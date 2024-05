VIDEO | Ecarri: Nuestro plan de gobierno está centrado en la inversión, educación, producción y empleo #17May

- Publicidad -

El candidato presidencial por la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, estuvo de visita en El Impulso donde ofreció detalles de sus propuestas de gobierno de resultar vencedor en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En una entrevista especial, se abordaron temas cruciales para el futuro de Venezuela. Ecarri, quien representa a la Alianza del Lápiz, compartió su visión para resolver los persistentes problemas de servicios básicos que enfrenta la nación, como los cortes de electricidad y agua.

Ecarri propone trabajar en conjunto con el sector privado

El candidato presidencial propone una estrategia enfocada en la promoción de la inversión privada para revitalizar la infraestructura eléctrica del país. “Necesitamos inversión privada para rescatar todo nuestro parque eléctrico,” afirmó, destacando que sin esta inversión, incluso la reactivación de la industria petrolera podría resultar insuficiente.

En relación a las sanciones internacionales, Ecarri las calificó de «desastrosas» para la economía venezolana. Criticó las políticas de los últimos cincuenta años que, según él, han llevado al país a depender de un solo producto de exportación. Rechazó cualquier comunicación con el sector de la oposición que a su juicio, busca sanciones para «derrocar» al gobierno actual y enfatizó la necesidad de un nuevo centro político.

El candidato también subrayó la importancia de la educación en su plan de gobierno y se mostró abierto a formar alianzas si estas contribuyen a resolver los problemas del país. “Si es para resolver el problema eléctrico y la alianza del Lápiz es útil para resolver el problema del sistema eléctrico, créeme que no me va a importar sentarme con quien sea,” declaró Ecarri.

«Yo no pago encuestas»

Respecto a las encuestas que favorecen a otros candidatos, señaló que hay una “inmensa masa nacional” decepcionada tanto del chavismo como de algunos dirigentes opositores, lo que podría influir en los resultados electorales.

«Yo le creo a la gente, yo lo que estoy es trabajando y no pago encuestas para que digan barbaridades o digan lo que yo quisiera que dijeran. Yo simplemente me dedico a conversar con la gente, a construir, a conocer más al venezolano. Yo creo que nadie puede ser presidente si no conoce al pueblo que pretende servir», dijo.

Al ser consultado sobre una eventual reunión con el candidato Edmundo González Urrutia, Ecarri respondió:

«Yo no tengo ningún complejo, yo me puedo reunir con todo el mundo sin renunciar a mis ideas, lo más importante de todo es que todos conozcamos las ideas de todos. A mí me encantaría sentarme con Edmundo González para conocer sus ideas, su planteamiento de país, su proyecto de país, pues no los conozco, él sí puede conocer los míos, el país está conociendo». aseguró.

Antonio Ecarri concluyó la entrevista reafirmando su compromiso con el cambio y la mejora de las condiciones de vida en Venezuela, invitando a los ciudadanos a participar activamente en el proceso electoral del 28 de julio.

Los cuatro ejes de Antonio Ecarri

El candidato presidencial resaltó los «cuatro ejes» en los que se enfocará de llegar a la Presidencia de la República: Inversión, educación, producción y empleo.

También manifestó que los educadores sería los «protagonistas» en un eventual gobierno bajo su liderazgo.

«Yo creo que la la transformación de Venezuela pasa por la educación», sentenció.

