OPINIÓN Andreina Andrés Ashler, la operadora #10Jul

“Salvo raras excepciones, el hombre criminal fue un niño desdichado, a quien le faltaron buenos ejemplos y caricias.”

Concepción Arenal

¿Quién es Andreina Andrés Ashler?– Es una conexión de corrupción instaurada de modo tentacular en la empresa. Andreina Andrés Ashler es el personaje que articula con las diversas dependencias u oficinas, las maneras, las formas las estrategias y los mecanismos mediante los cuales se llevan a cabo las corruptelas internas en las que están interesadas los grupos hamponiles intramuros y las mafias que allí operan. El caso de Andreina Andrés Ashler, es un asunto de álgida criminalidad e inmoralidad, tomando en cuenta que se muestra como una persona de teatro, que finge ser un servidor público denodado y decente; cuando en realidad garantizando sus propias tajadas, está presta a otorgarles o conseguirles a los jefes, aquellas coimas de las que están ávidos, pero sin su intervención directa o personal para confundir a los críticos y observadores – tiran la piedra y esconden la mano – , por eso de que las miradas se centren en otros culpables sacrificables. Es menester diferenciar la personalidad criminal de una funcionaria que ostenta una posición nada despreciable dentro de la organización y que por cuya actuación se ejecutan viles escenarios que desdicen de esta empresa y que dan al traste, botan y lanzan al piso el prestigio que antes poseía esa persona jurídica. Es importante destacar que bajo la figura de este personaje el “barón Ashler” de nombre Andreina Andrés, se gestan las mayores corruptelas precisamente con la intención de obtener sin escrúpulos las mayores ganancias ilícitas, que se precipitan en torno a los ejes que dinamizan la perversión de los jefes y de quienes tienen en sus manos el poder decisorio para desarticular lo que podría denominarse un grupo estructurado delincuencia organizada (Gedo). Pero no, no hay ningún interés en decapitar o en descabezar este movimiento mafioso interno por cuya naturaleza perversa en contra de la moral y de la ética pública, se mofa de todos, incluso en burla a normas de orden público. Y grotescamente en violación de normas de convivencia que permitirían las relaciones fluidas de manera legal, educada y satisfactoria para el desempeño honesto y decente del talento humano propio de la empresa.

La ramplonería y la indecencia maquilladas.- En tal circunstancia gente de poca valía, gente de prácticas alejadas del bien y de lo correcto; por sobre todo utilizados para la satisfacción de intereses criminales, de aquellos que jerárquicamente poseen las riendas de todo el entramado delictivo que devasta cada día la imagen de este organismo del estado, no quieren concluyentemente desarticular esta banda criminal, esencialmente porque es a través de ella que se garantizan las tributaciones ilícitas – grandes coimas – a grupos que se muestran como gente inocua, pero que realmente esconden su naturaleza indecente. Habida consideración de la situación, de los escenarios y de la ostentación que maneja Andreina Andrés Ashler, mal podría una superioridad corrupta, desechar a la gallina de los huevos de oro. Eso sería el acabose para el negocio de la corrupción.

Una gallina tóxica para la decencia administrativa.- Pues sí, Andreina Andrés Ashler se ha convertido dentro de la empresa en la gallina de los huevos de oro – aunque lo que menos le gusta a ella son los huevos – pero sí le gusta el oro mal habido y con trampas y lo produce ilícitamente escudada en un falso manto de probidad y protegida por unos jefes alcahuetas; hecha la estúpida inmoralmente, a veces de bajo perfil y otras veces con ostentación porque quiere que se le reconozca con pomposidad su utilidad criminal, porque es temeraria, dentro de la mafia de la empresa, además la tienen allí atornillada para eso y no quieren descogotarla y Andreina Ashler permanece en contra de toda norma moral o de principio de la ética pública. Muchas han sido las advertencias, que por diversas vías han sido las alarmas a través de las cuales se les ha hecho saber a los que les debería doler la empresa, que Andreina Andrés Ashler, tiene una choza montada de corrupción; pero es como el caso de aquel vecino ladrón y delincuente cuyos hijos roban a los otros vecinos y llevan el producto del vandalismo como premio a sus padres. Así está actuando Andreina Ashler. Ella le lleva el producto del vandalismo a su jefe o jefa y éstos la premian manteniéndola en el cargo. No se puede desconocer que en países subdesarrollados la poca estimación, la poca consideración que se le da a los valores y a los principios y peor aún en estos tiempos donde los cánones morales y los ejemplos familiares han cambiado de estándares, han cambiado de ruta, han cambiado de rumbo y han metamorfoseado la decencia. Así tenemos que Andreina Andrés Ashler, es la protagonista de la mayor depravación institucional que se ha cometido o se está cometiendo en la empresa. Sobre todo que Andreina Andrés Ashler tiene la batuta y el disfraz de hacerse pasar por una persona inocua, pero es tal la jactancia y prepotencia que tiene actualmente, que los signos exteriores de riqueza la delatan porque esos signos exteriores de riqueza son evidencias de la corrupción en su contra. Pero ese comportamiento y cómo se maneja “la Ashler”, en nada les incomoda a los jefes y en nada les conviene ponerla en tela de juicio, ya que a los jefes, es decir; a los superiores en nada les interesa quebrarla. Porque ella les está entregando los huevos de oro, les está entregando la producción ilícita en divisas, les está poniendo en bandeja de plata los recursos dinerarios del proceso extorsivo, corrupto y de chantaje por el cual obtienen enmascaradamente ganancias exorbitantes, anulando la verdadera esencia de esta organización.

La rutina de la corrupción, una cosa común en la empresa.- En días pasados se pudo sorprender a Andreina Andrés Ashler comprando artículos de lujo, artículos de marca en almacenes de prestigio, porque es que ella es una nueva rica, que enarbola la bandera de la indignidad y de la corrupción en la empresa. Pero los jefes se hacen los huevones, se hacen de la vista gorda y fingen no enterarse de nada. Porque no les conviene, no les interesa desarticular la mafia interna que les da dinero negro que son billetes verdes o divisas estadounidenses, que les da dinero sucio, que les da poder adquisitivo superior al que tienen asignados en sus salarios o en su sueldos. Por tal motivo, aspirar a que se deshagan de Andreina Andrés Ashler, de que la remueven de su cargo, de que la boten o la pateen es una tarea cuesta arriba, toda vez que “los burros del mismo pelo cuando se ven se saludan”. Es una utopía en estos tiempos y en esta gestión adecentar la administración en la empresa, porque es una ilusoria pretensión si los jefes se pagan y se dan el vuelto con Andreina Andrés Ashler, por cuanto los gendarmes llamados a vigilar la moralidad y la ética del organismo son quienes le dan carta blanca o salvoconducto a Andreina, para que ella haga y deshaga a su capricho, incluso por encima de su jefa que cree que es la que realmente manda pero es Andreina quien otorga y da cuentas a los jefes, a los que ejercen jerarquía y mando en la empresa. De tal modo que parece Inevitable y en efecto lo es, que llegado el momento el largo brazo de la ley le pondrá los ganchos Andreina Andrés Ashler y ella seguramente hablará y delatará a sus cómplices y coautores; porque se trata de una narcisista cobarde que al momento de la chiquita no le va a cuidar las espaldas a nadie y hará las revelaciones y las delaciones respectivas. Según pregona Andreina Andrés Ashler, por la información que maneja y por sus implicaciones y los implicados, al parecer los jefes le tienen miedo y por eso no la tocan, más por el contrario la mantienen atornillada en el cargo; pero hay otros que nada le temen y nada tienen que arriesgar y la pueden descogotar. Dice Andreina en tono amenazante y altanero: “yo les soy muy útil y les conozco muchos secretos”.

A toda Andreina le llega su sábado.- Una vez que Andreina Andrés Ashler se encuentre con la soga al cuello, su canto producirá el efecto dominó, porque junto a ella caerán muchos. Ya que ella es una de esos personajes oscuros de una administración pública que nada tiene que envidiarle a la administración de la peor cárcel o del peor centro penitenciario por vandálico e insano en cualquier región de la América Latina corrupta. Estamos conscientes que ellos – los jefes – se ven en el espejo y saben perfectamente quiénes son y que deben esconder y de lo que son capaces. Pero se sienten escudados, se sienten inmunes e impunes por el establishment, pero a la postre y pronto será la postración ante la justicia de estos funcionarios que alegremente disfrutan de las perversiones del poder y se bañan en la salsa de la corrupción y disfrutan las prebendas de la corrupción. Prontamente serán sancionados toda vez que están descubiertos y máxime que es imprescriptible la persecución en contra de los delitos que cometen. Pero los alcahuetas y los autores de estos delitos en la administración de esta empresa, creen en sus mentes y en sus concepciones particulares, que esos hechos no revisten carácter penal y por tanto no son delitos, pero olvidan que incluso desgraciadamente cometen concurso de delitos.

Del concurso de delitos.- Porque hay un concurso de delitos, además por la coautoría de gente participando de ellos, Andreina y su combo piensa que si todos lo hacen y si los jefes lo aprueban, entonces nada pasará, entonces no hay delitos por los cuales los perseguirán. Y están sumamente equivocados porque todas las evidencias que ahora no pueden colocarse como pruebas incriminadoras suficientes, porque sería a destiempo por adelantadas y porque serán desechadas por los interesados entre ellos los jefes de Andreina Andrés Ashler. De modo que estas pruebas tienen que ser guardadas para en su oportunidad sacarlas a la luz porque se trata de delitos por los cuales no corre la prescripción y en tal sentido en todo tiempo sus autores, cómplices y encubridores , estos sujetos criminales y la banda de Andreina Andrés Ashler, pueden ser perseguidos capturados juzgados y sentenciados, porque es que la huella del delito es muy evidente. Son tales las evidencias de la riqueza mal habida, que borbotean las evidencias de las perversiones de delitos e ilicitudes. Y son de tal magnitud los signos exteriores de riqueza que cuando a su puerta toquen las autoridades honestas y que realmente aman a la patria, seguramente Andreina Andrés Ashler y su jefes se purgarán, porque se cagarán del miedo ante la imposición de una justicia justa y de una justicia honesta No saben estos personajes o quieren hacerse de la vista gorda de que todo cuando hacen está siendo vigilado, que las paredes hablan, que hay gente que no les teme y que hay gente que no soporta para nada a Andreina Andrés Ashler, pero se trata de gente honesta que no inventa sino que guarda los récords delictivos de ellos, al punto de capturarlos y tienen archivos que guardan oficiosamente las evidencias que son las pruebas de los delitos y de las coimas que reciben Andreina Andrés Ashler y que transfiere a su jefa y a su jefes, quienes aún la mantienen protegida como si se tratara de un personaje de alta talla moral y se trata de una delincuente. De tal manera que solamente delincuentes protegen a delincuentes y mal pueden luego exonerarse los jefes de Andreina Andrés Ashler diciendo que no lo sabían, si con esta epístola y todas cuando se han escrito se denuncia Andreina Andrés Ashler y se detalla de toda la corrupción, toda la perversión, toda la inmoralidad, toda la falta de ética, que ella registra, protagoniza y a la que está acostumbrada a hacer de manera impune.

No se trata de La Real Cédula de las Gracias al Sacar.- Desde luego que no se trata de Las Gracias al Sacar, porque están destilando pura corrupción. De manera impune e inmune por gracia de sus jefes olvidan quienes actúan así, que las órdenes superiores no exoneran a los inferiores en la ejecución de delitos arguyendo que se trataba de una obediencia debida o de un mandato y por lo tanto no podían desobedecer aquello que se les estaba ordenando. Andreina Andrés Ashler es como una hiel reventada que amarga la carne, que descompone a los otros órganos o por decir así, a los demás funcionarios que se mantiene resistiendo las embestidas antiéticas e inmorales de corrupción y de perversión que protagoniza esta dañina funcionaria y que además les sugiere que de igual manera hagan o cometan el delito porque hasta ahora nadie ha ido a la cárcel por esos deslices que se permiten en la empresa. Nada más lejos de la verdad, esta consideración errada de Andreina Andrés Ashler, por cuanto ella tiene un rabo de paja para encender la candela y del cual hablan sus novias, queridas o sus amiguitas. Porque es que Andreina también ha dejado a mucha gente disgustada y lastimada, ha dejado a mucha gente traicionada y se ha valido de otras personas y deslealtades para lograr de manera traicionera y con una infidelidad tremenda, obscenas riquezas u otras cantidades de incrementos patrimoniales ensuciando la reputación de otros o de otras. En tal sentido Andreina Andrés Ashler también es como un cálculo renal que le duele mucho a la organización, a la empresa a la empresa. Pero también es como un tumor cancerígeno cuya curación o cuya extirpación está al chasquido de los dedos de los jefes. Pero ellos se niegan a deshacerse de Andreina Andrés Ashler porque les conviene su presencia, toda vez que es una mujer sin escrúpulos, sin valores, sin ética, sin moral, que nada le importa hacer cualquier infamia, porque es zumbá y temeraria. O si le garantizan que la ley no le pondrá los ganchos. Pero ésta vacía e ilusoria confianza que vocifera Andreina Andrés Ashler, es un espejismo, es una confianza que en el transcurrir de los días, que en el transcurrir del tiempo, se está acercando el momento de su desaparición y está mostrando su rostro ilusorio de seguridad ante la comisión de delitos. Muchos te conocen y mucha gente te está viendo Andreina..

Falsos guardianes versus genuinos guardianes.- Y llamadas a hacer los guardianes de la empresa por convicción por naturaleza porque sus padres le enseñaron en sus hogares lo que es la decencia lo que es la honestidad y lo que es lo correcto y que no han estado de acuerdo nunca con las tropelías y con los comportamientos criminales y delictuales de Andreina Andrés Ashler estas personas han podido indagar presenciar documentar registrar y han puesto en manos de las personas competentes todo un expediente que será el inicio de la persecución judicial de Andreina Andrés Ashler y de sus cómplices Cómplices toda vez que nada hay entre cielo y tierra que se pueda ocultar además hay vecinos de Andreina Andrés Ashler que se alarma al ver la ostentación grosera de los signos exteriores de riqueza que muestra Andreina Andrés Ashler y el derroche que protagoniza sabiendo que ella apenas tiene un menguado salario que le alcanza para comprar una empanada Entonces de qué alardea Andreina Andrés Ashler De qué se ufana Andreina Andrés Ashler si aquello que obtiene con riquezas mala vida es precisamente la prueba que la está condenando. es inaudito el comportamiento de este oscuro personaje de este perverso personaje llamado Andrei y de quién es con ella hacen coautoría de delitos y como otros se sienten en este momento en su salsa o en su Zarza siendo los jefes de una mafia indolente porque mientras se les ha dado autoridad y se les ha colocado en posición para proteger a la empresa han hecho todo lo contrario podríamos decir para ejemplificar o graficarlo que Andreina Andrés Ashler es como el padre a quien se le ha dado la confianza de proteger a sus hijos menores Y en vez de cuidarlos los viola los violenta y los somete a toda clase de depravación así está la empresa en manos de Andreina en manos de quienes permiten que Andreina Andrés Ashler siga siendo lo que Andreina está haciendo y que es del conocimiento de todos que es del conocimiento es de box populi Xbox pero siempre existe el jefe que se hace el huevo el indiferente ,

Entre pelea de burros no se meten los pollinos Andreina.- Ellos se salvaran y a ti te dejarán en la indefensión. Un jefe que se hace el desentendido, el que nada sabe, el que nada teme, porque se siente guapo y apoyado, entonces transmite esas ínfulas también a Andreina quién por osmosis cree que tiene todo el poder de su jefe y comete cuanto delito y criminalidad se le antoja y pueda usted imaginar. Desde luego hemos utilizado un nombre ficticio para describir las circunstancias por las cuales una funcionaria pública cualquiera, que en este caso la hemos denominado Andreina Andrés Ashler, quien se siente suficientemente autorizada por los jefes, para cometer para el grupo hamponil de la empresa, todos los delitos que pueda perpetrar al darle a la misión y visión de la empresa un giro criminal. Te van a delatar y a judicializar Andreina, gente decente te tiene en la mira.

“No hay nada tan peligroso como la impunidad, amigo mío, es entonces cuando la gente enloquece y se cometen las peores bestialidades, no importa el color de la piel, todos son iguales.”

Isabel Allende

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

