OPINIÓN Entorno en Viñetas: Créditos para emprendedores #21Jun

- Publicidad -

VENEZUELA

Créditos para emprendedores

-El gobierno nacional entregó 93 mil créditos a mujeres, jóvenes y emprendedores a través de la banca pública y privada. Resaltó la importancia del diálogo para impulsar la economía y superar las sanciones de Estados Unidos. En dicha entrega, el presidente Maduro afirmó que Venezuela ha vencido la hiperinflación sin generar recesión, logrando crecimiento económico. Además, destacó la necesidad de reducir las importaciones y aumentar las exportaciones, invitando a los productores a una reunión para discutir nuevos canales de comercio con China e India y anunció la inversión en la Universidad de Los Andes (ULA) para mejorar sus instalaciones.

Aumento en la recaudación tributaria

-El mandatario de la república anunció que la recaudación tributaria llegó a 4.320 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, un aumento del 93%. Este incremento podría mejorar pensiones, créditos para emprendedores y servicios públicos. La producción petrolera alcanzó casi un millón de barriles diarios, usando tecnología venezolana.

- Publicidad -

Además, el sector agropecuario creció un 5,8% en el primer trimestre, y las exportaciones no tradicionales subieron un 429% de enero a mayo. En 2023, se registraron 246 nuevas marcas y 2.265 productos adicionales en el país, representando un 22% del total. Maduro destacó un sistema económico estable y resistente.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 39.80 (0,03%*)

Tasa de cambio BCV: 36,41 (-0,16%*)

Tasa paralela inicio 2024: 38,90

Devaluación acumulada año (paralelo): 2,31%

Tasa de cambio paralela prevista al cierre de 2024: 55,00

La tasa de cambio oficial del dólar disminuye ligeramente un 0.16% en comparación con la semana pasada, alcanzando los 36,41 bolívares por dólar. El dólar paralelo para esta semana aumenta 0,03%. Aún se mantiene por debajo de los 40 bolívares por dólar.

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 197.02 (0.9%*)

Inflación acumulada año: 7.80% (ajustado)

Inflación acumulada prevista al cierre de 2024: 60%

Costo canasta básica: $552.29

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 55%

Extensión de la dolarización prevista al cierre de 2024: 60%

LATAM ENLATADA

-Latinoamérica y el Caribe es la segunda región productora de acuicultura en el mundo, después de Asia. Chile y Ecuador son líderes en la región, mientras que Perú destaca en la pesca de captura. En 2022, la región produjo 4,3 millones de toneladas de acuicultura, representando el 3,3 % del total mundial. Chile y Ecuador aportan el 53 % de esta producción y están entre los diez primeros países del mundo. Perú es el único país de la región en el top 10 mundial de pesca de captura. La FAO resalta la importancia de políticas y tecnología para una acuicultura sostenible, y la necesidad de aumentar la producción para satisfacer la demanda futura.

-En Chile, cubrir los gastos básicos cada vez cuesta más debido a la inflación y la devaluación de monedas. Este problema se repite en toda Latinoamérica. Bloomberg evaluó cuánto necesitan las familias en cada país para sus gastos básicos. Paraguay es el país más económico con un costo mensual de US$ 446, gracias a su economía abierta y baja tasa impositiva a la importación. Chile no está entre los 10 más baratos, con un costo de US$ 703. Los países con mayores gastos básicos son Panamá, Costa Rica y Uruguay, siendo los más caros.

DE MERCADOS

-Esta semana, los mercados globales mostraron volatilidad debido a tensiones políticas y datos económicos mixtos.

-En comparación con la semana pasada, el Dow Jones cayó un 0,54%, el S&P500 subió un 1,58%, y el Nasdaq aumentó un 3,24%.

-En Europa, los índices como el IBEX 35 y el CAC 40 registraron pérdidas significativas, influenciados por la agitación política en Francia.

-En Asia-Pacífico, el Hang Seng bajó, mientras que el Topix japonés mostró ganancias.

-En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor bajó a 65,6 puntos en junio, reflejando una moderada preocupación entre los consumidores.

-Se sugiere evitar el sobre apalancamiento y gestionar el posicionamiento en sectores volátiles. Aplicar una adecuada diversificación de sus portafolios y considerar sectores defensivos.

MATERIAS PRIMAS

-El precio del petróleo Brent subió esta semana un 3.77%, alcanzando los $82.62 por barril.

-El oro también tuvo un aumento del 1.14%, situándose en $2,331.40.

-Según la AIE, la demanda de petróleo se estabilizará esta década, generando un excedente significativo.

-Sin embargo, la OPEP no está de acuerdo con estas predicciones, considerándolas incorrectas.

-Se recomienda tener precaución al estar posicionados en el crudo o en cualquier activo relacionado con la energía debido a la fuerte volatilidad que está teniendo el sector.

Commodities

Petróleo Brent: $82,62 por barril (3.77%*)

Oro: $2.331,40 (1.14%*)

Criptoactivos

BTC: $66.011,09 (-4,80%*)

ETH: $3.480,27 (-5,39%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 38.589,16 (-0,54%*)

S&P500: 5.431,60 (1,58%*)

NASDAQ: 17.688,88 (3,24%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 75.604,34 (5,64%*)

Oscar Doval

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí