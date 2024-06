Consultores 21: Conectividad en Venezuela sigue en alza y el entretenimiento mantiene viva la TV nacional #22Jun

- Publicidad -

La empresa Consultores 21 reveló su investigación sobre el acceso a medios en el país durante 2024 y demuestran que aun cuando los medios digitales crecen, los tradicionales son el único acceso que tiene un porcentaje importante de la población.

WhatsApp, las páginas web, la televisión por cable y el popular “boca a boca” son los medios que mayor utilidad tienen los venezolanos para mantenerse informados del acontecer diario del país siendo el periódico, la red social X (antes Twitter) y los mensajes de texto SMS los recursos que menos emplean para estar al día con las noticias según el reciente estudio que hizo la empresa de investigación de mercado y opinión pública Consultores 21.

- Publicidad -

El trabajo de campo, realizado entre febrero y marzo de 2024 y que contempló la consulta de 2 mil casos nacionales a través de encuestas en hogares urbanos y rurales, también revela que “la conectividad digital del país mantiene su tendencia creciente tanto por un aumento del acceso a Internet desde los hogares, como por la tenencia de teléfonos móviles inteligentes, con lo que se reduce la brecha que había con otros países de la región”. También profundiza que la televisión nacional y el servicio de televisión por cable representan el único acceso a información o entretenimiento que tienen los consultados.

El incremento de conectividad se basa en la comparación de datos del mismo estudio de Consultores 21, pero en 2023, es decir, el año pasado 4 de cada 10 venezolanos tenía conexión fija a Internet, mientras que en la actualidad son 6 de cada 10. Además, “ocho de cada 10 venezolanos disponen de un teléfono inteligente y 78 de éstos con datos de navegación al momento de la entrevista, muy por encima de lo registrado el año pasado” reseña el estudio.

“La investigación realizada tiene la relevancia de que hemos construido una serie histórica que nos ha permitido evaluar tendencias en cuatro años y éste en particular tiene la característica de que lo hicimos cara a cara, con una muestra representativa de hogares nacional urbano rural que nos da una muy buena fotografía de lo que está pasando realmente en el país en términos de uso de medios” es el análisis que expresó Carolina Zilzer, vicepresidenta de Consultores 21, al destacar el estudio.

Interés por el entretenimiento

A pesar de que el venezolano tenga más acceso al Internet sea por necesidad o, como reza el informe de Consultores 21, “con cierto dinamismo y flexibilización de tarifas en el sector telecomunicaciones, según la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones”, el estudio demuestra que la radio, la televisión nacional y el servicio de cableoperadoras se ha mantenido con buena aceptación entre los encuestados de las dos últimas investigaciones debido a ciertas transmisiones de entretenimiento que no tienen nada que ver con el hecho noticioso o informativo.

“El estudio no profundiza las razones para esto, pero por hipótesis pensaría que las personas ya no buscan primordialmente información. La televisión nacional sube en nuestra investigación a pesar de que no hay una pregunta directa a los encuestados, es que hemos visto en diversos estudios es que el contenido de la televisión nacional incide mucho en tener picos de audiencia probablemente a transmisión de eventos deportivos en vivo aumento el uso de la televisión nacional.

En la segmentación del estudio sobre el uso de medios según nivel de conectividad se puede apreciar que la TV nacional, la de cable, tiene altos porcentajes entre los encuestados “muy conectados”, “parcialmente conectados” y “desconectados”, siendo la radio la tercera opción con más alto porcentaje.

Twitter con la menor penetración

Cuando el equipo de Consultores 21 graficó los datos recabados en el renglón de medios para informarse, los consultados respondieron que Twitter, el periódico impreso, los mensajes de texto SMS y la red social Tik Tok son los menos útiles para “mantenerse informado de lo que está pasando en Venezuela y en el mundo”.

Esta tendencia baja se mantiene desde el año 2020 y a pesar de que WhatsApp, las páginas web, la televisión por cable y el popular “boca a boca” son los que aparecen con más respuestas favorables en el estudio; cuando se compara con el año 2020 o el año 2022, el porcentaje de uso disminuyó en este 2024.

“En el caso particular de periódicos y X han perdido relevancia para informarse, probablemente, por la situación país con respecto a la libertad de expresión, el acceso que hay a medios digitales. X es la red social de menor penetración en Venezuela y si bien cuando uno se mete en el mundo del antiguo Twitter el que está activamente asume que todo el mundo se informa por allí, pero realmente es el medio que menos crece, muchos de los medios está a la baja y predomina el “boca a boca” relató Zilzer cuando se le consultó la prioridad que toman los encuestados a la hora de mantenerse informados.

Zilzer explicó que la opción más usada por los consultados para informarse de una noticia o sobre un evento importante escoge las páginas web o redes sociales como primera opción, siendo la segunda la televisión. Los encuestados relatan también que estas dos alternativas expresadas son la “forma más veraz, creíble y que más usa” para estar al día con la información.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí