Edmundo González Urrutia dialoga con líderes comunitarios en Caracas #24May

Edmundo González Urrutia, el candidato unitario a la presidencia, sostuvo un encuentro con líderes comunitarios en el Barrio El León de El Cementerio, ubicada en la parroquia Santa Rosalía, Caracas.

Durante la reunión, González Urrutia se dedicó a escuchar las inquietudes y propuestas de los dirigentes de importantes barrios caraqueños, entre ellos Catia y La Vega. Los líderes expresaron su compromiso de colaborar activamente en la protección del proceso electoral previsto para el 28 de julio, enfatizando la importancia de una votación transparente y justa.

Agradezco el recibimiento de los líderes comunitarios del Barrio El León de El Cementerio.



Toda Venezuela está decidida a construir un futuro más digno para todos.



Para lograrlo debemos organizarnos en cada comunidad https://t.co/u9UaSNlLZf



— Edmundo González (@EdmundoGU) May 24, 2024

El candidato compartió su visión de un futuro más prometedor para Venezuela, uno que se aleje de la violencia y la necesidad. «Yo deseo un país sin violencia, donde se pueda dormir en paz, donde no se tenga que acudir a la miseria a la dádiva, porque, verdaderamente de eso se trata, nosotros queremos un nuevo país, queremos construir una sociedad de todos, un sociedad solidaria», recalcó González Urrutia.

Servicios públicos en Venezuela

Además, abordó la problemática actual de los servicios básicos en el país, haciendo énfasis en la crisis eléctrica, el deterioro del sistema de salud y las dificultades en el suministro de agua potable.

«¿Cuántos no conocen de ir de hospital en hospital una noche buscando atención médica sin conseguirla?, ¿Cuántos de ustedes no tienen servicio de agua potable permanentemente?, Cuántos no tienen cortes de electricidad regularmente días tras día?, eso es lo que tenemos que cambiar», enfatizó el candidato.

Por último, agradeció el recibimiento que tuvo en el barrio: «Toda Venezuela está decidida a construir un futuro más digno para todos».

🔵 Edmundo González Urrutia, visitó el sector El León de El Cementerio en Caracas, reafirmó su deseo de construir un país sin violencia y una sociedad solidaria.



🗣️ "Siento que en esta comunidad están padeciendo los mismos rigores que mucha gente en los sectores populares de… pic.twitter.com/cRAWqWaALl — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) May 24, 2024

