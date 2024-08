VIDEO | Diosdado Cabello asegura que en Venezuela no se publican actas electorales: Aquí se dan resultados #9Ago

- Publicidad -

Diosdado Cabello, una figura del gobierno venezolano, recientemente hizo varias declaraciones sobre el manejo de los resultados electorales y las acciones de la oposición. Durante una visita al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Cabello enfatizó que en Venezuela, se presentan resultados en lugar de actas de votación, especialmente en referencia a las demandas de la oposición para la publicación de los registros de votación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Qué digan si aquí en Venezuela se publican actas, ¿Cuándo se han publicado actas aquí en Venezuela?, aquí se dan resultados», enfatizó el funcionario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

- Publicidad -

Cabello destacó la práctica de presentar pruebas en caso de disputas, afirmando: «Si tengo algún problema con un resultado, presento mis registros para demostrarlo. Quien se sienta engañado, quien sienta que su posición ha sido burlada, tiene que presentar las pruebas. Así es en Venezuela, así son las leyes en Venezuela».

Respecto a la afirmación de la oposición de publicar registros de votación en un sitio web, Cabello la desestimó como una falsedad, afirmando que los documentos carecían de elementos esenciales como firmas de testigos, números de identificación y huellas dactilares, calificándolos de fraudulentos.

«La oposición no ha publicado las actas, no caigan en esa mentira. La oposición colgó en una página fraudulenta, asumiendo responsabilidades que son del CNE (…) Es un hecho fraudulento», declaró.

VIDEO | Diosdado Cabello sobre la publicación de actas electorales: "Qué digan si aquí en Venezuela se publican actas, ¿Cuándo se han publicado actas aquí en Venezuela?, aquí se dan resultados", destacó.



📹: Cortesía VTV pic.twitter.com/YkNWllnDoy — Elimpulso.com (@elimpulsocom) August 9, 2024

También acusó a la oposición de desacreditar premeditadamente los resultados electorales, calificándolo como parte de un plan fraudulento. Cabello enfatizó la legitimidad del proceso electoral y la obligación de la oposición de acatar los resultados declarados por el CNE.

«Es parte de un fraude. Eso lo cantó la oposición desde un principio, ellos dijeron que no iban a aceptar resultados que no fuesen los que dieran sus actas, no las actas del CNE», prosiguió en su declaración en la sede del TSJ.

Respuesta a María Corina Machado

En respuesta a una propuesta de María Corina Machado para una negociación de transición en Venezuela, Cabello expresó escepticismo sobre su elegibilidad para negociar, afirmando: «Creo que ella no está en condiciones de negociar nada. No es candidata, no es nada. ¿Ofrecer condiciones a quién? Aquí hubo un resultado dado por el CNE, el órgano rector, y el ganador fue Nicolás Maduro Moros. Reconocido por el pueblo venezolano».

Además, Diosdado Cabello sugirió que Machado debería rendir cuentas por presuntas incitaciones a la violencia y pagos a individuos para causar destrucción en entidades públicas. La acusó de orquestar estas acciones a través de elementos criminales.

«Ella tiene que rendirle cuenta a la justicia, por llamado a actos de violencia, por el pago a personas para que destruyeran módulos policiales, centros de salud, vehículos de transporte público, ambulancias, escuelas, y la persecución a dirigentes del chavismo», explicó.

Diosdado Cabello critica al presidente de Panamá

Cabello también criticó al presidente de Panamá, quien ofreció asilo político a Nicolás Maduro para facilitar una transición en el país sudamericano, desestimándolo como un portavoz de bajo nivel para el imperialismo y condenando los ataques contra Venezuela.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí