Macario González: Lula le da una lección a Maduro ante su amenaza de ocasionar un baño de sangre si pierde #24Jul

La Venezuela democrática está de pie y dándole un estruendoso aplauso al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien tiene una de las mejores mentes y experiencias políticas en Latinoamérica que ha sabido perder elecciones en su país, respetar la soberanía popular, someterse a juicio en los tribunales y después de obtenida su libertad de acuerdo a las normas del sistema jurídico de su país, volvió a competir y retornó al poder, todo lo cual habla bien de su conducta y tiene la autoridad y la auctoritas moral como para reclamarle a su aliado venezolano a que se someta a las disposiciones jurídicas venezolanas, a la Constitución, a la Ley Orgánica del Poder Electoral, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a su respectivo reglamento y a las propias resoluciones del Consejo Nacional Electoral.

Tal declaración fue hecha por el abogado Macario González, ex secretario ejecutivo de la Mesa Democrática en Lara, ex alcalde de Iribarren y dirigente de Voluntad Popular al referirse a las palabras pronunciadas por el presidente brasileño tras conocer las peligrosas amenazas públicas de Nicolas Maduro: el destino de Venezuela en el siglo 21 depende de nuestra victoria el 28 de julio. No queremos que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas…

Lula confesó públicamente que esas palabras lo habían asustado y agregó: el que pierda se lleva un baño de votos, no un baño de sangre. Maduro tiene que aprender cuando uno gana se queda, y cuando se pierde, se va. y se prepara para otras elecciones.

Macario González dijo que Lula le ha dado una lección a Maduro, quien se aparta de todas las disposiciones legales y constitucionales de Venezuela, y quiere apelar al terrorismo de Estado, totalmente al margen del ordenamiento jurídico del paìs.

Es una barbaridad lo que está diciendo, prosiguió. Mientras la oposición que lideran en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, con el soporte de la Plataforma Unitaria y de la sociedad civil, nos preparamos para ir y ya tenemos nuestros testigos en todos los centros de votación, el gobierno parece que se está preparando para la violencia porque sangre derramada por diferencias polìticas es una locura, una barbaridad, crimen de lesa humanidad.

Esa posición de Maduro demuestra miedo escalofriante, intolerancia cruel y extrema cobardía qa medirse limpiamente en un proceso electoral, a pesar de que es el único que está haciendo una campaña multimillonaria con dineros de dudosa procedencia o públicos, lo que está negado a todos los demás; con una hegemonía comunicacional, que no ha tenido un candidato en Venezuela; con la utilización de los cuerpos de seguridad para perseguir y detener a dirigentes opositores, además de imponer severas multas y cierres de establecimientos comerciales y hoteleros, incautar medios de transporte e incurrir en otras medidas de abuso de poder.

Con todo eso acude a las más fieras amenazas de terrorismo de Estado para intentar desviar la dirección que ha tomado la población de conseguir el cambio político en las elecciones del 28 de julio, manifestó González. Se equivoca Maduro porque este país decidió cambiar y quiere salir de esta desgracia de situación que vivimos. Esto, como también lo dicen los propios chavistas, ya no se aguanta y que puede patalear y hasta puede decir misa, pero la gente no le cree.

De manera a los electores a que mantengamos la calma, a que sigamos en lo que estamos y pacíficamente llegar al domingo próximo, que será un día de fiesta nacional, de alegría y paz. Porque debe imponerse la sensatez recomendada por Lula a Maduro, quien amenaza con el mayor terror si pierde las elecciones.

