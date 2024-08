VIDEO | Machado denunció detención arbitraria de dirigente de Portuguesa #7Ago

- Publicidad -

Trabajo de Tal Cual

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, denunció la noche del martes 6 de agosto que funcionarios de seguridad del Estado detuvieron a María Oropeza, coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa.

- Publicidad -

Usando su cuenta en la red social X, Machado exhortaba a la comunidad en Guanare a la residencia de Oropeza para impedir su arresto. Oropeza transmitió en vivo a través de su cuenta en redes sociales mientras se efectuaban los hechos.

Alerta!

Le pido a los vecinos de Guanare que acudan a la carrera 17 con calle 8, donde funcionarios del régimen pretenden detener a Maria Oropeza, Directora del Comando Con Vzla en Portuguesa pic.twitter.com/tBRfjATzsy — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 7, 2024

En el video, emitido por TikTok, se muestra cómo los funcionarios de seguridad le dan golpes a las rejas que los separaban de Oropeza mientras decía que no era delincuente y que no había hecho nada malo. Además, alertó que ellos no tenían orden de allanamiento. Tras varios minutos, los efectivos logran pasar y la detuvieron. Se puede escuchar al final que le indican que «colabore» para hacer el procedimiento.

Partidos que forman parte de la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, entre ellos Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Vente Venezuela (VV), calificaron la detención de «arbitraria».

Ella es María Oropeza. Una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa de Portuguesa.



Es la Coordinadora del @ConVzlaComando en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado.

El régimen acaba de llevársela por… https://t.co/lT0lv07u8P — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 7, 2024

Horas antes, la coordinadora de Vente Venezuela en Portuguesa, María Oropeza, había hablado sobre la «fulana operación Tun Tun»; diciendo que carecía de argumento jurídico y que lo que se estaba evidenciando era una «cacería de brujas» tras los resultados del 28 de julio.

«La verdad es que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, elegido por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio. Seguimos luchando hasta el final junto a María Corina Machado», dijo la dirigente opositora regional.

#AHORA Así secuestró el régimen a María Oropeza (@mariaoropeza94), jefa de campaña del Comando Con Vzla en #Portuguesa.



Sin orden, sin justificación. ¡Son responsables de lo que pase con ella!



¡Basta de persecución! pic.twitter.com/OOGXcL4lZN — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) August 7, 2024

Trabajo de Tal Cual

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí