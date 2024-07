En México los venezolanos se organizan para participar en las elecciones del 28 de julio #9Jul

- Publicidad -

Edson Martínez, director del Comando de Campaña de venezolanos en México para el candidato presidencial Edmundo González y la líder María Corina Machado, realizó un encuentro el pasado 7 de julio para impulsar la candidatura opositora de cara a las elecciones del 28 de julio.

Martínez aprovechó la oportunidad para hacer alusión a la celebración de la firma del acta de independencia en Venezuela en 1811, destancando: “La conmemoración de la independencia lograda por Simón Bolívar será el marco para un llamado a los venezolanos en México a participar activamente en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio”.

- Publicidad -

Asimismo, Martínez recordó la gesta heroica de Bolívar en la liberación del yugo español y reafirmó el compromiso de liberarse de las influencias extranjeras que actualmente afectan a Venezuela: «Invitamos a todos los venezolanos que residen en México a unirse y demostrar, a través del voto, que más del 90% de los venezolanos desean recuperar la libertad y la democracia».

En el acto público, el director del Comando con Venezuela en México subrayó la importancia de continuar la organización ciudadana y apoyar a través de los «comanditos» a los venezolanos dentro de Venezuela, asegurando que este proceso electoral es la última oportunidad para cambiar el rumbo del país y derrocar al régimen.

«Esta ya es una victoria, pero debemos evitar que el sistema no democrático use sus técnicas para mantenerse en el poder y no respete la voluntad de la mayoría», aseguró.

Martínez aprovechó para invitar a la comunidad venezolana a seguir las cuentas sociales tanto en México como en Venezuela para mantenerse informados y colaborar en esta organización ciudadana: «Ayudemos a recuperar nuestro país invadido por ideales no venezolanos», concluyó Martínez.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí