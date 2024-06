María Corina sobre observación de la Unión Europea: El CNE está a tiempo de rectificar #4Jun

- Publicidad -

María Corina Machado, fundadora de Vente Venezuela, expresó su descontento con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de excluir a la Unión Europea (UE) de la lista de observadores internacionales en las próximas elecciones.

La dirigente opositora aseguró que aún hay tiempo para que el CNE «rectifique» y permita la observación de la UE, lo cual considera esencial «por el bien de todos». Interpretó la acción del órgano rector electoral como una muestra de temor y una señal clara de que el gobierno no desea ser escrutado.

«Ellos están reconociendo que no quieren ser observados. Creo que es un gran error, creo que es algo que debería reconsiderarse», declaró Machado, quien además sugirió que la victoria de la oposición venezolana en las urnas sería contundente: «Ellos saben lo que todos sabemos: que la victoria de los demócratas venezolanos será avasalladora y monumental».

ÚLTIMA HORA | María Corina Machado afirmó que el CNE está "a tiempo de rectificar" y permitir la observación de la Unión Europea "por el bien de todos" https://t.co/77YBiqklZE pic.twitter.com/fmVutPW7oA — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 4, 2024

Reserva de países para la observación electoral

Machado, quien ganó las primarias de la oposición, también comentó sobre la reserva de países vecinos como Brasil y Colombia de participar en la observación electoral, sugiriendo que esto podría ser una consecuencia directa de la postura del CNE hacia la Unión Europea. Según ella, esta situación podría afectar la disposición de otros grupos independientes de observación electoral, que podrían sentirse igualmente desprotegidos ante la falta de garantías.

«Hay parte de una interacción en el cual el régimen está cerrando puertas, lo que han hecho con la Unión Europea es algo incomprensible, es probable que esto influencie la posición de otros grupos independientes de observación electoral, que dicen bueno si no le dan garantías a la Unión Europea, probablemente a nosotros tampoco», dijo.

La exdiputada cuestionó las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro al obstaculizar la observación electoral, una medida que ha sido solicitada por múltiples actores. «Ahora insisto, ¿Por qué lo hacen? ¿Qué planes tienen? Es lo que no quieren que vean los observadores internacionales. Los venezolanos no estamos actuando con ingenuidad; sabemos lo que enfrentamos: un proceso que no es ni limpio ni justo», concluyó.

.@MariaCorinaYA sobre la observación electoral: Debemos preguntarnos qué es lo que el régimen no quiere que vean.



Consejo Federal 2024 de @PartidoCOPEI_. pic.twitter.com/HhfWBO2cb8 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) June 4, 2024

