Cabello a Edmundo González: No es capaz de presentarle al país una propuesta real #27May

Diosdado Cabello, figura del chavismo, ha criticado duramente a Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición, cuestionando su capacidad para ofrecer una propuesta concreta y viable para el país.

Cabello, uno de los altos funcionarios del gobierno de Maduro, ha descrito a González Urrutia como un candidato dependiente, que requiere de terceros para realizar su campaña y comunicar sus ideas.

«Otros necesitan que alguien les de cuerda, necesitan que alguien salga a la calle por ellos, necesita que alguien marche por ellos, necesitan que alguien hable por ellos, son candidatos débiles», manifestó el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Cabello ha expresado que la oposición está compuesta por candidatos que no tienen la fuerza ni la independencia necesarias para representar al pueblo. Según él, González Urrutia es un ejemplo de estos «candidatos débiles», a quienes califica de «títeres del imperialismo», incapaces de actuar sin instrucciones externas y que son asesorados por figuras que, a su parecer, han contribuido al deterioro de la oposición venezolana durante los últimos 25 años.

«En este caso el señor ‘Inmundo’ González es un candidato débil, títere del imperialismo, que no hace absolutamente nada que no le ordenen, que no es capaz de presentarle al país una propuesta real que termina siendo asesorado por los mismos que han destruido a la oposición venezolana en 25 años y que han atacado a nuestro pueblo», continuó el número dos del chavismo.

La oposición apela al «fraude»

Además, el dirigente ha acusado a la oposición de recurrir constantemente a alegatos de fraude electoral, instando a los perdedores de las elecciones a aceptar los resultados y abstenerse de incitar a la violencia o desconocer los resultados.

«Es lo lógico en una jornada electoral, que el que pierda reconozca los resultados, que no salga a convocar a la violencia, no salga a convocar a la guarimba, no salga a desconocer los resultados, no salga a decir que mañana presento las pruebas del fraude y jamás lo presenta», acusó.

Ha enfatizado que más de 1,8 millones de personas están registradas para votar, sugiriendo que la estrategia de movilización «1×10» del gobierno superará las acusaciones de fraude de la oposición.

