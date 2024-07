VIDEO | GALA promete un viaje por las estrellas para celebrar la Astronomía en Lara #9Jul

- Publicidad -

Desde el viernes 12 al domingo 14 de julio, se desarrollará “Astronomía en el Arena Plaza”, un evento para presentar oficialmente al Grupo Astronómico del Estado Lara (GALA) y con el que se busca promover el Día Regional de la Astronomía cada 12 de julio por el nacimiento de Blanca Silveira.

“Un nuevo grupo que nace precisamente para aglutinar a todas las personas que les llame la atención el cosmos, el universo. Niños, adultos, adultos mayores, les invitamos a acercarse. El día 12 de julio se conmemora también el aniversario del natalicio de Blanca Silveira, la primera astrónoma venezolana que desarrolló una gran trayectoria científica”, expresó Gilbert Sánchez, miembro de GALA.

Actividades del evento

Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante los tres días de actividades, los asistentes podrán ingresar libremente y; disfrutar de talleres y charlas guiadas por expertos. Además podrán realizar observaciones astronómicas con telescopios profesionales y; juegos, manualidades y dinámicas para los niños.

“Tenemos exhibición de una colección de meteoritos, estas piedras que vienen del espacio y amablemente una persona aliada nos lo va a facilitar para que el público los observe”, comentó Sánchez.

Formaciones del Grupo Astronómico de Lara

La joven Liseth Vargas quien realizó el Diplomado en Astronomía Educativa con el Grupo Astronómico de Lara (GALA) resaltó los conocimientos adquiridos a través del mismo.

“El diplomado me ha ayudado a extender conocimientos y me ha interesado incluso más distintos temas como la radioastronomía, la observación, la astrofotografía. Siempre me había interesado las ciencias, pero la astronomía fue la que me llamó más la atención porque no sólo habla del planeta sino de lo que hay más allá, de lo que se puede ver, lo que no sabemos específicamente cómo es porque no estamos al tanto de todo lo que hay en el universo, incluso un 95% del universo no está descubierto”.

Cabe resaltar que GALA luego del evento, habilitará sus oficinas y espacios para las distintas formaciones en el área, en el centro comercial donde los interesados podrán ir a adquirir información en horario de oficina o comunicarse por el número de teléfono 0412 590 3504 y en las cuentas en redes sociales @planetariosanchez

¿Quién fue Blanca Silveira?

Blanca Silveira Barrios nació en Barquisimeto el 12 de julio de 1905 y falleció en la misma ciudad el 6 de febrero de 1989. Fue una destacada astrónoma venezolana, considerada la primera mujer en dedicarse a la astronomía en el país. Su pasión por el cosmos la llevó a fundar en 1956 la Sociedad Astronómica de Venezuela (SAV), Capítulo Lara, y a dedicar su vida a divulgar el conocimiento científico sobre las estrellas y el universo.

Desde niña, se sintió fascinada por el cielo nocturno y los fenómenos astronómicos. Dos eventos marcaron profundamente su interés: el paso del cometa Halley en 1910 y el eclipse total de Sol en 1916.

Se convirtió en una autodidacta, estudiando astronomía y física por su cuenta. Compartió su conocimiento con otros, organizando charlas, talleres y observaciones astronómicas.

