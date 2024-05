R E T A C I T O S #26May

- Publicidad -

Por fin se terminó el misterio, gobierno proponiendo 15% y los empleadores 6%, de allí que para implementar un término medio se establece como monto de la contribución especial prevista en la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista el nueve por ciento (9%) del total de los pagos realizados por el contribuyente a las trabajadoras y trabajadores, de conformidad con la referida Ley. Aun cuando inicialmente se había planteado la eliminación de las exoneraciones de este aporte, al final se impuso la tesis oficialista de exonerar del pago a los emprendimientos debidamente registrados ante el Registro de Nacional de Emprendimientos (RNE). Se toma esta decisión ante el malestar generado debido a la negativa de ajustar el salario mínimo a US$ 200 como lo proponen los trabajadores y la norma faculta al Ejecutivo Nacional a establecer el porcentaje de la contribución especial prevista en la mencionada Ley, así como exonerar total o parcialmente el pago de la referida contribución especial a determinadas categorías de sujetos pasivos especiales y sectores estratégicos para la inversión extranjera y el desarrollo nacional. En el Decreto Presidencial N°4.52 solo se establece la alícuota de 9% y las condiciones para los sectores exonerados; sin que haya otros detalles de la implementación de la norma, por lo cual habrá que esperar que se publique el Reglamento con las condiciones de manera que sea más digerible para el trabajador de a pie o los pensionados; sin embargo la gente de la CTV y demás centrales obreras enviaron a los Inspectores de Trabajo del país, una comunicación en la que les solicitan su intermediación ante el Gobierno para lograr el salario mínimo inicial de US$ 200 como base de arranque, lo cual se estima que no será más que un saludo a la bandera, porque el gobierno sigue empeñado en la bonificación, por lo menos hasta que esté en el poder.

- Publicidad -

***

Por supuesto, develado los detalles, no se necesitó mucho para que los empleadores fijaran posición, ya que al no aceptar su propuesta de una alícuota del 6%, ahora exigen que la Ley de Protección de Pensiones debe ser acompañado por una serie de incentivos para el sector empresarial, admitiendo que entienden la necesidad de que los ciudadanos disfruten de una vejez digna, con un ingreso que les permita solventar sus requerimientos básicos. Si bien la Ley establece mejoras para los jubilados, como lo establece la normativa, estiman que es menester seguir insistiendo en las consideraciones de carácter económico y legal que inciden y afectan la operatividad del sector privado nacional, las cuales fueron presentadas en su oportunidad ante las respectivas autoridades del Ejecutivo nacional, y que solicitamos sean reconsideradas: Establecimiento de un tope máximo para la base del aporte, equivalente a 3 veces el ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo nacional y debe contemplarse la exoneración o exención del pago de la contribución para sectores prioritarios de la economía nacional, así como para aquellas empresas que contemplen planes de jubilación para sus trabajadores. Sectores como salud y educación, por ejemplo, deberían ser sujeto de exenciones. Los empleadores reiteran su preocupación, por cuanto la aplicación de esta contribución agrega mayor presión fiscal a las empresas venezolanas, que cumplen periódicamente con su obligación legal de pagar tributos, entre ellos IGTF, IVA, ISRL, impuestos municipales, tasas aeroportuarias, entre otras que han sufrido incrementos considerables en los últimos meses. Las posibilidades financieras del sector privado son finitas. Como consecuencia se verá afectada la rentabilidad, limitando las inversiones y la mejora en el ingreso de los trabajadores, estimulándose el empleo informal. Ante ello plantean, además de la reconsideración de los aspectos que ya indicamos con anterioridad, que sea aprovechada la oportunidad para evaluar, entre otros aspectos, solicitudes anteriores como: Eliminación del aporte del IGTF, que los contribuyentes especiales vuelvan a enterar el IVA con periodicidad mensual; Revisión y adecuación del modelo de remuneración de los trabajadores y Promoción de una reforma, integral y de fondo, del sistema de seguridad social en Venezuela, así como en la revisión y adecuación de la legislación laboral vigente. En resumen, algunos aspectos claves de las discusiones deben enfocarse en el análisis de una serie de reformas para promover una política fiscal racional para las empresas, con la finalidad de incentivar la reinversión, el crecimiento y el empleo.

***

Uno de los temas de mayor trascendencia en el país y de los cuales muy pocas personas se ocupan, es todo lo que tiene que ver con la Ley de Presupuesto en este caso la correspondiente a 2024, ya que luego de transcurridos tres días de su presentación en el Congreso Nacional de 2020 se tiró en el saco del olvido y ni siquiera los que tienen que actuar bajo sus ordenanzas, se ocupan del asunto. Por simple curiosidad, pregúntele a algún economista que conozca o a cualquier persona medianamente ilustrada, cuál es el monto del presupuesto de este año y se va a llevar una soberana sorpresa. Cuando se va al detalle se advierte que para la educación nacional, es decir para ser distribuidos entre los distintos tipos de educación, 11,1% del preupuesto; mientras que para el sector salud, es decir hospitales y centros de asistencia públicos alrededor de 8,6%; para seguridad, 12,5% y para Vivienda, 2,7%. Por supuesto cuando estas asignaciones se comparan con estándares internacionales, se observa como estamos a años luz y por eso en Venezuela han vuelto a reaparecer enfermedades endémicas como la malaria o paludismo, la viruela y otras que habían desaparecido hace años atrás; los propios médicos aseguran que no hay vacunas preventivas. Pero el tema es que el presupuesto 2024 que debería ser material de tratamiento diario alrededor de todas las decisiones que adopte el alto gobierno, nada se sabe. Los ingresos por ventas de petróleo y otros minerales se desconoce, solo se dice que el Estado tiene problemas de flujo de caja, pero no se dan las razones ni se explica cuales acciones se están tomando para revertir esta tendencia, de manera que quienes no estamos con la resolución solo nos queda recordar la vieja frase que dice “Dios nos agarre confesados”.

***

Cuantas veces en la vida cuando te dispones a salir a la calle todas las mañana para el trabajo, para el colegio, para cualquier reunión, no escuchas las frase de tus seres querido: Dios te lleve con bien, cuídate mucho, alerta con el tránsito y todas las recomendaciones con la finalidad de que nos mantengamos pendientes de cuanto ocurre a nuestro alrededor, porque vivimos en ciudades inseguras, donde los cuerpos de seguridad destinados al resguardo de tu seguridad brillan por su ausencia, de tal manera que dependemos de nuestro ingenio para evitar cualquier incidente inesperado en estas calles de Dios. Pero el problema de la inseguridad va mucho más allá de este alerta de todos los días; también en en el hogar las madres con niños pequeños de meses, quienes tienen la curiosidad a millón y andan en busca de conocimientos por todos los rincones del hogar, requieren de una atención mucho más especial, porque muchas veces se exponen a los más grandes peligros debido a su inocencia. Son muchos los casos de bebes electrocutados por introducir un alambre en un enchufe o agarrar un cable que no está debidamente protegido; conocimos casos de un niño pequeño que cayó en un balde de agua y se ahogó al no poderse salir, cuantos han sido los padres que retrocediendo su vehículo le han quitado la vida a un hijo. De allí que el problema de la seguridad es permanente y tenemos que estar atentos al ambiente que nos rodea, porque de pronto no nos toca resguardar a alguien del entorno familiar, pero podemos evitar un accidente que perjudique a terceros y cuando esto se puede lograr con éxito para muchos las personas se convierten en héroes circunstanciales, pero que bien se siente cuando se puede salvar una vida, eso nada cuesta, pero cuánto vale.

***

Muchas veces seguramente dirán que somos artistas cuando insistimos demasiado en algunos casos, como la atención a los testigos de las mesas electorales, ya que las experiencias de tantos kilometrajes en el mundo político y económico nos indican que muchas elecciones se perdieron porque los testigos de mesas abandonaron sus puestos, debido a que no fueron debidamente atendidos. A toda esta situación se agrega todo lo concerniente a los padrones electorales de los diferentes partidos, ya que todos aseguran y garantizan que a mes y medio de las elecciones presidenciales del 28j los tienen listos, pero cuando se les emplaza a que presenten el cronograma de ejecución, no todos están en capacidad de hacerlo, aún cuando para la tranquilidad de los larenses, en el caso de esta entidad, se estima que en algunos casos de partidos responsables estan avanzados y se podría hablar de un promedio de 60% que es bastante bueno, pero hay que acelerar el paso, porque el tiempo es inexorable y apremia y después de ojo afuera no vale Santa Lucia. Nos llama la atención como casi todas las organizaciones han anunciado la disposición para el resguardo de los votos en las mesas, pero insistimos, este es un tema que necesariamente hay que ponerlo por escrito, porque ya lo hemos dicho, las palabras se las lleva el viento, pero lo que está escrito en “negritas” es un compromiso que todos deben respetar. Ojalá y este acuerdo se pueda concretar para tranquilidad de muchos amigos larenses que están preocupados.

***

Perdió todo su “glamour” comentan los fieles «guardianes» del vetusto «Ayacucho», decidieron en esta oportunidad ofrecer un resumen del informe presentado por su colega el «inestable» vigilante de los predios «blanquecinos». En el mismo se destaca nuevamente el comportamiento más antipolítico que pueda alguien ofrecer en actividades propias de su oficio y que incluso se han denunciado hasta el hartazgo tanto en escenarios internos de la sede partidista así como en RRSS. «Dice el informe del colega y muy avispado «centinela»: «Ya yo lo había advertido con anterioridad que a la «reina de los girasoles aromáticos» la iban a colocar los «jefes» nuevamente en el congelador producto de sus inaceptables imprudencias que a diario comete y que la colocan ya a un nivel de permanente de» perturbación», pero resulta que no hacen caso y continúan con su cotidiana actitud de soberbia y arrogancia». «En esta oportunidad quedó al descubierto producto de haber circulado por las redes sociales un audio suyo que oyeron hasta los «sordos» y que recorrió todos los rincones del estado y más allá, donde expresa torpemente la opinión de rechazo y apatía de las autoridades del «partido blanco» de la cual ella forma parte, que involucra por demás «y sin permiso», a decir de su propia voz, a todos sus niveles de dirección que van desde la seccional, municipal y parroquial, del liderazgo y reconocimiento de influencia en el país de MCM». «Esa consigna a decir en lo privado por la susodicha «educadora» -continúa en su informe nuestro colega», no es distinto a lo que «aguas adentro» expresan los «cuadros cogolleros directivos». «Lo grave del asunto es que la «deslenguada activista es la «mano derecha» de la «BellaSoo» quien en sus constantes «peroratas» no ofrece ningún disimulo en ratificar». Sigue el «supervisor», «ese comportamiento no es nuevo, ella lo que hace es repetir como «foca amaestrada» todo lo que de arriba dicen y ordenan y es esa la verdadera razón del por qué las bases del partido no los acompañan en sus proyectos políticos y el real motivo que los partidos políticos de la plataforma unitaria tampoco les creen pero ni un centímetro de lo que hablan». «Lo cierto es que para «lavarse la cara», publicaron un comunicado con «carácter de urgencia» donde expresan «nerviosamente» que el partido AD-R respalda en todos sus niveles las actividades en el estado tanto de MCM al igual que el candidato unitario Edmundo González» y de ese modo dejan «por fuera» y más sola que la «una» a la ya conocida Sargento K para desmarcarse del infortunado audio». «No por gusto es que las bases blancas los conocen como el «tren de las derrotas y del fracaso» prometiendo colocar próximamente en la parte superior de la amplia y cómoda sede política una gran pancarta alusiva al pensamiento de su máximo líder que diga «De Inteligencia No Se Van a Morir», concluye el informante.

C O R T I C O S

Cosas verdes amigo Sancho, aseguran los vecinos que la gobernación de Lara supuestamente y que está pidiendo un crédito adicional al Consejo Legislativo con la finalidad de adquirir una Planta Eléctrica, de manera de cubrirse las espaldas cuando estén realizando algún evento público y se vaya la energía. O sea, en lugar de buscar alternativas y mecanismos para resolver el problema de fondo que es el racionamiento permanente de la luz eléctrica en Lara, andan tratando de resolver el problema que pudiera presentarse a la gobernación por la carencia del fluido eléctrico. De allí que tienen toda la razón los diputados al proponer la destitución inmediata del gerente de Corpoelec y todo el personal directivo de la empresa de servicio, lástima que el diputado marmoleado no es el más calificado para semejante planteamiento.

Se pudo conocer de posibles crisis y renuncias masivas en el Comando de Campaña de Benjamín Rausseo,”Er Conde”, se oficializó la renuncia del Jefe de Campaña Electoral del Conde del Guácharo en el estado Lara, politólogo Mario Perdigón quien señaló “nosotros representamos a un movimiento denominado Democracia Liberal que hizo una alianza con Benjamín Rausseo, al verlo como un candidato diferente y empresario, convencidos que el país necesita no solamente un cambio político, sino un cambio económico, una política distintas al Socialismo del Siglo XXI, en vista que se perdió mucho tiempo y con una campaña sin fuerza decidieron separarse del movimiento CONDE y están hablando con todo el mundo en la Plataforma Unitaria y con todo aquel que este dispuesto a trabajar por un cambio de gobierno, pensando más en el país que en sus intereses personales o partidistas. Bueno amigo Mario, es preferible solo que mal acompañado. Mucha suerte en el por venir.

Como si fueran pocos los problemas que padecen los larenses, con el fluido eléctrico, vecinos advierten a las autoridades competentes sobre la marcha de la instalación de una granja de bitcoin en una vivienda ubicada en la carr. 2 de la Urb. Frente al centro comercial María Francia, en Cabudare y que al parecer estaría vinculada con alguien del alto gobierno. Faltaría saber si esa edificación, con apariencia totalmente distinta a lo que es la Urb. goza de los permisos correspondientes, y que uso se autorizó para ella. Allí le dejo esa inquietud a la Alcaldía.

Hace mucho tiempo que se ha debido racionalizar el uso de la minerías de criptomonedas, pero nunca es tarde cuando la dicha llega. Lamentablemente no son todos los que están ni son todos los que son, porque a los enchufados en el régimen, a los amigos del PSUV y a los amigos que tienen soles que les alumbran en camino, seguramente que no les tocarán ni con los pétalos de una rosa, sino que por el contrario podrán seguir disponiendo para sus equipos y maquinarias toda la energía eléctrica que necesiten y que definitivamente se la venían rascabuchando a los usuarios de tan vital servicio para su nevera, su televisor y cuando repican duro para su aire acondicionado. Todo aquel ciudadano honesto que sospeche del funcionamiento de una o varias granjas con máquinas de minería de cripto activos tiene el deber de denunciarlo y así seguir el ejemplo que Carabobo dio.

A María Corina Machado le cerraron el Puente que comunica a Guárico con Apure de manera de impedir que llegara a los actos políticos que tenía previstos en la entidad el martes pasado; sin embargo no contaban con la astucia de los venezolanos acompañantes que la condujeron, montada en una tradicional Curiara, por las aguas del Río Apure hasta llegar a su destino rodeada de cinco o seis embarcaciones del mismo tenor y así poder dar la cara y cumplir con sus compromisos hasta el final. Lo que más llamó la atención, es que durante la caminata, la dama se montó en un caballo y no hubo manera que la bajaran del animal, que al parecer se sentía muy satisfecho con cargar encima a tan atractiva amazona y los guardias se quedaron con los crespos hechos en el puente.

Por cierto que la gente cuando va a hablar debe tener mucho cuidado con lo que va a decir, ya que vimos recientemente al indio Berni hablando maravillas del candidato, Luis Eduardo Martínez y vociferando en contra de Edmundo González Urrutia, a quien calificaba de viejo y entonces nos preguntamos ¿será que este personaje nunca se ha mirado en un espejo? ¿será que cree que tiene aún la edad que tenía cuando le cargaba el maletín a Rómulo? Se olvida que aquel que escupe para arriba le cae en la cara, además no tiene, después de las tortas que ha puesto dentro del otrora partido del pueblo, no le sobra mucho la moral para estar descalificando a quien tiene unas credenciales que le resultará imposible adquirir, así que lo mejor que podría hacer es tratar de mantener un bajo perfil, porque su candidato a lo mejor ni siquiera va para el baile. Así que cachicamo diciéndole a morrocoy conchúo.

Decía recientemente Luis Vicente León: Con una carga Parafiscal de más de 60%, las empresas privadas no están en capacidad de seguir asumiendo costos no vinculados a su renta. Establecer una tasa para pensiones, por encima del 6% del total de costos laborales, sin límites al ingreso imponible e independiente de las utilidades de las empresas, sería claramente contraproducente. No sólo porque afectaría la estabilidad financiera del sector privado, sino porque es un estímulo directo y evidente a la informalización. Las experiencias previas sobran. La creación de fondos de pensiones privados y públicos, de libre selección por parte de los beneficiados, sería una solución bastante más eficiente. He dicho.

Indignación colectiva generó en el país la miserable medida de cierre y multa contra dos humildes mujeres de un pequeño restaurante-empanadera donde MCM desayunó en su recorrido por el oriente del país. La gente se pregunta por qué el eficiente Seniat no visita y supervisa grandes centros comerciales, tiendas por departamentos y franquicias de los enchufados que venden en cantidades industriales y no pagan impuestos. En muchos sitios donde la lavadora no para de «operar». La verdad es que no son más insensatos e indignos porque no son más rojos y grandes. ¿Dónde se meterán cuando el país recupere sus instituciones y gobernabilidad?

Muy loable la misión y labor del Rotary Club de Barquisimeto Nueva Segovia quien este pasado fin de semana llevó a cabo un campeonato de golf con una buena recaudación para continuar operando gratuitamente a niños de escasos de recursos de paladar hendido, pie equinovaro y prótesis de brazos. Bien por ese grupo de gente altruista, vaya nuestra palabra de reconocimiento y cuenten con todo nuestro respaldo en la medida en que se busque el beneficio de los que menos tienen.

Reina la inquietud y preocupación entre algunos «dirigentes» que se creyeron el cuento que el coordinador de campaña en Lara no regresaría a ocupar su responsabilidad. Hicieron proyecciones y se les cayó sus caretas y malas intenciones de erradicar su trabajo y eliminarlo cual polvo cósmico. La verdad es que la miseria humana no tiene límites. Unas de las más recalcitrantes cuestionadoras y criticonas incluso a vox populi de Maria Corina, salieron con las tablas en la cabeza luego de despotricar en las redes sociales que la dama de hierro era doña nadie y luego salieron corriendo a Caracas a jalar y no precisamente con su característica prepotencia. Hasta fotos se hicieron con la líder a quien le guste o no se ha eregido como un fenómeno y la esperanza para el cambio acompañando a Edmundo y todo el mundo. No aprenden que no se puede escupir para arriba y que sus ratos de bendición en las mieles del poder pasaron. Si no cambian, aunque loro viejo no aprende a hablar, se seguirán llevando las lecciones de vida que da el no dar pie con bola. Por cierto que cerca del bunker de las doñas por allá por los alrededores del parque Ayacucho se ha desatado una ladronera. Sólo está semana a pocos metros de un colegio, el hampa de apoderó de 5 baterías cuando los padres bajaron de sus carros para buscar a sus representados. Ese dato se los dejamos a los del CICPC San Juan, muy cerca del lugar y a la policía regional.

Malestar e indignación reina en el sector de hidrocarburos en la región. Y es que la señora del Triángulo y un militar retirado acaparan el negocio de la venta, distribución y comercialización de gasoil y gasolina dejando en el patio pelao a varios empresarios del ramo. Todo está centralizado debido a las influencia que tienen en el alto gobierno. Algunos están a punto de quiebra mientras los grandes avispados les asignan gandolas nuevas, créditos y hasta una marca nueva de aceites. Por eso es que están comprando todo lo que se les antoja por el este crepuscular. Mansa la lapa.

La crisis ha ido escalando peldaños y en todas partes se siente la recesión. Los centros comerciales no son la excepción. Varios locales vacíos y la morosidad en cánones de arrendamiento y servicios y gastos comunes juegan garrote. Los emprendedores hacen de tripas corazones para no engrosar la lista de negocios que siguen bajando la santamaria.

La soberbia y prepotencia es muy mala consejera. El aniversario de Vente en Barquisimeto no tuvo la concurrencia esperada debido a las malas y nocivas prácticas de la 4ta. Los «líderes» deben darse un baño de humildad, sencillez, trabajo en equipo, proactividad, meritocracia y servicio social Recuerden aquello de el que no vive para servir, no sirve para vivir . No cuenten los pájaros antes de nacer. Aún falta agua que pase debajo del puente. No digan que no se les ha advertido. Sindéresis.

Todo el mundo se ha dado cuenta de las fuertes diferencias entre los equipos políticos de MCM y la PU en Lara. Los primeros, aunque tratan de vender la figura de Edmundo G. Urrutia, hacen más hincapié en resaltar el nombre de MCM y Vente, lo cual puede ser un bumerang, puesto que es posible que el elector se confunda y busque en el tarjetón a MCM o a Vente, y ninguno de ellos aparece en la boleta electoral. Por otra parte es notoria la inclinación a promover la tarjeta de la mesa de la unidad, descuidando el caso de que Ratti pidió la eliminación de esa tarjeta y que no tendría nada de raro que pocos días antes de la elección presidencial, el TSJ emitiera una decisión, favorable al Sr Ratti, no dando tiempo a proyectar las otras tarjetas. Están a tiempo de corregir esa táctica. ¿ Han considerado ya el plan B?

Una nota de alegría ante tanta incertidumbre. Queremos expresar nuestro más cálido y sincero reconocimiento a la escritora Gladys Segnini de Yajure, cuyo libro “La Vida Gira y Transforma: Cómo se Vive mientras se Olvida” ya tiene calificación de Best Seller en varias categorías en Amazon, anunciando que en pocos días tendrán disponibles los libros en físico, tapa blanda, en español y en ingles, así que ya tenemos una escritora de categoría mundial lo que tiene muy satisfecho al “bigotón” Fernando Segnini Yajure.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí