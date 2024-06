Mbappé no está en la selección francesa para los Juegos Olímpicos de París #3Jun

- Publicidad -

Kylian Mbappé quedó fuera del equipo provisional de Francia para los Juegos Olímpicos de París el lunes, aunque el entrenador Thierry Henry dijo que la lista «puede evolucionar».

El ganador de la Copa del Mundo, que se espera que se una al Real Madrid después de dejar el Paris Saint-Germain como agente libre, había manifestado su deseo de jugar en los Juegos en su país de origen, pero no estaba incluido en la lista inicial de 25 hombres de Henry.

«No tracé una línea con la esperanza de que algo sucediera», dijo Henry en una conferencia de prensa. “No sabemos qué va a pasar hasta el 3 de julio, pero tengo que darles una lista que es real. He elaborado una lista que se ajusta más a la verdad del momento. Aunque la lista puede evolucionar. Todo está abierto a todos”.

A diferencia de la mayoría de los torneos internacionales como la Copa del Mundo, la Eurocopa y la Copa América, los clubes no están obligados a permitir que sus jugadores compitan en torneos olímpicos masculinos.

Mbappé esperaba integrar el equipo olímpico

Aún así, Mbappé dijo en marzo que quería participar: “Siempre he tenido la misma ambición. Siempre he dicho que quería ir, pero no depende de mí”. Incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, había pedido que Mbappé formara parte del equipo olímpico masculino.

Macron dijo el mes pasado que “contaba con el Real Madrid para liberar a Kylian para los Juegos Olímpicos”, a pesar de que su muy esperado traslado al gigante español aún no está confirmado.

Sin embargo, con Mbappé listo para jugar la Eurocopa con Francia, su participación en los Juegos de París habría significado que era poco probable que tuviera un descanso durante la temporada baja.

Transferencia de Mbappé al Real Madrid

La muy esperada transferencia del delantero estrella Kylian Mbappé al Real Madrid parecía anunciarse más tarde el lunes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, preguntó al capitán de Francia sobre su futuro en el campo de entrenamiento de la selección nacional en Clairefontaine el lunes. Después de estrechar la mano de Mbappé, Macron preguntó con entusiasmo: «¿Se anunciará hoy?». Mbappé asintió con la cabeza y respondió: «Sí, sí, esta noche».

Macron y Mbappé se rieron antes de que el presidente le diera una palmada en el hombro izquierdo a Mbappé y dijera: «Eso está bien».

Integrantes de la selección francesa para París 2024

Porteros: Lucas Chevalier (Lille), Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Dijon)

Defensores: Bafode Diakite (Lille), Maxime Esteve (Burnley), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (Leipzig), Kiliann Sildillia (Friburgo), Adrien Truffert (Rennes), Leny Yoro (Lille)

Mediocampistas: Maghnes Akliouche (Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Desire Doue (Rennes), Manu Kone (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (Stuttgart), Khephren Thuram (Nice), Lesley Ugochukwu (Chelsea), Warren Zaire-Emery ( Paris Saint Germain)

Delanteros: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Alexandra Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace), Mathys Tel (Bayern Múnich)

