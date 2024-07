OPINIÓN Diarios de Porlamar: Condimentos para el ab-zurdo – Acto (6): ¡Ser o no Ser! Esa es la cuestión (Parte 20) #8Jul

- Publicidad -

“No cambie las reglas,

cambie el juego”

- Publicidad -

Rolex.

«To be or not to Be.

That´s the question”.

William Shakespeare.

«Nadie llega a la tierra prometida…

Sin pasar antes por el desierto”.

Biblia.

“No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo,

Y bajo el mismo aspecto”.

Aristóteles (384-322 A.C.).

Ser (Junior)

Pensaba Junior lo que decimos los venezolanos de a pie, “que a todo cochino le llega su sábado”. Y pensaba además que justo hoy tocaba seguir pensando para determinar por quién doblan las campanas, en los sufragios del 28 de Julio; y matar la hidra de mil cabezas.

¿No bastó con lavar con sangre nuestras vacilaciones? ¿No fue bastante recostarnos la falta de lo que vosotros profes con su narizota respingada e indiferencia supina, fraguaron en Mario, (y sus cómplices, no advertimos), pero que nuestra sociedad de instruidos ciegos, ignoró a conciencia? Hoy, amarga no haber culpables. Y por qué no, porque lo somos todos.

Las interrogantes son múltiples, como las dudas, que se reproducen con el pasar del tiempo y todo con lo de evasivas. En eso, el maestro Elio, había advertido que el síndrome de vacío o postraumáticos, son cosas serias para los pequeños, incluso más peligrosos que en adultos. Así, se explica lo del joven Mario en su pésima decisión, aunque en cierta forma con sentido, dicen los expertos, por lo que se atrevió a lanzarse al vacío desde un balcón, y todo indicando a primera vista, lo que hizo, pero no el por qué. Siempre el porqué de las cosas, es esa pregunta que a todos nos salta a la punta de la lengua y a veces allí se queda.

Por qué Mario y no yo; porque Mario no tuvo un padre equilibrado mentalmente o a una Nonna como abuela Carmen, o una madre como mamá Karminella que tanto amamos todos en casa. No, Mario no supo de un abrazo que le confortara el alma asustada del niño perdido en la aprehensión de una vida sin valores, ni principios, ni mucho menos de seguridad que solo se da en el amor familiar, y de paso para peor desgracia del jovencito, jamás haber tenido esa alegría que tienen los carricitos contentos, solo al respirar la vida de tantas cosas sanas, (si bien la vida nos da sorpresas, como dice el cantautor y poeta Rubén Blades), y en este departamento trascendente, para desazón general, no hay la excepción de la regla.

No Ser (Mario)

No pudimos en la Copa América, pero ahora tendremos que poder en el sufragio. Nosotros tenemos elección. Mario, jamás la tendrá nuevamente. Nunca estuvo mejor usado el término Ser o No ser. Y en ese orden de ideas, se dice en el argot futbolístico, que mejor es llegar, que solo estar, como mirón de palo. Hay que llegarle al arbitraje decisivo, valga la cacofonía. Es más fácil de lo que parece, pero lo fácil en un país de nunca jamás, es lo difícil.

Empiezo por pensar qué haría Mario. Alguien debe representarlo entre los vivos, al menos para que al buscar el porqué de su infortunada decisión letal, evitemos reiteraciones desventuradas de nuevos jóvenes suicidas. Se lo debemos a Mario y a la juventud por venir. Nos dejó un recado claro, sin residuos. Si apenas intentas vivir como muerto, mejor muere como un vivo. Mientras tanto en la sala de control de estudios, sobre el escritorio, el profesor Elio, leía un escrito anónimo que un misterioso mecenas había dejado sin remitente. La misma estaba doblada y escrita a mano, y en ella leías, para el profesor Elio de Mario, desde el más allá. Y el silencio se extendió con toda su oscuridad sobre el corazón del maestro.

Marcantonio Faillace Carreño

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí