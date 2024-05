Estrenan documental con testimonios de expresos políticos recluidos en El Helicoide #15May

También está en el documental Diannet Blanco, educadora de profesión y esposa de Gabriel Blanco, quien también fue preso político. Diannet relató parte de las torturas que sufrió cuando estuvo en El Helicoide. “Entre mujeres y hombres me golpeaban. Más que todos los hombres eran los que me aplicaban la electricidad. Las mujeres me daban cachetadas y me halaban el cabello hacia atrás”.