VIDEO Presidente de Uruguay afirma que en Venezuela hay una dictadura, luego de la detención de Rocío San Miguel #12Feb

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou dijo en una declaración a los medios que en Venezuela hay «una dictadura» y condenó la detención de la abogada Rocío San Miguel.

“Rompe los ojos. Es una dictadura. No hay elecciones libres. Hoy de nuevo hubo otra persona detenida injustamente”, dijo el mandatario “El que no lo quiere decir, por algo es. Porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola… si alguien no me dice que es un perro, por algo será”, agregó Lacalle Pou.

El presidente uruguayo confirmó que ha llamado a consultas a su embajador en Venezuela, Eber da Rosa. Esta medida se produce en respuesta a los “preocupantes acontecimientos que harían inviable la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas en ese país”, según el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, tildó al Gobierno de Venezuela como "una dictadura" y calificó como injusta la detención de la abogada Rocío San Miguel. pic.twitter.com/3XhcXjZrrT — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) February 12, 2024

Lacalle Pou aseguró que Da Rosa viajará a Uruguay para informar sobre la situación en Venezuela. “Es los ojos del gobierno en Venezuela y es bueno tenerlo de primera fuente”, dijo el presidente.

“Cuando pasa algo en un país, leo las cosas que pasan, me informo, pero sobre todo llamo al representante uruguayo para que nos diga cómo se vive ahí y qué es lo que está pasando, para que cuente la realidad cotidiana. En este caso de Venezuela, no es muy difícil de imaginar”.

El gobierno uruguayo espera que Da Rosa presente un informe detallado sobre la situación política en Venezuela en los próximos días en Montevideo.

Este informe servirá como base para que la Cancillería determine su posición sobre la validez de las elecciones previstas para este año en Venezuela.

Paganini no quiso adelantar qué postura tomará el gobierno uruguayo, pero destacó que “ya el hecho de llamar en consulta es una señal de disconformidad”.

