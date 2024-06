Edmundo González: Nuestro objetivo es ganar el 28 de julio y en eso estamos enfocados #13Jun

- Publicidad -

Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria a las elecciones presidenciales, afirmó que la coalición opositora ya tiene «buena parte del padrón electoral empeñado en sus tareas de vigilancia del voto, y eso es clave para asegurar los resultados que vamos a obtener».

Al ser consultado por la BBC sobre la posibilidad de que surja cualquier inconveniente con su candidatura, afirmó: «Yo confío en que eso no va a ocurrir. Si me hubieras planteado (esta pregunta) hace varias semanas, tal vez podría haber tenido dudas. Pero ya a estas alturas honestamente no creo que pueda ser una posibilidad».

- Publicidad -

Lea también: Edmundo González, el candidato que se perfila como favorito en Venezuela, según sondeos

Sin embargo agrega: «Uno nunca sabe, por supuesto, debido a los recursos que tiene el régimen, pero nosotros confiamos en que esta candidatura va a seguir adelante y que va a triunfar».

«Nuestro plan B es el plan A», puntualizó González Urrutia.

Respaldo de María Corina Machado a Edmundo González

El candidato unitario de la oposición destacó la labor de María Corina Machado en su recorrido por Venezuela.

«Ella está recorriendo el país respaldando mi candidatura. Fue una de las promotoras de ese acuerdo en la Plataforma Unitaria y, como ella, muchos otros dirigentes de la oposición están también empleados a fondo en respaldar y promover mi candidatura para estas elecciones del 28 de julio», dijo.

«Le ganaremos al chavismo con una fuerza mayoritaria que se expresará en las urnas y el respaldo de millones de venezolanos que están comprometidos con un cambio», sentenció.

«Queremos que el proceso electoral del 28 de julio sea transparente»

«Queremos que el proceso sea transparente y que las elecciones presidenciales puedan ser observadas por la mayor parte de observadores del mundo», manifestó Edmundo González.

«Sin embargo, hemos sustituido esa observación internacional por miles y miles de venezolanos que van a ser los observadores en este proceso y que con su voto van a producir la victoria a la que aspiramos. Aspiramos a que los sectores que apoyan al gobierno, que son cada vez menos, atiendan a nuestro llamado al reencuentro de los venezolanos», aseguró.

La unidad opositora rumbo al 28 de julio

El candidato opositor resaltó que la unidad «unánimemente escogió un candidato, tenemos toda la maquinaria de los partidos trabajando con fuerza por esa candidatura y por eso es que aspiramos tener una mayoría muy sustancial que coincida con los resultados de las últimas mediciones de opinión, que nos están dando un porcentaje bastante cómodo para ganar las elecciones el 28 de julio».

«El discurso que hemos mantenido a lo largo de estos días de campaña ha sido el de un llamado al reencuentro de los venezolanos, un llamado a la unidad nacional, un llamado donde el adversario es un adversario político y no un enemigo», acotó.

Acciones a tomar luego del 28 de julio

«Una vez ganadas las elecciones ya se verá cómo vamos a trabajar en los días sucesivos», respondió González Urrutia a la BBC cuando se le preguntó sobre que acciones tomará la oposición luego del proceso electoral.

«Confiamos en que la magnitud de nuestra victoria será tan importante que abrirá paso a nuevas realidades políticas que incluirán negociaciones con el gobierno. Tenemos la capacidad y el entusiasmo para hacer cumplir los resultados de las elecciones», continuó.

Maquinaria electoral de cara al 28 de julio

Por otra parte, dijo que la oposición tiene «todos los grupos de trabajo aceitados y entrenados en el control del voto y eso lo vamos a demostrar el día de las elecciones».

«Ya tenemos buena parte del padrón electoral empeñado en sus tareas de vigilancia del voto, y eso es clave para asegurar los resultados que vamos a obtener. Nuestro mayor reto es convencer a los que todavía dudan en la elección presidencial del 28 de julio que nos puede ayudar a recuperar la institucionalidad democrática y transformar a Venezuela», concluyó González Urrutia.

"Confiamos en que la magnitud de nuestra victoria será tan importante que abrirá incluso negociaciones con el gobierno", @EdmundoGU en entrevista con la @bbcmundo



⬇️⬇️⬇️https://t.co/NguDYD52ef — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) June 13, 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí