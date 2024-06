VIDEO | Jorge Rodríguez: La oposición planea privatizar todo en Venezuela #7Jun

- Publicidad -

El líder oficialista, Jorge Rodríguez, lanzó una fuerte crítica contra la oposición en un discurso pronunciado hoy en la Sala de Conciertos Doctor José Antonio Abreu de San Fernando de Apure. Rodríguez acusó a la oposición de tener planes para “privatizar todo” en Venezuela.

“¿Ustedes le van a dar el voto a esos oligarcas? Se van a dejar engañar. Ya sabemos cuál es su plan y los conocemos”, sentenció Rodríguez, dirigiéndose a los ciudadanos venezolanos.

El líder oficialista también afirmó que la oposición será derrotada en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. “A esos patarucos los vamos a derrotar el 28J. Lo primero que harán es privatizar la salud, privatizar PDVSA. Le prometieron la Guayana Esequiba a los gringos”, expresó Rodríguez.

El presidente de la Asamblea Nacional reiteró su confianza en que la oposición no ganará las próximas elecciones. “El pueblo salió a las calles y de las calles no se sale hasta lograr el triunfo de Nicolás Maduro, es imposible que no gane”, aseguró.

Finalmente, Rodríguez prometió una victoria decisiva sobre la oposición. “Los vamos a revolcar, los vamos hacer morder el polvo de la derrota, se los juro por mi padre muerto, por mis ancestros”, afirmó.

