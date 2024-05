Son Titulares lunes #27May

- Publicidad -

NACIONALES

Psuv culpa a supuesto «bloqueo comunicacional» para justificar la baja popularidad de Maduro en redes

- Publicidad -

Primera onda tropical del año generó lluvias en gran parte del país

Profesores venezolanos advierten que «precariedad» en salarios afecta calidad universitaria

Conindustria propone reformas del IVA e IGTF: contribución a pensiones aumenta carga tributaria en 3,4%

Servicios de salud y programa Clap no pasaron los exámenes de sus consumidores, según Cedice

Gasto promedio de una familia venezolana incrementó un 17 % en 2024

Aumentan los casos de dengue en Mérida

“En nuestro gobierno no habrá persecuciones políticas, no habrá presos por razones ideológicas y no vamos a necesitar de sitios como El Helicoide para meter a presos en Venezuela”, dijo Edmundo González

Tres PNB detenidos por disparar en la cabeza a un adolescente en Antímano

María Corina Machado recorrerá el estado Lara el 28 y 29 de mayo en apoyo a Edmundo González

Márquez: Diferir la elección presidencial sería muy malo para el país

Gobierno: El precio actual del dólar es el más estable de los últimos 12 años

Dólar: 36,51 – Paralelo: 40,59 – Bitcoin: 68.895,20

El mayor sueldo mensual de un profesor universitario en Venezuela, el que recibe un titular a dedicación exclusiva, equivale a 14,30 dólares; mientras que el bono de Guerra Económica para trabajadores públicos quedó establecido en 90 dólares, luego del aumento de bonos anunciado por el gobernante Nicolás Maduro el 1 de mayo.

Transparencia Venezuela denunció que la decisión del TSJ «de permitir a Gladys Gutiérrez que desempeñe otro cargo en la administración pública, sin renunciar a su puesto en el máximo juzgado o sin perderlo automáticamente, va en contra de lo establecido en el artículo 148 de la Constitución».

Te necesitamos…colabora y suscribete con 3 dólares mensuales desde este enlace: www.patreon.com/elimpulso

Tu apoyo y contribución es necesaria, sólo así podremos seguir adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera estos últimos 120 años.

INTERNACIONALES

Entra en Gaza un convoy de ayuda humanitaria desde Egipto

Hezbolá intensificó sus operaciones y lanza 14 ataques contra el norte de Israel

Después de seis meses, Hamás volvió a atacar el centro de Israel, incluido Tel Aviv

Al menos 15 muertos y casi 400 mil personas sin electricidad en varios estados de EEUU por fuertes tormentas

La ONU cifra en más de 670 los muertos en la avalancha de Papúa Nueva Guinea

Ayuso acusa a Sánchez de «manosear las instituciones»: Como en la Venezuela de Maduro

Elevan a 27 la cifra de muertos tras un incendio en un parque de juegos en la India

Colombia no estaría de acuerdo con cierre del paso de migrantes por el Darién

Santos criticó a Petro por usar el acuerdo de paz con las Farc para convocar una constituyente

Onda de calor afectará a 19 de 32 estados mexicanos con temperaturas de 45 grados

Miles de personas protestan en Madrid contra Sánchez y la ley de amnistía

España insiste en reconocer el Estado palestino y rechaza el «terrorismo de Hamás»

Macron insiste en que la reapertura de Notre Dame de París será el 8 de diciembre

Los apagones afectaron en un 33% a Cuba este domingo

Canciller alemán rechaza permitir a Ucrania el uso de armas occidentales contra territorio ruso

Volodimir Zelenski será recibido este lunes en España por Pedro Sánchez

Al menos 15 muertos y casi 400 mil personas sin electricidad en varios estados de EEUU por fuertes tormentas

Gobierno de Colombia y guerrilla del ELN acuerdan primer punto de la «agenda de paz» en Caracas

Corea del Norte notifica a Japón su intención de lanzar un satélite antes del 4 de junio

Justicia de Perú rechaza que investigación de relojes de lujo haya vulnerado derechos a Boluarte

Netanyahu niega «firmemente» la posibilidad de detener la guerra en las negociaciones

Una nueva turbulencias dejan 12 heridos en un vuelo de Qatar Airways a Dublín

¿Los diamantes ya no valen?: la empresa más grande del mundo está en crisis y nadie parece querer salvarla

Café Tacvba celebra 35 años con nueva canción que «reflexiona» sobre migración

DEPORTES

Robeilys Peinado obtuvo bronce en Eugene

Alcaraz tranquiliza con un triunfo contundente en su inicio en Roland Garros

Wawrinka supera a Murray en el duelo de veteranos en la primera ronda de Roland Garros

Nueva lesión de Ronald Acuña Jr. prende las alarmas en Atlanta: el estelar jardinero tuvo que abandonar el terreno

Padres del golfista Grayson Murray confirman su suicidio en una emotiva carta

Lisbely Vera se colgó la medalla de oro en el Mundial de Paratletismo 2024

El Monegasco Charles Le Clerc de la Escudería Ferrari ganó de punta a punta el Clásico Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

El accidente de Checo Pérez en la primera vuelta del GP de Mónaco de Fórmula 1: tres autos destrozados y bandera roja

Superliga Profesional de Baloncesto:

Spartans 78-90 Gladiadores

Brillantes 70-68 Frontinos

Cocodrilos 100-91 Piratas

Centauros 79-81 Panteras

SALUDOS

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad“….Albert Einstein

Tu apoyo y contribución es necesaria… sólo así podremos seguir adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera estos últimos 120 años.

Apoyanos, colabora y suscribete con 3 dólares mensuales desde este enlace: www.patreon.com/elimpulso

Resumen de titulares al día 27 de mayo de 2024

Buscanos en TELEGRAM: “sontitulares” el del megáfono tricolor.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí