enfatizó que en Venezuela el deseo de cambio alcanza el 90% de la población. «El 90% de Venezuela clama por una transformación y un cambio política, yo les pido más, necesitamos llegar a cada uno de los hogares de Trujillo y del país», confesó ante la multitud que colmó las calles de la ciudad.

“El 90% de Venezuela clama por una transformación y un cambio político, pero yo les pido más”.



Mensaje de @MariaCorinaYA desde Valera, #Trujillo.

Con la mirada puesta en los desafíos venideros para alcanzar una transición en la nación, Machado instó a la población a mantener firmeza en el proceso: «Confío en cada uno de ustedes, confío en lo que somos y en lo que somos capaces de hacer, lo que viene es un reto duro, van a haber trampas, atropellos, una por una las vamos a ir superando», declaró.

La dirigente reafirmó su apoyo a Edmundo González en las próximas elecciones presidenciales, marcando el 28 de julio como una fecha decisiva. «El 28 de julio todo el mundo va a votar por Edmundo González. Toda Venezuela va a votar por Edmundo», proclamó Machado.

Experiencia de María Corina en Trujillo

Reflexionando sobre su experiencia en Trujillo, Machado se mostró abrumada por la acogida y el fervor de la comunidad. «Estas energía de Valera, esta energía de todo Trujillo me la voy a llevar, este día jamás se me va a olvidar nunca en mi vida», señaló.

«Tengo las últimas 24 horas tratando de explicarme lo que está pasando en Trujillo y ¿saben qué? No hay foto, no hay video, no hay palabra, no hay llanto que explique la energía de estar aquí metido en estas calles», admitió la dirigente que continúa su campaña en favor de Edmundo González.

“Tengo 24 horas tratando de explicar lo que está pasando en #Trujillo”, dice @MariaCorinaYA.



Aquí creemos que no hacen falta palabras, y por eso en este hilo tienes las mejores fotos 📸 de Valera.



👇👇👇 pic.twitter.com/FFzuUcrjYg — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) May 9, 2024

