OPINIÓN Diarios de Porlamar: Condimentos para el ab-zurdo – Acto (5): Deliberados (Parte 19) #1Jul

Dedicado a los discípulos del planeta…

“Cuando decidas irte,

…no voltees atrás”.

Regla 91

“A veces para poder sobrevivir…

Tenemos que convertirnos en algo más”.

Robot Salvaje (tráiler)

«Deseos no empreñan”, reza el dicho popular.

La vuelta de nuestros niños y jóvenes a las aulas es un deseo,

…pero del dicho al hecho, el trecho es largo».

Carolina Jaimes Branger

«Cuando los payasos se movilizan al palacio, no se convierten en reyes.

El palacio se convierte en Circo”.

Proverbio Turco

Alternativas

A decir verdad, dijo el dominé líder de la intimación al joven Junior, el profesor Frank Belloso quien se ocupó por diez años de los casos privativos en control de estudios, dijo que es la primera vez que quedamos fuera de línea, si calificamos lo que debíamos cazar en las pesquisas. La junta se había declarado nula para saber del caso. Pero en verdad, lo conocían, pues no había forma para tratarlos con la rigidez necesaria, pues las cuestiones del cielo, a pesar de simbolizar la asociación de fieles doctos, no están dentro de nuestra competencia. Sin embargo, debemos hacer una excepción y buscar la salida.

La réplica la facilitó la erudita Lila Vega Scott, miembro de la red de Madres, Padres y Representantes: No es igual una vuelta a clases en situación normal, (que, en Venezuela no hay nada normal desde años), la vuelta al colegio no puede ser “con bombos y platillos”, como afirmó el tirano bandera, aquella vez que anunció el regreso a clases. Ésta, tiene que ser planificada, ordenada, escalonada y no obligatoria. Los niños necesitan ir al colegio. Allí, aprenden y socializan. Y Ahí pueden salvarse de vivir en un ambiente de violencia y abusos. ¿Cómo hacer entonces para que regresen a clases?

El caso del joven Mario, había sido una piedra en el zapato, porque ponían en neutro las aptitudes del conjunto de expertos comisionados para averiguar qué pasó con el chico. No había mucha información acreditada del caso, pero todos sabían qué fue lo que sucedió. Todos lo desconocieron, compañeros y sociedad. Y la verdad no puede esconderse, tapando el sol con un dedo. O edulcorando la situación por intereses de poder.

Como bien vemos, no solo tenemos el problema del chico sino del regreso a clases sin tener, en la mayoría de los colegios, los servicios básicos en condiciones, y lo más grave, sin profesores pues ya sabemos que se fueron espantados a buscar mejores condiciones de vida vía la diáspora. La más grande de este siglo, sino de la historia.

En un artículo de la profesora Jaimes Branger escribió que el regreso a clases no debe ser un decreto, sino por planificación y nunca imperiosa, sino acorde a la posibilidad de cada plantel. No es lo mismo una escuela en la zona rural del estado Lara, donde hay un maestro y pocos niños, que bien pudieran tener clases, que una escuela en el barrio de Pinto Salinas o de Petare, donde comúnmente tiene de 40 a 50 o más niños por aula.

Quienes estamos en Venezuela, así lo asegura la profesora Jaimes Branger, vivimos al tanto que, la educación pública en el país, está difunta y la privada, en vías de extinción, y para colmo de males, quienes huyeron (nueve millones de personas) nos están haciendo mucha falta, si queremos reconstruir la educación sostenible en nuestra pequeña Venecia.

Mientras en casa, mama Karminella había pasado días animando a su Junior, quien logró su recuperación física, sin novedad, pero la cerebral, eso era harina de otro costal. La junta había permitido, asistir a las interpelaciones en recinto cerrado, desde casa, pero en calidad de informador, no de incriminado. Por fortuna, el estado emocional de Junior, tiene remedio, pero para eso, debemos valer la coyuntura, pues si queremos alcanzar -agregó Vegas-, la tapa del frasco de una “educación para todos”, no lo lograremos llenado escuelas y liceos sin maestros y profesores, o con personas no calificadas, o sin componente docente, quienes deberían empezar por cursar, al menos, una buena primaria, para poder enseñar bien a leer, y a escribir a sus potenciales alumnos.

Aquí llega el punto de inflexión. Después de más de veinticinco años de tiranía en el poder, se dan cuenta que el país sin educación sufre graves secuelas a nivel socioeconómico y político ¿No sabían acaso que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, porque permite a los individuos adquirir conocimientos, habilidades y valores que les permiten desenvolverse de manera plena en su vida? En un país sin educación, se limita el acceso a la oportunidad de progreso personal y profesional y la resulta, es la perpetuación de la desigualdad social y la inopia. ¡Es difícil no pensar que esa destrucción sistemática de la educación haya sido adrede!

Premeditados

A todas estas Junior recordaba a Mario con desesperación, tratando de acordarse de los detalles que pudieron pasarle bajo la mesa en las pocas veces que cruzaron palabras en las reuniones de eco causa.

De pronto recordó una vez que se encontraron en el campo de futbol y Mario miraba las aves como si el volara con ellas. Recordó que le preguntó qué es lo que observaba. Mario volvió la cabeza, le miró firme a los ojos con una expresión que en el momento no entendió y que tal vez era la clave para saber qué ocasionaba a Mario estar tan perdido en sí mismo.

Mario respondió, como si su voz saliera de otra persona, pretendo volar hacia otro mundo. Junior se rió creyendo que bromeaba. Pero ahora sabía que estaba hablando con su verdad. Una verdad que ahora lo pone a pensar que el mundo de un joven sin padres y abandonado, es el mundo donde ninguno quisiera crecer. Pero para mala suerte de Mario quien perdió joven a sus padres y a su abuela, ese fue su caso y el resultado ahora reposa sobre un boceto de tiza en el pavimento. Junior, con su mundo de alas rotas, y convencido que algo pudiera haber hecho para evitar la desgracia del pobre muchacho, ahora volaba hacia su propia desilusión…

Marcantonio Faillace Carreño

