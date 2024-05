Sainz no tiene prisa y se toma su tiempo para decidir sobre su futuro antes del GP de Mónaco #24May

- Publicidad -

Carlos Sainz Jr. continúa buscando un nuevo equipo para el próximo año y sus acciones podrían incrementar con su fuerte actuación de Ferrari este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco.

Hay varias opciones con Sauber, Red Bull y Williams los posibles destinos cuando el siete veces campeón de la Fórmula Uno Lewis Hamilton se vaya a Ferrari.

“Tienen los rumores y todo, pero no se preocupen, no dejaré que nada se delice”, aseguró Sainz antes del GP de Mónaco. «Pondré todas las opciones sobre la mesa y tomaré la decisión correcta.

De acuerdo con algunos reportes, Sauber presentó una oferta importante y Red Bull no ha confirmado si el mexicano Sergio Pérez seguirá la próxima campaña. Williams podría juntar a Sainz con Alex Albon, quien recientemente firmó un acuerdo multianual con grandes ambiciones del jefe James Vowles.

Sainz está en demanda, pero no quiere apresurar nada.

“No he tomado una decisión aún y no sé en donde estaré compitiendo el próximo año. Tampoco he establecido una fecha límite”, dijo el piloto español. “Con una decisión tan importante en esta etapa de mi carrera, quiero poner todas las cartas sobre la mesa y tomar la decisión correcta”.

Sainz cumple 30 años en septiembre y podría ser su último cambio de escudería

Resultó una sorpresa para los seguidores de la F1 que Ferrari decidiera no mantener a Sainz, aunque el hecho que Hamilton estuviera disponible seguramente fue algo importante para tomar esta decisión.

Sainz fue el único piloto que ganó una carrera el año pasado en la dominante temporada de Red Bull y es uno de dos pilotos que le han dado pelea a Max Verstappen de Red Bull este año. El otro es Lando Norris de McLaren, quien ganó el GP de Miami.

Este año el compañero de Sainz, Charles Leclerc recibió un contrato multianual con Ferrari, aunque no ha ganado desde julio del 2022.

Norris encendido

Norris ha subido cuatro veces al podio en las últimas cinco carreras y su gran forma ha sido el tema de conversación. Incluso Verstappen, tres veces campeón de la F1, está impresionado.

Norris busca su segunda victoria de la campaña con un mejorado McLaren, que formó una dupla con el británico de 24 años y el australiano Oscar Piastri, de 23.

“Estamos enfocados y con buen espíritu. Por supuesto la motivación y energía es alta”, admitió Norris. “Si lo mantenemos en alto siempre hay una posibilidad”.

Recuerdan a Ayrton Senna

McLaren participará en Mónaco con los colores amarillo, verde y azul del reconocido casco de Ayrton Senna a 30 años de su fallecimiento.

Mónaco fue importante en la carrera del brasileño y se le llegó a conocer como “El Rey de Mónaco” después de que ganó ahí cinco años consecutivos con McLaren entre 1989 y 1999.

