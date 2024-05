RETACITOS #19May

- Publicidad -

Uno de los problemas más complejos que tiene en estos momentos Venezuela, al cual no se le ha prestado la debida atención, por cuanto no existen estadísticas que permitan determinar la magnitud del problema, es sobre la niñez abandonada en el país, tema que tiene una incidencia directa sobre el futuro de la nación. Además solo se visualiza en muchas oportunidades cuando en calles y avenidas vemos a niños con una botella y una mopa en la mano ofreciéndose para limpiar los vidrios de los carros o cuando vemos en algún barrio una “parvada” de 5 o 6 niños que no llegan a los 10 años de edad pidiendo limosnas o un pedazo de pan para comer y surge la pregunta ¿Dónde están sus familiares? ¿Por qué no están en una escuela formándose para el mañana? Y es cuando nos tropezamos con la triste realidad de que no hay muchas respuestas para estas inquietudes. Carlos Trapani, Director de CECODAP destacó que «ser niño hoy en día es muy difícil por un contexto institucional, económico, familiar, escolar que no ofrece garantía de protección», expresión que es verdaderamente lapidaria, pero es más inquietante cuando expone: A la medida que lo estructural del país no mejore, estos factores de riesgo van a seguir existiendo» dijo y resaltó que «mientras no se preste atención a personas con pobreza extrema estos problemas van a seguir incrementándose». Cecodap para el año 2022 estimaba que alrededor de 841.000 niños estaban separados de sus padres, cifra que seguramente se ha incrementado considerablemente como consecuencia de la diáspora, factor que contribuyó en gran medida a que muchos padres abandonaran el país en busca de mejores condiciones de vida, dejando a los hijos con los abuelos, tíos, algún familiar lejano y en algunos casos hasta con algún vecino de confianza. Por tanto, hoy más que nunca, cuando el país pudiera tener la alternativa de un cambio político, que el nuevo gobierno establezca entre las acciones priopritarias, la atención de la niñez abandonada, que es un verdadero drama en Venezuela.

Aprobación express en la AN. Por considerar que su experta opinión es importante le damos espacio al artículo de José Guerra “Ley de Protección de las Pensiones y la Voracidad Fiscal en la que expone como el pasado 2 de mayo, el gobierno introdujo un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional con el objeto de proteger los ingresos derivados de las pensiones del impacto de las medidas punitivas y coercitivas que ha adoptado el imperialismo contra Venezuela, según el artículo primero de esa ley. Sin embargo, el poder adquisitivo de las pensiones se comenzó a derrumbar en 2013 cuando la inflación se aceleró significativamente, transformándose en hiperinflación en noviembre de 2017, mucho antes de las sanciones de 2019. El artículo sexto establece que la contribución o el impuesto en realidad que se deriva de la ley será aplicable a las empresas del sector privado, independientemente de su tamaño, con una tasa de 15% sobre el monto devengado por cada trabajador en forma de salarios y bonos. El impuesto será recaudado por el Seniat y será deducible del impuesto sobre la renta según el artículo décimo. Llama la atención que al ser una ley originada en las medidas coercitivas del imperialismo, no se dice que al cesar tales medidas se derogaría la ley, lo cual sugeriría que esa ley va a adquirir carácter permanente. Claramente, se trata de un nuevo impuesto a la nómina y como todo impuesto se traslada a los precios, de una forma u otra, tarde o temprano. La microeconomía enseña que todo impuesto genera una distorsión y una que pudiese ser más visible es que puede inhibir la creación de empleos formales, ante una tasa tan elevada de 15% a la cual hay que sumar el tope de 11% como aporte patronal al Seguro Social. Obviamente, ello va a incidir principalmente en las pocas empresas grandes que quedan en Venezuela. No es claro que se pueda aumentar la recaudación con una tasa tan elevada si la base del impuesto se contrae, en un contexto donde la remuneración a los trabajadores es muy baja. Aunque será el Seniat quien recaudará el impuesto, no se clarifica en la ley a cargo de quién estará su administración, punto éste muy importante debido a las grandes falencias del sector público. Igualmente, no se especifica si el monto recaudado será asignado linealmente a cada trabajador asegurado. Otro asunto que la ley no detalla es el caso de las empresas mixtas petroleras, donde PDVSA es socio mayoritario. Técnicamente, se trataría de una empresa pública y por tanto estaría exenta del pago, a menos que alguna otra disposición así lo establezca en el sentido que el socio minoritario pagaría una cuota aparte, lo cual sin dudas sería discriminatorio. En cualquier caso, este nuevo impuesto viene a sumarse a otros y a contribuciones para fiscales, aportes por diferentes leyes, impuestos municipales para hacer que Venezuela tenga un sistema tributario disperso e ineficiente que ahuyenta la inversión. Contar con más impuestos y contribuciones no implica recaudar más.

Mucho agrado causó a sus numerosos seguidores la entrevista ofrecida a un importante portal de noticias digital de la capital del país por el doctor Raúl Gerardo Bello hace un resumen sobre el enfoque y giro que está tomando la campaña del candidato de la unidad Edmundo González y el avance sostenido de preferencia en el país y el fundamentalmente el total apoyo que le ofrece la ingeniero MCM. Ofrecemos una pequeña referencia de lo expresado en la entrevista: «Una menuda mujer que puso a vibrar a todo un país con su mensaje, su blue jeans y su franela blanca como escudo de protección a lo que ella misma sentenció como una «batalla espiritual». Con ello pudo enviar tan claro mensaje a un pueblo creyente y fervoroso de fe, acostumbrado a ejercer un sentimiento pleno de espiritualidad mariana, siempre respetuoso de las diferentes tendencias del cristianismo que hacen del dominio general la supremacía del bien sobre el mal en Venezuela. Recorre ella los caminos del país en una camioneta que muestra las señales de la violencia engreída de los pocos que aún se niegan a ver lo que todos saben, detallada y observada en los vidrios rotos y la carrocería magullada por los violentos asalariados de la maldad pero plena del valor y coraje que identifica la bravía belleza de un pueblo que con frenesí la recibe, la acompaña y la despide pueblo a pueblo en el deseo de cambios positivos de un país con hambre de paz, dignidad y vida libre en prosperidad. Va en su carroza espiritual por los senderos polvorientos de la nación llevando el mensaje de la esperanza y del futuro de nuestros jóvenes y el respeto de los rostros sudorosos con sus arrugas de los hombres y mujeres de la juventud prolongada que al igual que todos la acompañan llevando a su diestra orgullosa mostrando la imagen de un hombre, de un ciudadano ejemplar escogido por unanimidad para ser la figura estelar de la conducción de la transición de Venezuela al cambio necesario, el doctor Edmundo González «. «La fuerza de la fé ha querido sugerir que se conjuguen aspectos más allá de una mera coincidencia y de ser así no cabe duda que será una feliz coincidencia el hecho de que la primera gira del candidato presidencial haya sido elegida a su ciudad natal, La Victoria de Aragua, punto de origen de la campaña que marcará el inicio de la gran epopeya del rescate libertario de la venezolanidad».

Algunos participantes a reuniones de la PUD dejan saber algunas posiciones importante y necesarias para el trabajo de campaña que sugieren deben conocerse: «la causa libertaria es emular el gran esfuerzo que hace MCM para conquistar las metas impuestas que exigen el esfuerzo honesto y unitario de todos los venezolanos de bien para construir y consolidar el sistema democrático extraviado hace ya algunos años». «Ésto nos exige vocación y determinación por encima de la odiosa falsedad que todavía se observan en sectores minoritarios pero que progresivamente aspiramos se irán superando». «No obstante la dirigencia política de Lara y el Comando de Campaña deberán cuidarse de algunos detalles particulares en los que están incurriendo ciertos directivos partidistas que a decir de los comentarios poco disimulados a lo interno se escuchan», «no solo se trata de asistir a convocatorias a las que ellos mismos montan en sectores populares» . «Llegan en vehículos de alta gama con el pretendido propósito de realizar el exigente activismo, cosa que no logran ni hacen», «por el contrario se enfocan en dejarse ver para el consabido «pescueceo» fotográfico y así hacer ver que están cumpliendo con la «labor de patria» de campaña y congraciarse con el «Comando» para luego raudos ausentarse del sitio sin dejar nada establecido y productivo en el aprovechamiento organizacional de la campaña, es puro «pantalleo» . «Lo fundamental es que cada sector político en definitiva asuma y logre determinar y entender el rol protagónico que tienen todos en sus respectivas áreas. Los educadores con su magisterio, los profesionales con sus gremios, los sindicalistas con sus sindicatos, la juventud con sus jóvenes aunque a veces pareciera que la dirigencia juvenil de ciertos partidos a pesar de su edad reglamentaria cumplida y pasada con creces luzcan eternos. Y asi pués la labor de todos y de cada uno de dichos sectores, de manera que nadie debe quedarse por fuera, todos hacen falta en el esfuerzo unitario e histórico en el país, y si se observare que al final se hiciera necesario plantearse el hecho de plantársele de frente a tanto equífero suelto y andante para que entienda la realidad del hecho político que se está viviendo, pues ni modo, habrá que hacerlos entender». «El país está primero y detrás todos los venezolanos de bien que debemos seguir el ejemplo que María Corina dió.» concluyen los asistentes.

En un conversatorio realizado a comienzos de mayo en las instalaciones del Colegio de Médicos del estado Lara, la Alianza Intergremial para la Defensa de la Salud y la vida en unión con diferentes dirigentes sindicales, gremiales y de asociaciones de jubilados y pensionados escuchamos con atención las diferentes opiniones y análisis sobre la Ley de Protección de Pensiones introducido en la AN por el ejecutivo nacional, supuestamente con la intención de favorecer a los más débiles en la cadena como son los pensionados y jubilados. Entre los invitados estuvo el economista Miguel Rojas y otros destacados dirigentes que con precisión y fuertes argumentos destacaron las posibles consecuencias de la implementación de esta ley, tales como la posible inflación , la doble tributación a los empresarios, posibles despidos o reducción de nóminas, la desaparición del IVSS, la desaparición de las prestaciones sociales a cambio de Bonos, el alto costo que deben pagar los trabajadores por este tipo de medidas que al final sólo podría ser de 10 a 15 dólares el pago a cada pensionado; se abordó que esta ley podría ser otra falsa promesa y llegamos a la conclusión que el desespero por la realidad ante el próximo 28J los hizo voltear la mirada hacia quienes tienen años en protestas de calle, huelgas de hambre, entrega de documentos por el exterminio que están sufriendo y es ahora que se dan cuenta en un año electoral que existen estos ciudadanos de la tercera edad. Entre las decisiones que se tomaron están el enviar un documento de exigencia ante la AN para que la representación de los jubilados y pensionados esté presente en estas reuniones de tal manera que podamos dar nuestros aportes y sugerencias, no es posible que entre los empresarios y el gobierno tomen decisiones unilaterales e inconsultas a nombre de más de 5,5 millones de conciudadanos, también se decidió seguir con este tipo de conversatorios y ampliarlas con otros sectores para organizar las acciones a tomar en unidad, y por último se decidió unirse para la organización y participación en las próximas elecciones presidenciales como una vía de darle respuesta positiva a los trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados. PD: Por último hicieron un llamado al gobierno para que esto no sea otra promesa más que incumplan, tal como la gota de Petróleo, los lingoticos de Oro, el Bono de 10 BS, las Criptomonedas, las 5R, los 5 motores, las 7T y muchas otras que se usan en épocas electorales como trampa caza votos. Alberto Domínguez.

C O R T I C O S

Asombrados quedaron los miembros de la iglesia Cristiana «Cuadrangulares» del municipio Crespo al observar que de la noche a la mañana la Valla colocada en la entrada de Duaca, sector la «La Pica» fue expropiada por órdenes directas del actual alcalde de ese municipio. El inquilino no se percató que dicha publicidad cuenta con los permisos exigidos por la municipalidad de esa zona, otorgada por la gestión anterior. Pero como cosa rara la primera autoridad se equivocó. El anuncio no pertenece a la Alcaldía de Crespo. La información contenida en dicha publicidad era construcción de un templo religiosos, pero las condiciones económicas no lo permiten. ¿Será que piensa hacer una expropiación silenciosa al margen de la ley? Los afectados piensan elevar su desagravio ante Nicolasito.

Afirma Don Guille que el central Tocuyo, hoy Pio Tamayo, ha sido saqueado y desmantelado. Sus principales activos que eran las fincas hoy han pasado a manos de terrofagos del régimen. Allí no se muele caña ni se produce azúcar, sino que se ha convertido en lavador de capitales, siendo los trabajadores que fueron despedidos y el pueblo los más afectados por este proceso de corrupción. Lo último que nos informan es que van a dar nuevamente en comodato está factoría, a una empresa de maletín. Ya veremos porque el inquilino del Palacio de Misia Jacinta y el marinero de agua dulce saben que palante es palante.

Atención para las personas que están trabajando en la logística del REP, traslados de domicilios y otras actividades deben prepararse adecuadamente, deben estar alertas porque hay muchos muertos que quieren votar, también se ha denunciado por los medios que están importando milancianos de la isla bonita para ponerlos a votar, sobre todo en los centros de votación alejados de la civilización. En Argentina los seguidores y testigos de mesa de Javier Milei acta de mesa que iban finalizando, la fotocopiaban con el teléfono y la enviaban a una dirección predeterminada de cómputos, no hubo posibilidad de engaños o fraudes y el hombre ganó de calle, así que creemos que con los personajes que tenemos al frente, cualquiera de estas acciones no está sobrancera y como decía Luis Vicente León quienes en la oposición desestimen el poder y la fuerza nuevamente del chavismo están totalmente equivocados.

La candidaturitis a alcaldías, sin haber salido del régimen, totalmente a destiempo, inadecuadas e inoportunas, comienza a sentirse en Palavecino señalando los vecinos los nombres de: Leonardo Castañeda por AD; Mauriel Ramirez por PJ; Omar Agüero y Richard Coroba por UNT; Manuel Diaz por Vente; José Luis García por OFM; Maria Alejandra Rivero por MPV, cada quien por su lado, andan promocionándose para ese cargo, pero les recuerdo algo : no descarten la posibilidad de quedarse con los crespos hechos por posibles acuerdos desde Caracas que se vienen cocinando desde hace rato, como siempre ocurre en política y no siempre son los lideres regionales los que se llevan el premio, no digan que no están advertidos.

Vecinos denuncian que el Seniat clausuró sin razones aparentes el hotel El Recreo, en el estado Aragua, al enterarse que el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado tenían previsto alojarse en este hotel durante la gira por la entidad federal. Con estas acciones ponen en evidencia el terror que los carcome y además estan logrando que la población de la zona, como ya lo advertimos, les ofrezca alojamiento en residencias particulares y van verse en la necesidad de clausurar a todo el país. Ojala que nos equivoquemos, pero nos enviaron la fotografía con el aviso de clausura ordenado por el Seniat, lo que ya por supuesto no causa extrañeza en ninguna parte, porque se valen de todo.

El ego político está desatado en Lara. Los dirigentes en la entidad, cuando todo el mundo está clamando por una unidad monolítica alrededor de Maria Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ahora están creando grupos políticos como para que sus seguidores los sigan e incluso los idolatren. Algunos de ellos son según comentarios de las propias organizaciones políticas, el perifoneador de Yaritagua; el Sargento de Nirgua ahora también en Palavecino; MAR anda haciendo creer que es la santa niña de Atoche.. No señores eso resta, eso no suma y en estos momentos nadie sobra, todos hacen falta y ponerse a contar los pollos antes de nacer es un total desacierto, con este enemigo no se juega.

Ratifican dentro de las bases rojo rojitas, el descontento y el malestar se percibe por todas partes y por lo tanto muchos grupos se encuentran en rebeldía, ya que a pesar de estar en un proceso de elecciones, no le estan dando solución a los problemas de los compañeros, denunciando que las cúpulas siempre se agarran para ellos lo mejor así como algunas instituciones gubernamentales y municipales. Nuevamente recuerdan los casos de los proyectos comunales, donde la participación fue muy poquita y la abstención casi total.

Aun cuando no es un candidato por el que yo votaría, durante la gira realizada la semana pasada por los Andes, Luis Eduardo Martínez dijo algo que debe hacer reflexionar a todos aquellos dirigentes políticos que andan loquitos por las candidaturas, cuando aseguró que “sería criminal” no llegar a entendimientos para salir de esta “pesadilla” y cuanta razón tiene y necesariamente hay que poner los pies sobre la tierra y recordar que primero tiene que estar Venezuela. Pero esperamos que LEM de un primer paso firme declinando su candidatura y apoyando a EGU como esta haciendo la gente pensante en el país, que apuesta por un cambio de dirección política. Ojala y que se imponga la sensatez y la madurez política, por encima de las apetencias personales de los candidatos.

Por cierto que circula por las redes sociales la información que indica que un grupo de dirigentes de AD, seguidores de la corriente del indio Berni, en el estado Portuguesa, quienes le dirigen un documento en el cual exponen su intención de renunciar a la toda blanca y anuncian su intención de apoyar la candidatura de EGU, quienes no se van solos sino seguidos de un grupo de militantes de la tolda blanca, advirtiendo que no les han aplicado ningún tipo de medidas disciplinarias por la decisión adoptada, señalando que no han renunciado a AD, sino que se apartan de las actuales autoridades, quienes no quieren entender la unidad verdadera. Bienvenidos a donde estan los mejores.

La Comisión de Inquisición del Gobierno, no se limitó solo a sacar del aire a Radio Minuto, “La Barquisimetana” que era todo un ícono en el estado Lara, propiedad de Freddy Andrade Alvarado; sino que además se llevó en los cachos a Minuto 193.9 F.M en Acarigua, Venezuela. El período de pruebas tiene una caducidad de 3 meses y no de 20 años, como se ensañaron para escudarse. Se presentaron pruebas contundentes para rechazar la medida, pero como en esta Venezuela de hoy no hay estado de derecho, tienes razón pero vas preso. El propietario de estas dos emisoras de Barquisimeto y Acarigua, era un personaje incómodo y había que sacarlo del camino antes de las elecciones, pero pasadas las mismas volverán a emitir sus hondas los transmisores de ambas emisoras, si Dios quiere. El país las necesita, aunque le incomode a CamRadio.

El Contralor Itinerante, definitivamente se ha convertido en una “piedrita en el zapato” para el burgomestre que ya todos conocen como el Cocosette. No ha podido explicarle las razones por las cuales la ciudad carece del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL); tampoco le ha podido justificar porque siendo el servicio de Aseo Urbano tan caro, la basura se amontona en cualquier esquina de Barquisimeto; mucho menos el caso de la enorme cantidad de huecos que hay por calles y avenidas de la capital musical; tampoco ha sido posible que se sepa por qué algunas zonas permanecen como boca de lobo y de paso, el burgomaestre no ha podido poner orden en el enorme desastre que hay en Mercabar y que denuncian los trabadores del mercado mayorista, otrora modelo de todo el país y hasta de naciones vecinas, porque el “precursor hace lo que le da la gana”.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

