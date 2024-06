RETACITOS #2Jun

- Publicidad -

Se superaron todas las expectativas que se tenían previstas con la visita de María Corina Machado al estado Lara, todas las estimaciones se quedaron cortas en Barquisimeto, Carora, Quíbor, El Tocuyo, Sanare y Palavecino, en todos los lugares su recibimiento fue apoteósico, espontáneo, la gente alegre, llena de esperanza y sobre todo con una gran confianza donde ha quedado demostrado una gran madurez política, donde los hombres y mujeres dirigentes, deben estar por encima de las organizaciones políticas, teniendo por delante los intereses de Venezuela. Desde el principio cuando se planteó la visita de la lideresa de este proceso a Lara se pusieron sobre la mesa muchas interrogantes, tomando en consideración como se venían manejando las cosas por parte de algunas organizaciones de la Plataforma Unitaria; sin embargo, al final de la jornada se impuso la sindéresis, la sensatez, todos deben tirar de la carreta en la misma dirección, porque el enemigo que tenemos enfrente no está jugando, quieren permanecer en el poder y están haciendo lo que saben hacer muy bien, amedrentando, amenazando, metiendo miedo, todo lo cual le ha dado muy buenos resultados a lo largo de más de 25 años, pero lamentablemente han hecho todo mal, han destruido a un país que pasó de un PIB de US$ 450.000 a una enclenque nación con apenas un PIB cercano a los US$ 100 mil millones y un parque industrial de 2,200 empresas que trabajan a un poco más del 30 y con cerca del 70% de capacidad ociosa, acabando hasta con la gallinita de los huevos de oro que era la industria petrolera que pasó de 3,5 millones de barriles diarios a una producción que ni siquiera llega al millón de barriles. Lo único cierto es, como lo dijo la propia actora del proceso, lo ocurrido en Lara y en Barquisimeto, ha sido algo nunca visto porque Lara siempre ha sido, políticamente hablando, una región atípica, pero en esta oportunidad ha demostrado que sabe lo que quiere y para donde va, confiando en que en estos dos meses que faltan, se fortalezca la unidad y aun cuando no es una frase nuestra, podamos salir de estas pesadilla.

*****

Una noticia que causa profunda preocupación e inquietud, es cuando observamos que la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, siempre defensora de los derechosa de sus afiliados, recurre a los medios de comunicación para alertar que la Casa que Vence las Sombras, se está quedando sin profesores, sin su capital humano calificado, que es el principal activo de la Institución, algo que se veía venir pero no se esperaba que llegara pronto. Pues bien de acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer los salarios de los profesores, sin importar preparación o categoría, se han depreciado en 76,54% en los últimos dos años y pueden hacer cualquier cálculo del mayor ingreso y calcular la depreciación y entonces podrán entender porque los docentes universitarios se han ido del país, se han dedicado a otras actividades y no quieren saber absolutamente nada de lo que significa impartir clases en la UCV. De acuerdo con la explicación de los propios profesores, desde hace algún tiempo la vida universitaria se ha venido deteriorando, las becas estudiantiles se depreciaron; el comedor universitario prácticamente desapareció, muchos estudiantes abandonaron la universidad para trabajar y ayudar así a la familia en la manutención del hogar, los postgrados comenzaron a quedarse solos y, por supuesto, los docentes en algún momento comenzarían a resentirse de una difícil situación económica que les venía afectando pero no en todo su rigor. Lo que mayormente llama la atención es que no se vislumbran indicios que pudieran hacer pensar a los docentes, que esta tendencia podría revertirse, de allí que las esperanzas están puestas en un cambio de rumbo a partir del 28 de julio, al cual estamos apostando la mayoría de los venezolanos.

*****

Lo hemos venido diciendo desde hace algún tiempo a esta parte, el régimen en la medida en que se acerque la fecha de las elecciones va a continuar endureciendo sus ataques, tratando en primer término de amedrentar a la población y a desmotivarla a como dé lugar; las amenazas directas están a la orden del día y hemos visto como se ha procedido a cerrar hoteles, restaurantes, ventas de comida, donde el equipo de María Corina Machado haya osado hospedarse, comer o adquirir algunos bienes y servicios, no quedando otro camino que prepararse y estar dispuesto a enfrentar todas estas acciones en su justa dimensión. Por ejemplo a los transportistas que trasladan al equipo de MCM los han amenazado con que no les venderán más gasolina; a quienes se les vincula con Vente Venezuela están siendo registrados en una especie de “Lista Tascón” para obstaculizarles cualquier gestión pública que vayan a realizar y lo que mayormente preocupa es que estas acciones están llegando hasta los miembros y testigos de mesa, llamando la atención como algunos que ya estaban entrenados y comprometidos han comenzado a renunciar, de manera que sigilosamente y sin hacer bulla siguen tratando de impedir que las elecciones del 28J se lleven adelante en medio de paz y tranquilidad; pero pareciera que no quieren entender el gigantesco mensaje que les está enviando el país donde más del 80% quiere un cambio cerca del 70% tiene disposición al voto y que ya el pueblo se cansó, el desgaste es demasiado y por eso la oposición, tiene que estar monolíticamente unida, quien no esté de acuerdo con el cambio que se haga a un lado y deje los espacios para quienes si quieran trabajar por una transición sin traumas, que es lo verdaderamente deseable y es lo que proclama el Candidato Edmundo González Urrutia, quien ha demostrado ser un hombre ponderado y que sabe que es lo que quiere el país en los actuales momentos, en el futuro se verá cómo se enderezan las cargas, pero esto hay que decirlo y hay que salirle al paso para que sepan que en la oposición todo se sabe y no se puede correr el riesgo de poner en peligro el lograr una nueva Venezuela.

*****

Se filtra un informe interno elaborado por el ingeniero comisionado venido de Caracas, conocido como «Papillón» parte del cual llega a nuestra Mesa de Redacción, el citado profesional es el enviado por el equipo nacional de campaña para la evaluación electoral opositora en Lara. Por lo que se observa, se hace necesario que el pueblo opositor exija de sus dirigentes una mayor responsabilidad, colocar correctivos y avocarse al trabajo real de campaña de manera inmediata y dejar a un lado la estéril e irresponsable rencilla que ya no disimulan. Están obligados a cumplir con sus reales tareas, que dejen el «pescuezeo» irrelevante y pantallérico que no da resultados prácticos. «…En éste punto en particular me obligo en resaltar la situación de espontaneidad natural de la población larense hacia la presencia de la colega Machado que no es nada distinto de lo que se vive y respira en todo el país cuestión que beneficia y fortalece considerablemente la candidatura presidencial del embajador Edmundo González. Tanto ella como el candidato presidencial están haciendo responsablemente el trabajo acordado previo a la concertación y condiciones establecidas para asumir el protagonismo candidatural y naturalmente el pueblo con su arrolladora presencia que supo cumplir su rol protagónico». «Aquí en Lara por ahora en relación al trabajo propiamente de las distintas áreas electorales no puedo decir lo mismo, que incluyen a los distintos factores políticos que conforman ó se identifican con la unidad». «Todavía no se percibe un engranaje productivo entre las diferentes fuerzas políticas aquí representadas que haga pensar en lucir y contribuir a algo que no sea un saboteo velado con intenciones inimaginables, asumiendo intereses que lucen más en buscar y preservar posiciones de carácter interno cortoplacistas distintas al tema presidencial. Pareciera que ese elemento lo podrían estar colocando por encima del interés general que es Venezuela y su pueblo a escasos menos de 60 días de los comicios presidenciales y es lo que lamentablemente estoy observando». «Mi interés es cumplir con la misión encomendada por ustedes, lo expreso responsablemente, y salvo prueba en contrario, siento que la dirigencia política opositora larense por los momentos y espero que no se tarden, no se encuentra a la altura del momento histórico que vivimos, razón por la cual observo que los miembros militantes de cada partido opositor se han revelado de sus liderazgos que lucen borrados razón por lo que se han volcado masivamente por iniciativa propia a la calle a ofrecer su participación de manera espontánea a la causa liderada por María Corina y Edmundo González como igual está ocurriendo con los votos de los rojos rojitos que igual muchos de ellos se identifican hoy día del lado opositor al gobierno».

*****

Se observa mucha rencilla, peleas, celos y desconfianza entre los dirigentes políticos entre sí elemento peligroso en los actuales momentos y perdiendo un tiempo precioso». «Existen dos bandos que resaltan. Están los partidarios que coinciden alrededor de Vente, VP, los de la R, Convergencia, Proyecto Venezuela, Copei y otros, quienes integran el Comando de Campaña Regional. Los demás son los Justicieros, Un Nuevo Tiempo, y la Acción Democrática conocida como de resistencia.» «Se identifican como el G3 los cuales observamos mantienen una especie de saboteo en contra del Comando de Campaña lo cual queda evidenciado en sus actividades distintas y distantes las unas respecto a las otras, sin integración alguna. Los comentarios obtenidos en diferentes charlas con distintos actores políticos regionales dan cuenta que esa actitud no es novedosa, que la misma forma parte de un modus operandi consuetudinario de los últimos tiempos en época electoral, típica postura en la que se aferran para obtener la jefatura política de la campaña y de ese modo controlar todos los operativos electorales con sus respectivas logísticas.» «Por otra parte es importante acotar que el partido Vente se presenta ante el resto de las organizaciones como los miembros supra del Comando en todos los escenarios, cuestión que igualmente influye negativamente a que se pueda respirar un ambiente positivo, de fiesta electoral a lo interno, resulta todo lo contrario, situación que está afectando y enrarece la atmósfera de la corta campaña que falta por hacer y eso naturalmente no ayuda en nada, se les recomienda bajar un poco ó bastante dicha altivez muy inoportuna toda vez que se incluyen sin duda a formar parte de la misma reseña negativa que ofrecen el resto de los otros factores que hacen vida en la región. La información aportada por los diferentes elementos partidistas dan cuenta que algunos dirigentes políticos han intentado elevar esta situación a Caracas para buscar soluciones al respecto, por vía de ejemplo acotan, son las hechas por el representante de los justicieros regional ante el Secretario Ejecutivo de la PUD Nacional y de la cual tendría conocimiento MCM, pero pareciera que hasta ahora sin resultados concretos. Observo con suma preocupación que estos hechos están afectando de manera directa la conformación del trabajo y presentación de los testigos y personal en las mesas electorales. No puedo ocultar mi asombro ante esta actitud tan irresponsable de sus dirigentes, incluso existe evidencia de una señora del partido AD haciendo un llamado a la desmovilización y posterior desmotivación de sus partidarios en pretender impedir que asistan a los actos del motor clave de impulso en esta muy corta campaña electoral que es MCM, eso no es jugar limpio, es un auto gol. De igual manera quiero resaltar que el trabajo de movilización de los votantes para el 28J está sumamente lento, factor clave de garantía de efectividad del voto. Aún cuando observo mucha alegría, noto igual mucho triunfalismo y eso hay que revisarlo. Vuelvo y repito que estas jefaturas políticas en la región no se encuentran a la altura del momento que se vive en el país. Trataremos por lo pronto en alcanzar un urgente acuerdo regional decente, oportuno y necesario, de no poder lograrse, ustedes tendrán que involucrarse más a fondo y eficazmente para ejercer la autoridad de la Plataforma de Unidad Nacional, del Candidato y de MCM, algo en verdad penoso, caso contrario estaríamos frente al suicidio político más desgarrador que hayamos visto, ésto lo veo, lo estoy viviendo y cuesta creerlo…» Parte del informe del ingeniero «Papillón» que por lo visto no llegó a Lara para «jugar carritos». Tienen la palabra los «insignes líderes» de la oposición larense y todos los que tienen responsabilidad en el comando de campaña.

*****

Ante las inquietudes expuestas por el Ing. Manuel Cols Briceño sobre obras necesarias y que se realizan en Palavecino, muchas sin cumplir con las normas establecidas, llega hasta nuestra mesa de redacción una comunicación enviada por el Presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ing. Julio Gutiérrez, dirigido a la Contralora de Palavecino, donde le pide la cooperación para que exhorte a todas las dependencias que contraten con la Alcaldía, se les exija el “Certificado de Ingeniero Residente de Obra” emitido por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, previo a su contratación. Advierte el CIEL en su comunicación que con el incumplimiento se estaría violando el Articulo 26 en sus literales “b” y “d” de la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines. De esta manera el Colegio quiere hacer saber que estaba debidamente enterado que muchas obras en Palavecino no cumplen con este requisito y estaban gestionando, ante las autoridades competentes, su cumplimiento, de acuerdo con la fecha de recepción el 25 de abril de 2004. No conocemos la respuesta de la ciudadana Contralora de Palavecino, pero ya ha pasado tiempo suficiente para que hayan dado una respuesta satisfactoria a los requerimientos del CIEL.

*****

CORTICOS

El acto oficial y solemne con motivo del natalicio de nuestro héroe epónimo, Juan Jacinto Lara, que tradicionalmente se realiza en el Salón de Sesiones de la Alcaldía de Iribarren, no sabemos por qué razón en esta oportunidad se realizó en las instalaciones de la gobernación de Lara Barquisimeto y sus alrededores personas con trayectoria conocida, credenciales y aportes a la ciudad y decidieron designar como orador de orden, tratando de darle un espacio, al capitán Cabello, contra quien no tenemos absolutamente nada y solamente lo conocimos cuando laboraba como simple funcionario en CONATEL, pero nos gustaría conocer cuáles han sido sus aportes a la entidad regional que le hayan hecho merecedor a tal distinción.

Aseguran que en el acto político que realizó en Barquisimeto, la mayoría de las personas identificadas en las fotografías son empleados públicos que dizque fueron obligados a asistir bajo la presunta amenaza de despidos o de no recibir más la bolsa Clap o los bonos de guerra. Por cierto circuló en audio donde se atribuye a un oficial de milicianos el reclamo que estos actos solamente asistieron tres personas en representación del componente de la Parroquia Catedral, quienes al parecer la pertenencia con el proceso revolucionario los tiene totalmente indiferentes y sin cuidado, es el comentario generalizado.

El problema de la basura en Carora, se agudiza básicamente por la falta de diésel, ya que la cantidad que recibe la alcaldía de diésel subsidiado es insuficiente; similar situación atraviesan los agricultores en Carora ya que no tienen diésel para movilizar los tractores y si no se aprovecha de preparación de las tierras antes que entren las lluvias, es muy probable que la cosecha de productos este muy menguada, de tal manera que el burgomaestre tendrá que hacer de tripas corazón para obtener el combustible y otro problema es el del agua cuya operatividad corresponden a Hidrolara y durante la gestión de Carmelina en la gobernación se dejó de cobrar este servicio y las delegaciones municipales no se prepararon para atender tanto el servicio de aguas blancas y aguas negras y hay que buscar las vías para atender a los pequeños comerciantes que no pueden pagar.

Por otra parte, mientras no se sustituyan 15,5 kilómetros de tuberías entre la represa los Quediche y Carora, persistirán los problemas del agua en Carora. Que es una inversión bastante alta, ciertamente, pero es necesaria. En estos momentos la tubería tiene muchas filtraciones, pero además hay muchas tomas clandestinas de personas inescrupulosas que han “pegado ilegalmente” y no pagan nadfapór este servicio que se roban, según los vecinos. Oficialmente salen de Los Quediches 800 litros por segundo de agua y solamente llegan hasta la ciudad 200 litros por. El burgomaestre dice que en este momento tiene un compromiso moral de empeño y de trabajo con los caroreños, pero estaría dispuesto a prestar sus servicios en cualquier lugar donde pueda servir la comunidad, cuando le preguntaron si quería ser gobernador.

Javier Oropeza, uno de los primeros alcaldes en reunirse con Edmundo González, considera que es una persona preparada, con credenciales suficientes para enfrentar un momento como el actual, ya que hay que llamar a la cordura, el país lo que quiere es entendimiento y gobernabilidad, el país lo que quiere es confianza, indicando que los mejores hombres y mujeres lo acompañen en su gestión ya que hay espacio para trabajar por un plan de gobierno de recuperación, llamando a todos los venezolanos a ir a votar el próximo 28 de julio, firmando que todos los que apoyen a Edmundo González son necesarios.

Publica la prensa capitalina la denuncia de unos adultos mayores, a quienes el régimen les está exigiendo para el 28 de julio el 1×10, es decir que están obligados llevar 9 personas a votar, ya que de lo contrario los han amenazado con quitarles los bonos, la bolsa de alimentos Clap y alguno que otro privilegio que pudieran tener por pertenecer a la tercera edad o ser adulto mayor. Puede ponerse alguien sensato en los zapatos de estas personas, la presión que tienen ya que no poseen otra forma de subsistir; por otra parte se crea un ministerio para los abuelos y se les anuncia que serán llevados para Los Roques, cuando sabemos que esto es prohibitivo para cualquier ciudadano normal, de tal manera que en forma demagógica están jugando con las necesidades de las personas mayores. La verdad que no hay derecho.

Detalles de la visita de MCM a Lara. En la parada de las avenidas Lara con Leones en pleno «palo de agua» los allí presentes le solicitaron a una de las asistente a la concentración, una señora que aproximaba 90 años de edad residente de «Santa Rosa abajo» que por favor se resguardara de la lluvia que le haría daño, a lo que les respondió «miren ustedes, yo a mi edad de aquí no me muevo, yo quiero ver a la mujer que hará que vuelvan mis hijos y nietos y si me toca morir por esta agua pues prefiero que sea de alegría aquí y no de tristeza en mi casa»

En la parada de la «Sucre» hubo momentos de euforia colectiva, observamos entre muchos a una joven señora que cargaba a su pequeño hijo en brazos y acompañada de quienes podrían ser sus padres elevar una oración al cielo, exclamando su pedimento a la Virgen por el triunfo de Edmundo González para ella no tener que irse con su familia del país». Mientras que en la concentración de «Santa Isabel» los dirigentes políticos andaban caminando y saludando a la gente en actitud de malicia. Así observaron a don «Guille» y al «Lencho» como gallina «picando sal» sin intención alguna de «encaramarse» en la tarima. Igual observaron al «Inefable» oculto en una camioneta sin intención de «bajarse» de la misma para no ser descubierto. Los más aplaudidos fueron los dirigentes sociales del sector que hablaron desde la tarima previo a la llegada de la líder María Corina, a pesar de los comentarios de mal gusto y críticas que de ellos hacía la secretaria general de AD. Pero contrario a la receptividad que tuvieron los líderes sociales, todos los políticos que también hablaron (Alfredo Ramos, Alfonso Marquina, Sobella Mejías y el resto de los dirigentes fueron recibidos por una fuerte pita y abucheos por parte de los presentes que gritaban que querían oír a MCM y no a ellos.

Muchas críticas recibió el burgomaestre sindicalista por ser, según los comentarios de los otros dirigentes políticos, quien recibió la logística completica para los actos y que ni «miró para los lados». En Carora nuevamente tuvo que ver la BellaSoo, pero en ésta ocasión no para hablarle al público, sino para protagonizar una discusión con el «Dani» de VP al reclamarle a éste por los actos de El Tocuyo lo cual decía que «no estaba debidamente informada», a lo que el joven político respondió que ello obedecía a que su partido no asistía a las reuniones del Comando. Quienes pudieron observar el enojoso impase no dudaron en expresar que la dama no tenía claro el verdadero «sentido de la cómica.

En la gira de Quíbor se pudo observar la nada disimulada «pelea» interna que tienen las representantes de «VP y Vente» quienes evidencian que están más pendiente de sus aspiraciones candidaturales extemporáneas que de las presidenciales. En Carora hubo un momento que quedará para el recuerdo y no es otro el que se vivió en un negocio de bebidas «espirituosas» estando unos cuantos dirigentes consumiendo unas cuantas «espumosas», se habría presentado el burgomaestre Oropeza a compartir con los allí presentes hasta que el regente del local nocturno al observarlo entrar «brincó» como un resorte del mostrador y le pidió al funcionario muy respetuosamente que por favor se retirara con sus amigos no vaya a ser que el Seniat le clausurara el negocio ya que él no era de los «cabezones de la godarria» para aguantar un cierre y una multa, cuestión esta que causó muchas carcajadas». Continuaremos con más de los más notorios «momentos gira».

Sería interesante averiguar si es cierto que la posada que clausuró el Seniat en Carora, es de un enchufado chavista que al parecer y para colmo es muy amigo de “cejotas”. Lo cual no debe sorprender porque lo están haciendo a lo largo y ancho del país con todas aquellos locales, hoteles, restaurantes, posadas y hasta puestos de ventas de empanadas, lo que evidencia el enorme temor que les esta quitando el sueño.

El culillo es libre. Se notó la inasistencia de ciertos personajes de la política regional y municipal durante la gira de la Dama de Hierro por el estado Lara. El regaño y la amenaza del gober al parecer surtió efecto. Es una lástima que se dejen chantajear cuando falta poco para que comience la transición. Cosas veredes amigo Sancho.

Por cierto, comentan que Neltor estuvo muy molesto con la iglesia donde se realizó una misa en pro del proceso que se adelanta, hasta dicen que envió mensajes con frases altisonantes contra el padre que ofició la eucaristía, ya que al parecer ahora, cuando todo el mundo lo conoce y sabe quien es por sus procederes anteriores, quiere ahora parecer como más papista que Francisco en Roma, así que más le conviene que se tome su dosis de Ubicated.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

JBS

