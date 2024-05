Guanipa: Seguimos llevando el mensaje de unidad y voto a los venezolanos #26May

- Publicidad -

En la búsqueda de fortalecer la participación ciudadana en las elecciones presidenciales del 28 de julio, el dirigente opositor Tomás Guanipa, ha estado recorriendo distintos sectores de Venezuela.

«Seguimos llevando el mensaje de unidad y voto, indicándole a los venezolanos en cada rincón cómo votar por Edmundo González Urrutia este 28 de julio», indicó mediante su cuenta en X, donde se observa mostrando a las personas el tarjetón electoral donde se destaca la opción de la Plataforma Unitaria Democrática.

Es importante destacar que distintos dirigentes políticos de oposición se encuentran en las calles promoviendo la candidatura de Edmundo González Urrutia.

Edmundo González: En nuestro gobierno no habrán persecuciones políticas, ni presos por razones ideológicas

El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, prometió este domingo liberar a todos los presos políticos en el primer día de gobierno en caso de ganar las elecciones presidenciales, programadas para el 28 de julio.

“Los prisioneros políticos, civiles y militares, tendrán las puertas de sus calabozos abiertas desde el mismo día en que nosotros tomemos posesión del gobierno (…) En nuestro gobierno no habrán persecuciones políticas, no habrán presos por razones ideológicas y no vamos a necesitar de sitios como El Helicoide para meter a presos en Venezuela”, dijo Edmundo González en una entrevista con Infobae.

La ONG Foro Penal Venezolano informó en su balance del 20 de mayo un total de 274 presos políticos, de los cuales 252 son hombres y 22 mujeres. Además, resalta que 147 de ellos son militares.

