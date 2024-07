PulsoEmpresarial Copa Airlines traslada su centro de servicios en Caracas para brindar un mejor servicio a sus pasajeros

- Publicidad -

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S. A y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, informa que con el objetivo de mejorar la atención a los pasajeros y así seguir brindando un servicio de clase mundial, trasladan su Centro de Servicios en la ciudad de Caracas al Hotel Eurobuilding, Local S1L-8, nivel -1 (comercial), en la calle La Guairita, urbanización Chuao del Municipio Baruta, estado Miranda, desde el 25 de junio de 2024.

Copa Airlines conecta a Venezuela con más de 80 destinos en todo el continente americano. En lo que va de 2024 la aerolínea ha transportado más de 230 mil pasajeros desde y hacia Venezuela, lo que significa un excelente desempeño para este país.

A partir de junio, Copa Airlines toma la decisión de trasladar su Centro de Servicios en Caracas. En la nueva oficina atención los clientes de la aerolínea podrán realizar reservas, cambios de acuerdo con las políticas comerciales vigentes, gestionar la selección de asientos, conocer información sobre los próximos vuelos de la aerolínea, recibir asistencia y conocer los productos y servicios de la aerolínea.

En este centro no podrán comprar boletos, para ello los pasajeros deben comunicarse al Call Center, al número 0212 – 720.14.50, entre 6:00 a.m. – 12:00 a.m. de lunes a domingo.

A continuación, se presentan dirección y horarios de atención:

CIUDAD DIRECCIÓN HORARIO



Caracas

Hotel Eurobuilding, Local S1L-8, nivel -1 (comercial), en la calle La Guairita, urbanización Chuao del Municipio Baruta, estado Miranda,

8:00 a.m. – 4:00 p.m. de lunes a viernes, en horario corrido.



“En Venezuela, Copa Airlines tiene una gran presencia y potencial de crecimiento. Actualmente, operamos 45 vuelos semanales desde y hacia cinco destinos: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Barcelona, ofreciendo un servicio de clase mundial para todos los pasajeros. Venezuela es un país con mucha belleza y atractivos turísticos, por lo que recibe pasajeros constantemente de países como México, Argentina y Chile entre otros” afirmó Roberto Pulido, Gerente general de Copa Airlines para Venezuela.

Para conocer más detalles sobre el Centro de Servicios, destinos, beneficios y otras informaciones relacionadas a la operación de Copa Airlines en Venezuela, ingresar a copa.com.

