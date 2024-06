Enrique Márquez: El acuerdo del CNE es unilateral, inútil e inconsulto #21Jun

- Publicidad -

Enrique Márquez, candidato presidencial por el partido Centrados, rechaza el acuerdo de reconocimiento de resultados electorales propuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según Márquez, este acuerdo es unilateral, inconsulto e inútil, y no representa una idea genuina del CNE, sino una propuesta de Nicolás Maduro.

«El acuerdo impulsado por el CNE es para nosotros unilateral, inútil, absolutamente incompleto y desconocedor de la realidad. Hubiéramos firmado si hubiésemos discutido el contenido. No tenemos porque acatar órdenes desde Miraflores», declaró.

En respuesta a las declaraciones del presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien acusó a los candidatos no firmantes de buscar desestabilizar el país, Márquez afirmó: “Mientras yo no viole la Constitución, mi conciencia está limpia. Los que conspiran están en Miraflores. Exigimos respeto a nuestra candidatura porque no andamos por ahí conspirando”.

«Nosotros somos un movimiento netamente opositor a Maduro, somos proclive al diálogo pero tenemos nuestra posición. El Gob. hace esfuerzos para sacar a la oposición de la ruta electoral», afirmó Márquez.

Enrique Márquez y Edmundo González se oponen

Cabe mencionar que, además de Enrique Márquez, el candidato unitario de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, tampoco firmó el acuerdo presentado por el CNE. González Urrutia también calificó de inútil la propuesta y exigió el cumplimiento del Acuerdo de Barbados. Márquez subrayó que Maduro no está dispuesto a firmar un acuerdo de compromiso real y llamó al presidente a reconocer que su tiempo ha terminado.

En contraposición con Márquez y González Urrutia, los ocho candidatos restantes sí acudieron al llamado de órgano rector electoral y suscribieron el acuerdo que establece nueve puntos.

Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Benjamín Rausseo, José Brito, Javier Bertucci y Nicolás Maduro aceptaron la propuesta del Poder Electoral venezolano.

