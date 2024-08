Reino Unido respaldó el informe preliminar de la ONU sobre las elecciones en Venezuela #16Ago

- Publicidad -

La embajada del Reino Unido en Venezuela ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales, expresando su postura respecto a la situación que enfrenta el país sudamericano tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En estos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo. Sin embargo, las denuncias de falta de transparencia en la presentación de los resultados ha suscitado dudas en la comunidad internacional, que en su mayoría no ha reconocido los resultados.

El Reino Unido se alinea con el informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que afirmó que «sin pruebas detalladas, el resultado de las elecciones en Venezuela no puede considerarse creíble». En su mensaje, la embajada enfatizó la necesidad de que el pueblo venezolano tenga la libertad de decidir su futuro, así como la importancia de proteger el derecho a la protesta pacífica y de poner fin a las detenciones políticas.

"La ONU es clara: sin evidencia detallada, el resultado de las elecciones en Venezuela no puede considerarse creíble.



Debe permitírsele al pueblo venezolano decidir su futuro.



El derecho a protestar pacíficamente debe protegerse y las detenciones políticas deben terminar". https://t.co/g4QoDyQUdU — UK in Venezuela 🇬🇧🇻🇪 (@UKinVenezuela) August 16, 2024

El informe de la ONU critica al CNE por no cumplir con los estándares de transparencia e integridad requeridos en un proceso electoral. Se señala que las autoridades no respetaron las normativas legales y no llevaron a cabo auditorías post-electorales, lo que genera serias dudas sobre la legitimidad del proceso. Además, la proclamación de un ganador sin la adecuada publicación de los resultados es vista como un hecho sin precedentes en elecciones democráticas.

Este pronunciamiento se suma a la preocupación que el Reino Unido ya había manifestado el 6 de agosto, en medio de las continuas protestas y detenciones en el país que atravesó días convulsos a raíz del proceso electoral. En esa ocasión, la embajada expresó su alarma por lo que catalogaron como represión en Venezuela, subrayando que «los derechos humanos deben ser protegidos y las detenciones arbitrarias y el acoso deben cesar».

