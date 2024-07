OPINIÓN La Fe de uno #9Jul

- Publicidad -

«Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro…” Marc. 2:3.

La historia del paralítico que fue subido por cuatro amigos al techo de una casa donde estaba Jesús predicando a la gente, es muy conocida por todos. De hecho, tiene mucha enseñanza espiritual que aportarnos, por cuanto está de por medio el acto de Fe el cual es indispensable en nuestra relación con Dios y nuestro Señor Jesucristo. «Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan» Heb. 11: 6. Mis estimados, si bien es cierto nuestro Señor deja claro que los 4 hombres y el paralitico tenían Fe en él. Y así lo corrobora su Santa Palabra…“Al ver Jesús la fe de ellos…” Marc. 2:5. No siempre la fe de uno es la Fe de todos y es por ello que Dios nos insta a “orar los unos por los otros” por cuanto existen en el ser humano múltiples elementos del pensamiento que nos apartan del Dios Altísimo.

Especulando un poco pudiéramos pensar que el paralítico no estaba muy confiado en que lo subieran en una azotea para bajarlo luego con mecates, afrontando la posibilidad de caerse y matarse. Seguramente pudiera haber pensado “mejor paralítico que muerto”. También pudiéramos intuir que el pesimismo de alguno de los amigos que forcejeaban al subirlo al techo les hacía dudar de llevarle a Jesús a su querido amigo. Sin embargo, no ponemos en duda que la FE de alguno de ellos, incluyendo al mismo enfermo, al motivar para hacer tremendo sacrificio, bastó para que El Señor Jesucristo obrara el MILAGRO de sanación.

Después de conocer este acto de Fe en el Señor Jesucristo concluimos que hoy día, también su poder sanador obra en quienes ejercen esa FE a toda prueba. Y puedo decir sin duda alguna que la misma, fue la llave que nuestro Dios utilizó para obrar mi sanación completa en mi cuadro Depresivo Severo que afronté por casi dos años, combinado con la bacteria estomacal que casi me mata. Confieso que mi Fe no era firme. Cuando la persona afronta un cuadro depresivo severo es muy difícil que haya alegría, optimismo, esperanza y fe en su corazón. Su vida se debate en pensamientos negativos y pesimistas. Es por ello, la necesidad de estar muy cerca de este tipo de pacientes para alentarlos y regar la semilla de la esperanza que DIOS TODO lo puede en la Fe de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo.

Y eso fue lo que anidó mi ESPOSA en su corazón. La SEGURIDAD que el ALTÍSIMO obraría en algún momento de mi vida el MILAGRO de sacarme de ese oscuro pozo que me apartaba de ÉL. No dudo que algún otro familiar o amigo pudiera estar convencido del amor y el poder de Dios para sus hijos que padecen sufrimientos. ÈL lo ha demostrado en muchísimas ocasiones… Es por ello, que hoy más que nunca mi vida está entregada a ÈL por lo que resta de ella… Hasta la ETERNIDAD. DIOS no se equivocó cuando dijo “Ayuda idónea le daré” y sacó de la costilla de Adán a Eva su esposa. ¡GRACIAS DIOS por mí AMADA!

¡Hasta el próximo ARTICULO Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

