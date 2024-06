Edmundo González, el candidato que se perfila como favorito en Venezuela, según sondeos #10Jun

- Publicidad -

Edmundo González Urrutia se perfila como el favorito en las encuestas, según informa el medio español El País. Con una intención de voto que roza el 50%, González Urrutia se posiciona por delante del actual presidente Nicolás Maduro, cuyo apoyo fluctúa entre el 22% y el 25%.

- Publicidad -

Los expertos señalan que la elección del 28 de julio podría polarizarse significativamente. «González Urrutia ha capturado casi todo el apoyo que antes tenía María Corina, y su popularidad sigue en ascenso», indica Saúl Cabrera de Consultores 21. La rápida ascensión de González Urrutia, de un desconocido a un candidato plenamente reconocido, se atribuye al poder de las redes sociales y la comunicación digital.

Por otro lado, los partidos minoritarios y aquellos bajo la influencia del chavismo no han logrado ganar tracción, manteniéndose en márgenes estrechos. «Creo que no le salió al Gobierno ese intento por fragmentar el voto», añade Cabrera.

Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, concuerda en que hay espacio para que González Urrutia aumente su apoyo, especialmente entre los votantes indecisos. Mientras tanto, Maduro ha visto un incremento gradual en su aceptación, impulsado por una campaña que incluye figuras clave como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Sin embargo, su popularidad parece haberse estancado alrededor del 25%.

María Corina posee el liderazgo de la oposición

La campaña de la oposición, liderada por María Corina Machado, ha ganado visibilidad y apoyo en las calles, desafiando los intentos del gobierno de minimizar su influencia. Jesús Seguías, de Dataincorp, destaca la capacidad de Machado para movilizar a la gente y mantener su liderazgo a pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno.

Sin embargo, los expertos advierten que la notable ventaja de Edmundo González en las encuestas no garantiza un resultado definitivo para las elecciones del 28 de julio. El Gobierno, consciente de lo que está en juego, maneja el escenario con precisión, y el liderazgo de Machado podría representar un obstáculo para una transición democrática fluida. La capacidad de González para garantizar un cambio independiente será crucial para evitar que cualquier error de la oposición descarrile el proceso, así analizó Seguías para El País de España el acontecer del proceso electoral.

María Corina Machado ante una multitud reunida en Tucupita, estado Delta Amacuro el pasado fin de semana

El triunfalismo, enemigo para Edmundo González

El reconocido analista político Luis Vicente León, de Datanálisis, ha llamado la atención sobre el exceso de confianza, o «triunfalismo», dentro del campo democrático. León recalca que el tamaño de las manifestaciones no debe confundirse con un éxito electoral asegurado, recordando eventos pasados que no resultaron en cambios políticos. Además, subraya la importancia de no subestimar la organización y disciplina de las filas chavistas, así como el control institucional que mantienen, los índices de abstención, el papel de los indecisos y el impacto de los candidatos minoritarios.

Lea también: Más de 21 millones de venezolanos habilitados para votar el 28 de julio, según datos del CNE

A pesar de un optimismo aparente y una campaña publicitaria intensa por parte de los líderes chavistas, que proclaman una victoria inminente, la realidad podría ser diferente si aumenta la participación electoral.

Participación en las elecciones

Según Saúl Cabrera, un 70% de los electores consultados muestra disposición a participar, lo que podría inclinar la balanza a favor de la oposición. No obstante, rumores de maniobras institucionales para descalificar al candidato opositor mediante tecnicismos legales añaden incertidumbre al panorama electoral. Con menos de dos meses para las elecciones, Venezuela se encuentra en un punto de inflexión donde cualquier eventualidad es posible.

«Hasta el momento, el 70% de los electores consultados está dispuesto o considerando participar», apunta, según lo reseñado por El País, medio que recopiló estas opiniones.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí