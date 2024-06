La Web de la Salud, de la venezolana Violeta Villar, fue objeto de estudio por El Hormiguero (II)

- Publicidad -

En el mundo dinámico del periodismo digital, La Web de la Salud se erige como un referente de excelencia, reconocida por su compromiso con la información veraz, la salud y el bienestar. Fundada por la periodista venezolana Violeta Villar en Panamá en 2020, este medio ha logrado destacarse por su enfoque innovador y su labor incansable por brindar contenido de calidad a su audiencia.

Recientemente, La Web de la Salud recibió un importante reconocimiento al ser seleccionada y estudiada por el proyecto El Hormiguero (II), liderado por la Fundación Gabo y apoyado por Google News Initiative. Este estudio, que ha mapeado y caracterizado a más de 1.750 medios digitales en 17 países latinoamericanos y Estados Unidos, ha identificado a este sitio web como uno de los medios nativos digitales más destacados por sus características únicas y su impacto en la región.

- Publicidad -

La Web de la Salud se diferencia por su enfoque en temas de salud y bienestar, ofreciendo información confiable, preventiva y educativa a través de un periodismo de calidad. El medio colabora con universidades, centros de investigación y expertos en el área para garantizar la veracidad y relevancia de su contenido.

Liderazgo femenino y compromiso con la democracia

De acuerdo al informe del estudio, Violeta Villar, fundadora y coordinadora editorial del mencionado medio, representa el liderazgo femenino en el periodismo digital. Su compromiso con la democracia, la promoción de la participación social y la visibilización de poblaciones históricamente marginadas la convierten en una figura inspiradora en la industria.

Al conocer el reconocimiento de El Hormiguero (II), Villar expresó su emoción y compromiso con el periodismo de calidad. «Es un compromiso y una enorme responsabilidad con quienes creen en nosotros y apoyan el proyecto», afirmó. «Estar en este estudio nos ilusiona y confirma que valió la pena dar el paso», agregó.

«Este estudio nos permite reflexionar sobre nuestras fortalezas y debilidades, y nos brinda la oportunidad de aprender de otros medios digitales de la región. Estamos comprometidos con el periodismo de calidad y el servicio público, y seguiremos trabajando para ofrecer a nuestra audiencia la mejor información posible sobre salud y bienestar», agregó Villar, quien fue jefa de información durante diez años en el diario El Impulso.

Un periodismo que marca la diferencia

La Dra. Raisa Urribarri, ha sido co-investigadora del estudio de La Web de la Salud para El Hormiguero (II). Ella destaca la calidad del medio, resaltando su enfoque en una fuente a menudo descuidada en los medios tradicionales, su junta asesora de alto nivel, su declaración de principios éticos y la inclusión de temas transversales.

La Web de la Salud no solo se destaca por su contenido de calidad, sino también por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. El medio utiliza nuevas tecnologías para conectar con su audiencia y explorar nuevas formas de contar historias, al mismo tiempo que busca estrategias para garantizar su viabilidad a largo plazo.

«Lo que no se mide no se conoce«, enfatiza Violeta Villar. «Es fundamental reconocer la fuerza del periodismo digital y entender que el cambio de plataformas no significa que el periodismo ‘es otro’ en su esencia. Los valores que sostienen al buen periodismo permanecen, y La Web de la Salud es un ejemplo de ello».

Un faro de esperanza en un mar de desinformación

En un mundo donde la desinformación y las noticias falsas proliferan, La Web de la Salud se erige como un faro de esperanza. Este medio demuestra que es posible hacer periodismo de calidad, riguroso y comprometido con el servicio público en la era digital.

«La Web de la Salud cumple con todo lo que un medio digital de calidad y de servicio público debe cumplir», afirma la Dra. Urribarri. «Distinguir los hechos de las narraciones sobre ellos (opiniones), identificar a los y las redactoras de las notas; asimismo, establecer claramente quiénes son son directores o accionistas para establecer las responsabilidades editoriales, tener un código de ética, y mantenerse actualizado».

El éxito de La Web de la Salud es un ejemplo inspirador para todos aquellos que buscan hacer periodismo de calidad en la era digital. Este medio demuestra que, con pasión, compromiso y trabajo duro, es posible crear un espacio informativo confiable y relevante para las comunidades.

Violeta Villar y la Web de la Salud siguen siendo colaboradores hoy en día con El Impulso. Fue jefe de información de este medio entre 2006 y 2016 y esta sigue siendo su casa, desde dónde vemos con mucho orgullo los logros de su trabajo.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí