OVV: Un femicidio entre las cuatro muertes violentas de mayo en el estado Lara #14Jun

Un femicidio se ubicó entre las cuatro muertes violentas de mayo en el estado Lara. El crimen, ocurrió el 20 de mayo en el municipio Torres del estado Lara y es el tercer femicidio del año 2024 en la entidad. El victimario se suicidó luego de cometer el asesinato.



En el monitoreo de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) Lara llevado en lo que va de 2024, se indica que 26% de los delitos están relacionados con robos y que 22% se refieren a agresiones físicas graves y leves.

Delitos por robo y hurto se mantienen en porcentajes similares desde hace tres años

Para Carlos Meléndez Pereira, coordinador del OVV, los delitos por robo y hurto se mantienen prácticamente iguales en sus porcentajes desde hace tres años. A pesar de los anuncios gubernamentales en materia de seguridad ciudadana, las estadísticas reflejan que el delito persiste entidad.

Lea también: El índice delictivo en el país disminuyó un 24.3%



“Aunque no hay data oficial, en medios de comunicación de la región y en redes sociales, se reportaron entre abril y mayo de 2024, cerca de 37 denuncias de robo y hurto en los municipios Iribarren y Palavecino, los de mayor concentración de población en Lara. En este año, las cosas no han cambiado. A los delitos en la calle, se suman los asaltos a las casas, sobre todo de personas de la tercera edad que han quedado solos a merced de sus vecinos. No hay políticas de seguridad para contrarrestar esta realidad, es un círculo vicioso atizado por las condiciones socioeconómicas del país”, aseveró el profesor Meléndez.

