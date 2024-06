María Corina denunció instalación de alcabalas para restringir asistencia a su mitin en El Callao #6Jun

- Publicidad -

En su segundo día de recorrido por el estado Bolívar, María Corina Machado, representante de la oposición venezolana, ha destacado que los venezolanos han hecho frente a los obstáculos impuestos por las autoridades nacionales para llegar hasta la concentración que tenía pautada en El Callao.

Machado denunció la instalación de alcabalas diseñados para restringir el acceso a su evento. A pesar de estos intentos por limitar la asistencia, la líder opositora afirmó que el anhelo de cambio en Venezuela es imparable.

María Corina expresó su solidaridad con los habitantes de Sifontes y Tumeremo, quienes enfrentaron bloqueos en sus rutas. «A toda la gente del municipio de Sifontes, a toda la gente de Tumeremo, que les trancaron las vías para que no vinieran y todavía creen que a los venezolanos nos van a parar una alcabala. No entienden nada, no entienden nada. ¡Esta vaina es indetenible!», enfatizó.

Bolívar, un estado para aprovechar sus recursos

La dirigente también se refirió a las perspectivas de progreso que se abrirían con una transición política, prometiendo una gestión de los recursos naturales centrada en el bienestar colectivo.

«Nos encontramos ante la posibilidad de transformar los valiosos recursos del sur de Bolívar en auténticas oportunidades de prosperidad para nuestra gente y para aquellos que deseen contribuir honestamente al desarrollo del país», señaló.

#EsNoticia 🇻🇪 María Corina: "Creen que a los venezolanos nos va a parar una alcabala"



Desde El Callao, estado Bolívar, @MariaCorinaYA

señaló que el régimen instaló alcabalas en dos sectores para intentar evitar que la acompañaran en la concentración



— EVTV (@EVTVMiami) June 6, 2024

María Corina enfocada en la minería en Bolívar

Por último, Machado puso el foco en la problemática de la minería, un sector azotado por la ilegalidad y la violencia. Comprometiéndose a una reforma integral, aseguró que bajo el liderazgo de Edmundo González, el candidato opositor, Venezuela contará con una industria minera legal y ética.

«Vamos a tener una minería legal como oportunidad para todos los venezolanos, preservando nuestro ambiente, pero asegurándonos que quien trabaja recibe el fruto de su esfuerzo y no lo agarran otros cuatro», argumentó.

— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) June 6, 2024

