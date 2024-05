Maritza Sifontes: El bono de guerra a pensionados y jubilados saldrá ahora de la empresa privada #17May

- Publicidad -

El denominado bono de guerra que se le ha incrementado a los pensionados y jubilados, indudablemente, ahora no lo va a pagar el gobierno sino que va a salir del 15 por ciento que se le está pechando a la empresa privada.

Así lo dio a conocer a El Impulso, Maritza Sifontes, delegada por el estado Carabobo a la Federación Nacional de Pensionados y Jubilados. No estamos viendo que se haya incrementado la pensión, ya que ésta ha quedado, desde hace más de dos años, en 130 bolívares.

Lo que estamos viendo es que el gobierno está corriendo la arruga con el nuevo impuesto contemplado en la Ley de protección de las pensiones de seguridad social, manifestó nuestra entrevistada, quien sostiene que dentro de la concepción del derecho laboral, los bonos no forman parte del salario. Si nosotros vamos a cobrar con motivo de la celebración de la Navidad y año nuevo, el bono navideño, Dios mediante y si nos da vía, lo mismo que hemos venido recibiendo desde el año 2022. De hecho ahora vendrá el pago del bono vacacional que sólo corresponde a los jubilados del sector salud y del sector educativo; pero, el resto de la administración pública no reciben ese beneficio.

Debería ser extensible a todos los jubilados de la administración pública porque debe haber igualdad de condiciones. No se tiene precisión del número de beneficiarios porque, desde hace mucho tiempo, el Instituto Nacional de Estadísticas no da información alguna y mucho menos los organismos de los diferentes ministerios y dependencias oficiales. Se tiene conocimiento que en el país hay más de 5 millones de pensionados y jubilados, manifestó.

Existe la pensión por vía regular otorgada a quienes han cumplido de 25 a 30 años de servicio en la administración pública porque se ha pagado regularmente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; pero, hay la pensión del Amor Mayor que da el gobierno nacional, cuyos beneficiarios no reciben ninguna compensación adicional.

Pensionados y jubilados constituyen un atractivo para los partidos políticos, incluyendo el del gobierno, pero hasta ahora no se ha visto que haya una pensión que satisfaga las necesidades más elementales de quienes tienen el derecho de recibir la pensión.

Quedarnos con 130 bolívares mensuales es una cantidad miserable cuando vemos que los pensionados acuden a los bancos a retirar ese monto que no alcanza para comprar los medicamentos, porque todas las personas de la tercera edad tienen patologías diversas y con frecuencia sufren de presión tensión y diabetes.

Con 130 bolívares no se pueden comprar, jamás y nunca, los fármacos más utilizados por los adultos mayores, como por ejemplo el Losartan de 50 miligramos, genérico, cuya caja de 30 pastillas cuesta en cualquier farmacia, 146 bolívares, o sea que al pensionado le faltan 15 bolívares para adquirir ese fármaco que requiere para la presión arterial. Y la Metformina que es una de las más indicadas a los diabéticos está por el orden de los 30 dólares. ¿Cómo se puede comprar con la pensión? Definitivamente, jubilados y pensionados son personas muy vulnerables porque no tienen realmente protección social y tanto las pensiones como los bonos no satisfacen sus más mínimas necesidades, afirmó Maritza Sifontes.

