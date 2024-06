Presidente Lacalle Pou no confía en elecciones transparentes en Venezuela #24Jun

- Publicidad -

El Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou se pronunció este fin de semana sobre las próximas elecciones que se celebrarán en Venezuela el 28 de julio, durante una entrevista a El Mercurio en su visita a Chile en la que también se refirió a la relaciones con Argentina, Brasil y los miembros de Mercosur.

Lacalle expresó cuestionó este fin de semana la disposición de la administración de Nicolás Maduro de “hacer elecciones transparentes” afirmando que “Maduro se cerró todas las puertas de salida”, dijo.

Lacalle Pou pone en duda elecciones transparentes en Venezuela

El presidente uruguayo no ha dudado en definir al régimen de Venezuela como una dictadura en diversas ocasiones, este fin de semana volvió a criticar a Nicolás Maduro por las acciones políticas que cierran el espacio público en el país y restringen la democracia.

De acuerdo con Lacalle Pou, el presidente de Uruguay no confía en que en Venezuela se realicen elecciones libres. “Desde el momento que se dejan candidatos afuera, sin razón, sin justicia aparente, y desde que se rechazan observadores, todo hace pensar que no están muy dispuestos a hacer elecciones muy transparentes”, cuestionó Lacalle Pou.

“Yo creo que los gobiernos autoritarios básicamente tienen miedo. Miedo a irse del poder, que debería ser lo natural, y corren para adelante y atropellan lo que sea, porque se cierran ellos mismos todas las puertas de salida. Maduro se cerró todas las puertas de salida”, señaló. Y volvió a definirlo como una dictadura: “Si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un perro”, expresión que había usado anteriormente.

Lacalle ha criticado a Maduro anteriormente

En febrero de 2024, el presidente uruguayo condenó la detención de la abogada Rocío San Miguel y criticó la decisión de la administración de Maduro de impedir la postulación de la líder opositora María Corina Machado bajo una cuestionada inhabilitación política luego de su triunfo en las primarias opositoras del 22 de octubre que la proclamaron candidata presidencial por la oposición venezolana.

“Rompe los ojos. Es una dictadura. No hay elecciones libres. Hoy de nuevo hubo otra persona detenida injustamente”, dijo el mandatario “El que no lo quiere decir, por algo es. Porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola… si alguien no me dice que es un perro, por algo será”, dijo Lacalle Pou sobre la detención de San Miguel.

