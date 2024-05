Edmundo González: En nuestro gobierno no habrán persecuciones políticas, ni presos por razones ideológicas #26May

- Publicidad -

El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, prometió liberar a todos los presos políticos en el primer día de gobierno en caso de ganar las elecciones presidenciales, programadas para el 28 de julio.

“Los prisioneros políticos, civiles y militares, tendrán las puertas de sus calabozos abiertas desde el mismo día en que nosotros tomemos posesión del gobierno (…) En nuestro gobierno no habrán persecuciones políticas, no habrán presos por razones ideológicas y no vamos a necesitar de sitios como El Helicoide para meter a presos en Venezuela”, dijo Edmundo González en una entrevista con Infobae.

La ONG Foro Penal Venezolano informó en su balance del 20 de mayo un total de 274 presos políticos, de los cuales 252 son hombres y 22 mujeres. Además, resalta que 147 de ellos son militares.

González plantea la defensa de la justicia y de los derechos humanos; así como una transición democrática que permita la participación de todos los partidos políticos en ese ámbito.

Durante la entrevista conversó sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el país. Dijo que deben ser garantes de la seguridad territorial y de defender la Constitución, que señala explícitamente que no deben tener partidismo político.

Edmundo González: No vamos a permitir una fuerza armada politizada

“No vamos a permitir una fuerza armada politizada, que intervenga en los asuntos políticos del país. Ellos tienen que servir como garantes de la paz de todos los venezolanos”, expresó Edmundo González.

Aseguró que la transición ocurrirá “en las mejores condiciones con el respaldo de una votación masiva de los venezolanos en favor de la candidatura de la Plataforma Unitaria”. Considera que ahí estará la base para mantener la paz en el cambio de gobierno.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de una amnistía y perdón para funcionarios del chavismo, González respondió que su norte será la reinstitucionalización: “En eso entran todos los temas que tienen que ver con la reparación de justicia. Ese es un punto muy importante y nosotros le daremos gran prioridad”.

También comentó que es prematuro responder si mantendrá en su gobierno a los altos cargos militares. Prefiere esperar las elecciones y después de eso tomar la decisión.

Sobre la política exterior abogó por proteger los intereses del país y una “amplitud para tener relaciones con todos los países sobre la base del respeto”.

