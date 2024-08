Conas coloca vigilancia en casas de familia del alcalde Javier Oropeza #7Ago

- Publicidad -

Como una acción persecutoria, violatoria de la Constitución y de las leyes, considera la familia Oropeza, dueña del diario El Caroreño, la desmedida actuación del Comando Nacional de Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, que ha colocado funcionarios y vehículos frente a las viviendas de los familiares del alcalde del municipio Torres, licenciado Javier Oropeza.

Los afectados se han comunicado con El Impulso para denunciar que estas medidas que se están ejecutando, como el allanamiento a la sede del diario El Caroreño y la vigilancia extrema a los familiares del editor de este medio informativo, son arbitrarias e improcedentes porque no existe delito alguno cometido por el mencionado ciudadano.

Conviene indicar que ya los abogados del licenciado Javier Oropeza habían solicitado medidas de protección el martes cuando se observó el despliegue militar en Carora en las proximidades de la alcaldía y de la sede del diario El Caroreño.

Allanamiento por el Conas

Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) allanaron la vivienda de la mamá de Javier Oropeza, alcalde de Carora, municipio Torres, la mañana de este miércoles 7 de agosto.

El equipo de El Impulso se comunicó con el equipo de prensa de Oropeza y confirmó que la irrupción no solamente se ejecutó en la vivienda de la progenitora del alcalde, sino también en el diario El Caroreño.

Minutos después de conocerse la noticia, Javier Oropeza, alcalde del municipio Torres, aseguró que siempre ha actuado conforme a lo establecido en la ley y exigió respeto en el marco de la democracia.

A través de su cuenta en Instagram, Oropeza indicó que es un demócrata a carta cabal, comprometido con su rol como alcalde del municipio Torres.

“Siempre he actuado conforme a la ley, todos saben mi apego a ella, por eso me llama la atención la excesiva presencia policial frente a mi casa y la de mi señora madre en estos momentos. Soy un demócrata a carta cabal y entiendo mi rol como alcalde del municipio Torres. Mi permanente llamado al orden y respeto en el marco de la democracia. Por eso no entiendo esta actuación policial que es una forma de intimidar a mí familia”, expresó Oropeza a través de su cuenta en Instagram.

