Cepaz: 10 Años de persecución en Venezuela #21Jun

El informe 10 Años de persecución en Venezuela: La consolidación de un sistema sofisticado de represión, será presentado el próximo martes 25 de junio, a las 4:00 PM (hora Caracas), desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

En efecto, este informe forma parte de la labor de documentación y defensa de derechos que durante 10 años ha adelantado Cepaz y que ha permitido entender, explicar y denunciar lo que ocurre en Venezuela ante diferentes organismos nacionales e internacionales.

Como señaló la directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, «este ejercicio de documentación se ha realizado para la verdad y la memoria, y para garantizar que se atienda con la justicia necesaria que asegure la no repetición de estos hechos. Este informe no solo es un ejercicio de denuncia, sino también un testimonio de un periodo obscuro, un compromiso con la verdad, un ejercicio de memoria con la determinación que la respuesta necesaria es la justicia, para que las víctimas y sus casos no sean olvidados y para que en Venezuela podamos construir una paz duradera«.

La presentación del informe contó con la participación de Borges, así como de los integrantes del equipo de Cepaz Nicole Hernández, investigadora, y Faisal Yamil Meneses, coordinador legal. El moderador será el periodista y ciberactivista Luis Carlos Díaz.

