Dos terremotos sacudieron una zona cercana a la región japonesa afectada el 1 de enero #2Jun

Fuertes terremotos a primera hora del lunes sacudieron la región de Ishikawa, en el centro norte de Japón, que fue golpeada por un terremoto fatal el 1 de enero, pero las autoridades dijeron que no había peligro de tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón dijo que un terremoto de magnitud 5,9 sacudió el extremo norte de la península de Noto. Minutos después se produjo un temblor de magnitud 4,8.

Consecuencias del terremoto

La agencia dijo que no había peligro de tsunami por los dos terremotos. No hubo informes de daños o heridos. La mayoría de los servicios de transporte público funcionaban con normalidad, según West Japan Railway Co.

Pr su parte, la Autoridad de Regulación Nuclear dijo que no se encontraron anomalías en dos plantas de energía nuclear cercanas. Uno de ellos, la planta de Shika en la península de Noto, sufrió daños menores, aunque las autoridades dijeron que no afectó las funciones de refrigeración de los dos reactores. Hokuriku Electric Power Co. dijo que no hubo cortes de energía.

El terremoto de magnitud 7,6 del 1 de enero que azotó la península de Noto mató a 241 personas. Los daños persisten y muchos de los residentes han sido evacuados.

